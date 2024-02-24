Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3065
Deixe-me colocar desta forma - houve um período em que eu estava estudando criptografia - a ideia por trás de cada token não é a existência vazia, mas algum tipo de utilidade - um substituto para uma assinatura, um substituto para o SWIFT, um token de pagamento universal para investir em startups em todos os países, pagamento de mercadorias sem comissão, pagamento para armazenar informações e outras boas intenções. No entanto, na verdade, eles entram na bolsa e esquecem seu propósito, ou seja, seu valor para a humanidade. O Bitcoin é essencialmente uma nota promissória - uma nota promissória - garantida pela fé em dólares. Em geral, tenho grandes dúvidas sobre criptomoedas inúteis....
Scalpers - interessante.
Vladimir, você usou o pacote blotter?
A propósito, a estratégia desse livro realmente funciona nas negociações do dia, em ações, mas não em forex, e assim por diante.
e assim por diante. Muitas ações...
Embora eu tenha usado dados de um centro de corretagem que tem ações, tudo é possível...
Os derivativos são negociados na bolsa, mas o bitcoin não se importa com isso.
Eu estava falando sobre a bolsa de criptomoedas do curso.....
Sem isso, não é possível trocar sinais
Há trocas. Mas, em geral, algo sobre outra coisa já... Quero dizer que os tokens têm um significado original, que se perde com o tempo e apenas a taxa de câmbio permanece. E como não há sentido econômico neles, seu preço é apenas especulativo. Está claro que o bitcoin agora está sendo usado essencialmente para ações obscuras - esse é o seu valor.
O que é o sr - por que ele não está na lista que foi fornecida? Para que você o está usando?
O pacote sr é "
... Seleção de boas entradas preditivas usando o teste gama ...
... para determinar defasagens na série temporal. Esse é um exemplo clássico do problema de descobrir qual das nossas variáveis de entrada, as variáveis preditoras, é de fato preditiva. Esse problema é não linear e multivariado. Esse é o problema que o teste Gama resolve.
...É demonstrado o uso do teste Gama para encontrar relações causais em dados de séries temporais, determinar atrasos e anexos ideais e ajustar o desempenho de uma rede neural. "
Faltou na lista. Objetivo do uso acima.
desesperança )))
Com certeza.
O pacote blotter não foi aplicado. Ele não está no CRAN no momento.
Pediu a Kandinsky que desenhasse um comerciante com pacotes
Deve ser algo útil, a julgar pela descrição.
Como executar isso para teste em uma amostra - você pode compartilhar o código para o público?