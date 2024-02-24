Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3065

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin #:

Deixe-me colocar desta forma - houve um período em que eu estava estudando criptografia - a ideia por trás de cada token não é a existência vazia, mas algum tipo de utilidade - um substituto para uma assinatura, um substituto para o SWIFT, um token de pagamento universal para investir em startups em todos os países, pagamento de mercadorias sem comissão, pagamento para armazenar informações e outras boas intenções. No entanto, na verdade, eles entram na bolsa e esquecem seu propósito, ou seja, seu valor para a humanidade. O Bitcoin é essencialmente uma nota promissória - uma nota promissória - garantida pela fé em dólares. Em geral, tenho grandes dúvidas sobre criptomoedas inúteis....

Se os derivativos são negociados na bolsa, o bitcoin não se importa.
[Excluído]  
fxsaber #:

Scalpers - interessante.

Por enquanto, os escaladores são caros em hardware comum, mas vou tentar. O treinamento de modelos é um gargalo, lento em big data, e a resposta é relativamente longa.
 
mytarmailS #:

Vladimir, você usou o pacote blotter?

A propósito, a estratégia desse livro realmente funciona nas negociações do dia, em ações, mas não em forex, e assim por diante.


e assim por diante. Muitas ações...


Embora eu tenha usado dados de um centro de corretagem que tem ações, tudo é possível...

7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R
  • Ko Chiu Yu
  • bookdown.org
This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Os derivativos são negociados na bolsa, mas o bitcoin não se importa com isso.

Eu estava falando sobre a bolsa de criptomoedas do curso.....

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin #:

Eu estava falando sobre a troca de criptomoedas do curso.....

Sem ela, você não pode trocar os tokens
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sem isso, não é possível trocar sinais

Há trocas. Mas, em geral, algo sobre outra coisa já... Quero dizer que os tokens têm um significado original, que se perde com o tempo e apenas a taxa de câmbio permanece. E como não há sentido econômico neles, seu preço é apenas especulativo. Está claro que o bitcoin agora está sendo usado essencialmente para ações obscuras - esse é o seu valor.

 
Aleksey Vyazmikin #:

O que é o sr - por que ele não está na lista que foi fornecida? Para que você o está usando?

O pacote sr é "
... Seleção de boas entradas preditivas usando o teste gama ...

... para determinar defasagens na série temporal. Esse é um exemplo clássico do problema de descobrir qual das nossas variáveis de entrada, as variáveis preditoras, é de fato preditiva. Esse problema é não linear e multivariado. Esse é o problema que o teste Gama resolve.

...É demonstrado o uso do teste Gama para encontrar relações causais em dados de séries temporais, determinar atrasos e anexos ideais e ajustar o desempenho de uma rede neural. "

Faltou na lista. Objetivo do uso acima.

 
mytarmailS #:

desesperança )))

Com certeza.

O pacote blotter não foi aplicado. Ele não está no CRAN no momento.

[Excluído]  

Pediu a Kandinsky que desenhasse um comerciante com pacotes


 
Vladimir Perervenko #:

Package sr - "
... Seleção de boas entradas preditivas usando o teste gama ...

... identificando defasagens na série temporal. Esse é um exemplo clássico do problema de descobrir qual das nossas variáveis de entrada, as variáveis preditoras, é de fato preditiva. Esse problema é não linear e multivariado. Esse é o problema que o teste gama resolve.

...É demonstrado o uso do teste gama para encontrar relações causais em dados de séries temporais, determinar atrasos e anexos ideais e ajustar o desempenho de uma rede neural. "

Faltou na lista. Objetivo do uso acima.

Deve ser algo útil, a julgar pela descrição.

Como executar isso para teste em uma amostra - você pode compartilhar o código para o público?

1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399
Novo comentário