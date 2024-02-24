Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3048
E o script de código anterior, que foi postado um pouco antes, parou de funcionar - costumava funcionar - antes das atualizações.
library(patchwork)
Ele está instalado?
Na atualização geral, mesmo que o erro não seja gravado, o resultado é o mesmo: quase tudo está perdido.
Eu executei, obtive a mesma imagem))
Percebi o erro, pois dei uma olhada no futuro no alvo... sim... perdemos o controle.
Essa linha deve ser substituída
dp <- с(diff(close),0)
por
dp <- tail(c(diff(close),0),nrow(X))
Reescrevi o código de forma um pouco mais legível.
Funções auxiliares
Bem, se não houver outros critérios de avaliação, então, por meio da estabilidade dos parâmetros
também é possível representar os valores de saída do TS como sinais no tempo, medir sua entropia e compará-la com a aleatoriedade. Se o TS capturar algumas regularidades que se repetem com certa periodicidade, isso será refletido.
Para os criadores de FFs personalizados, isso pode ser útil.A melhor medida é o tempo e os testes na vida real. Qualquer TC deixará de funcionar.
Já entendi por que tudo isso não funciona com novos dados, e até entendo mais ou menos o que fazer.
A pergunta sobre o ONNX a partir do ONNX surgiu simplesmente da justaposição de duas afirmações que encontrei: 1) a aquisição de modelos pode ser representada como um pipeline, 2) o pipeline pode ser convertido para o formato ONNX.
Está claro que isso dificilmente é possível na prática. Na verdade, eu gostaria de entender o que exatamente impede a implementação de tal possibilidade, a fim de perceber as limitações fundamentais dessa tecnologia como um todo.
Uma coisa são limitações como a impossibilidade de gravar em um arquivo e outra são limitações como a falta de suporte a tipos de dados (dataframes, por exemplo).
Ambas as afirmações são verdadeiras. É possível obter um modelo incluindo o pré-processamento. Infelizmente, não em todas as estruturas e somente nas mais simples. O TF/Keras implementa as primeiras camadas de NN realizando o pré-processamento. O scikit-learn tem a opção mais rica de pipeline+modelo. Consulte scl2onnx.
É bom ver que os colaboradores sérios percebem que o ONNX deve incluir todo o pipeline, começando pelo pré-processamento. Os novos dados em produção devem passar pelas mesmas etapas de pré-processamento que no treinamento. Caso contrário, os resultados do modelo ONNX serão imprevisíveis.
Essa direção está se desenvolvendo rapidamente e acredito que esse problema será resolvido em breve. Por enquanto, você deve fazer experiências.
Boa sorte
Testando o código modificado
Recebo um erro
Experimentando o código modificado
Recebo um erro
Como as funções precisam ser declaradas primeiro e depois usadas...
Como eu sabia...
Então este é o erro
Artigo interessante sobre a RL. h ttps:// habr.com/ru/articles/349800/
O conceito de RL não é redundante para tarefas de negociação? Temos a influência do ambiente sobre o agente, mas existe uma influência do agente sobre o ambiente? Provavelmente é possível introduzir essa segunda influência artificialmente, mas isso faz sentido?
Duas (ou três) ideias do artigo não são supérfluas para nós: a função de perda deve refletir exatamente o que precisamos e deve ser suave (e monotônica). No nosso caso, ela deve ser o lucro e deve depender de forma suave e monotônica dos parâmetros do modelo.
A suavidade de algum análogo do lucro, provavelmente, pode ser obtida de alguma forma (por exemplo, por algo como suavização de kernel). Mas duvido muito da monotonicidade.