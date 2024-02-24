Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1426
A rede neural é um encaixe com a história? Ou você só precisa mudar algo (cutucar onde), para que pareça algo lucrativo.
A rede neural só realizou a tarefa que você lhe deu, se você queria uma "fórmula de mercado", ela a calculou para você usando dados históricos.
Continua a ler , aqui está o Wiki.
Imho, a pergunta não é sobre o que você cutucou e cutucou onde e quem mais você vai cutucar.
Ou seja, em vez de 3 camadas com 20 neurónios cada (como no exemplo) não faz sentido usar 10 camadas com 100 neurónios cada? Porque eu já queria carregar o meu kor i7 hoje.
Aqui você fez uma pergunta específica, mas infelizmente não há resposta específica, eu já vi mais de uma centena de vídeos sobre NS e pesquisei esta pergunta especificamente no Google - a configuração de NS é uma questão de sorte, não há recomendações específicas - apenas princípios gerais
Os professores incompreendidos continuaram a mergulhar... por cima do ninho de cucos...
Há alguma estratégia sem drawdown?
Outra coisa é que o método de Maxim envolve constante reciclagem, por isso é interessante ver como o gráfico rastejaria se fosse reciclado a cada semana.
Pode dizer-me o que há de errado com a rede neural? Eu li no site local sobre a transferência de neurónios de entrada do programa NeuroPro para o Expert Advisor. Eu fiz tudo como descrito e obtive o mesmo resultado
...
Embora o meu Expert Advisor não tenha lógica de negociação, exceto pelo conjunto de centenas de números reais - pesos de neurônios e fórmula de soma.
Na minha opinião, esse é o problema - não há lógica e, portanto, liberdade total para melhor se aproximar do histórico de preços. Para um processo estacionário esta seria a abordagem certa, mas no nosso caso não está completo e, portanto, não está parado. Usar preditores com ideias - na minha opinião, isto é mais correcto.
A propósito, quantos neurónios e camadas de entrada com neurónios em cada camada da rede?
Não estou a treinar para a 2ª semana especificamente para "ver" o que acontece.
Até agora, não é nada de mais. E ninguém disse que era um graal, é uma máquina de aprendizagem rápida que funciona bem em "bons" pedaços do gráfico.
Atualmente estou reescrevendo novas funcionalidades da python, é bastante complicado lá, mas elas devem melhorar o TC. Vou escrever um artigo separado sobre eles em MB.
E quanto ao conjunto de dados?
Eu tenho akurasi 57,3% loglos 0,688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Precisão:65% Logloss:0.61382
ZS puro conjunto de dados não é legal, seria bom com cada chip bid\ask ser capaz de rodar em um testador, bem e semântica de valores de saída, retorno, volátil, etc.
NS é o mesmo ajuste que um otimizador, mesmo em maior medida.
Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e continuam a lidar com ele. E compreendê-lo é tão simples e óbvio.
Nenhum MO ou redes neurais são úteis em forex.
Pode dizer-me o que há de errado com a rede neural? Eu li no site local sobre a portabilidade da rede neural do programa NeuroPro para o Expert Advisor. Eu fiz tudo como descrito e obtive o mesmo resultado
Mas assim que chego à frente ou vice-versa, assim que vou além do período especificado, começa o caos puro, não há um único sinal de vida, os lucros ou vão imediatamente para o fundo ou voam para fora, sem quaisquer sinais de aumento sistemático do lucro, mesmo que seja um pouco.
A rede neural encaixa com a história? Ou precisamos apenas de mudar alguma coisa (cutucar onde) para que pareça rentável. Mas então o que exatamente precisa ser mudado (dentro do programa ou talvez outro programa a ser usado).
É extremamente surpreendente, não há ajustes intencionais no algoritmo como acontece nos testadores, ou seja, o EA não olha para o futuro, mas o engraçado é que quando você define "não abrir comércio se a previsão for inferior a 50 pips" nas configurações, então no reteste... Somente as negociações foram abertas antes dos candelabros das próprias notícias, bem na direção desejada e o tamanho de lucro desejado (todo o impulso) permanece. Embora, não há lógica de negociação no Expert Advisor, exceto pelo conjunto de centenas de números reais - pesos da rede neural e fórmula de soma.
Acontece que encontraste o Santo Graal de que todos falam?
Só não esqueça de dividir o lucro com Victor Tsaregorodtsev(criador do NeuroPro), eles dizem que ele está vivendo na escassez em Krasnoyarsk, em uma cidade de desastre ecológico, vivendo de aulas particulares a US$ 5-10 por hora e escrevendo ensaios.