Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

Aleksey Nikolayev #:

É melhor contar em peças padronizadas. O mesmo padrão de quebras (significativas para o trabalho) não são mais do que algumas centenas por ano. Eu lhe chamaria um número limite. Se você tentar tornar os padrões mais complicados - por exemplo, em pares de nós consecutivos que quebram, que também atendem a algumas condições - você pode obter dezenas destes padrões por ano. E isso não é suficiente.

Sim, eu concordo que os dados não são suficientes, é por isso que eu levo o máximo de histórico. Naturalmente, quanto mais exemplos, mais confiante é, em teoria, o resultado, mas é o que é.

Aleksey Nikolayev #:

Algo como um loop em todas as construções possíveis de um determinado tipo de padrão? Fez algo semelhante uma vez com as mesmas quebras de vértice. Em princípio, é possível chegar a algo, apenas a enumeração não será (no caso geral) iterativa, mas recursiva. Mais uma vez, a maioria dos padrões não faria sentido devido à complexidade e raridade. É provavelmente mais fácil coletar manualmente uma lista de padrões significativos e contorná-la em um loop regular, escolhendo o ideal.

Só preciso de uma ferramenta com uma métrica precisa para avaliar a tendência/distribuição/tipo de ondas ao longo do tempo para identificar qualquer tendência dentro delas. Quais são estas tendências, por exemplo:

- Se houve um resultado positivo após um padrão por muito tempo, um resultado negativo é mais provável quando um novo padrão emerge;

- O resultado é distribuído igualmente em todas as seções da amostra (como você divide corretamente as seções?);

- Se houver um resultado negativo durante muito tempo, é mais provável que ocorra um resultado positivo;

- Se não houvesse um padrão por muito tempo, é mais provável um resultado positivo/negativo quando ele aparece.

Basicamente, algo assim. É um corte estatístico, mas deveria ser em intervalos de tempo históricos, e minha pergunta é a melhor maneira de cortar esses intervalos (medir em intervalos diferentes, fazer um turno), de modo que a estimativa seria correta e expressa de preferência por algum coeficiente generalizado.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Basicamente, algo assim. A questão para mim é qual é a melhor maneira de cortar esses intervalos (medir em diferentes intervalos, fazer um turno) para fazer uma estimativa correta e expressar de preferência por algum coeficiente generalizado.

A solução mais simples é uma estatística que é calculada em algumas séries de testes. No comércio é geralmente mencionado no contexto da busca da dependência de um resultado comercial em relação ao anterior. Se alguma dependência/serialidade for perceptível, você pode tentar estudar sua estrutura. Aqui, provavelmente faz sentido olhar para as correntes Markov e usar como métrica algumas funções de suas matrizes de probabilidade.

Para os intervalos do histórico de fatiamento, eu geralmente uso um grande ziguezague. Provavelmente não é ótimo, mas é bastante simples e relativamente objetivo.

 
Aleksey Nikolayev #:

A coisa mais simples que você pode pensar é uma estatística que conta em algum tipo de teste em série. No comércio é normalmente referido no contexto de encontrar a dependência do resultado de um comércio em relação ao resultado de um comércio anterior. Se alguma dependência/serialidade for perceptível, pode-se tentar estudar sua estrutura. Aqui, provavelmente faz sentido olhar para as correntes Markov e usar como métrica algumas funções de suas matrizes de probabilidade.

Um pouco mais sobre as correntes Markov neste contexto.

Se estamos apenas falando de serialidade, podemos introduzir dois estados + e - que denotam a qualidade da realização de padrões. Assim, há quatro maneiras possíveis de passar de um padrão para o outro: "+"->"-", "+"->"+", "-"->"+ " , "-"->"-". As transições correspondem a quatro probabilidades (das quais apenas duas são independentes), que formam a matriz de probabilidade desta cadeia.

Se estamos falando do comprimento das séries, os estados terão que ser mais complicados. Por exemplo, podem ser pares (+,n) e(-,n), onde além da qualidade da realização do padrão, há n - número do padrão na série que o contém. Recebemos um número potencialmente infinito de estados, mas as transições possíveis (com probabilidade não zero) também são quatro: (+,n)->(+,n+1), (+,n)->(-,1), (-,n)->(+,1), (-,n)->(-,n+1). Também se revelarão quatro probabilidades (com duas independentes). A diferença é que agora a dependência destas probabilidades em relação ao comprimento n da série aparece (ou não). Podemos tentar expressar esta dependência através de algum coeficiente e usá-la como métrica necessária.

 

O que estamos realmente prevendo?

Todos nós sabemos que o mercado é um processo complexo, complexo a partir da palavra "complexo". O mercado é criado por muitos participantes com diferentes objetivos, tamanhos de bolsos, diferentes tendências...

Por exemplo, vamos construir uma simples tendência sinusoidal que o preço segue(em nosso modelo), vamos chamá-la de "tendência".

par(mar=c(2,2,2,2))
my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)
trend <- my.sin(ve = 1:100,a = 1,f = 0.05,p = 1)+100
plot(trend,t="l")

Um modelo de preço simples, fácil de entender e fácil de prever.

Agora imaginemos que algum comprador forte entrou em "nosso mercado" e fez fortes investimentos em "nosso mercado" por algum tempo.

layout(1:2, heights = c(10,3))
plot(trend,t="l",lty=2) 
lines(trend+buy)
plot(buy,t="l",col=3,lwd=2)

como você pode ver, nosso belo modelo está um pouco quebrado...

Agora vamos imaginar que ao preço de, digamos, 99,2 alguém colocou um grande limite e comprou tudo o que lhe foi dado

buy_limit <- trend
for(i in seq_along(trend)) if(buy_limit[i]<=99.2)  buy_limit[i] <- 99.2
layout(1:1)
plot(trend,t="l")
lines(buy_limit+buy,lty=2)
segments(10,99.2,100,99.2,lty=2,col=3)

Assim, obtemos uma curva do modelo de preço, mas mais próxima da realidade

plot(trend,t="l",col=8,lty=2)
lines(buy_limit + buy ,t="l")

Também para um realismo ainda maior acrescentaremos o ruído, por exemplo, o comércio de pequenos fabricantes ou criadores de mercado

noise <- rnorm(100,sd = 0.05)
plot(trend,t="l",col=8,lty=2)
lines(buy_limit+buy+noise)


É assim que se pode encarar o mercado como um processo complicado.

Agora é interessante refletir. Quando prevemos o preço, o que exatamente estamos prevendo? a tendência? o comprador do mercado? o comprador do limite? o barulho? ) e devemos prever tudo isso juntos?

mytarmailS #:
O que estamos realmente prevendo?
25 novamente :) os princípios básicos da econometria entraram em vigor. Não andar em círculos: você só pode prever ciclos e componentes sazonais em uma série cronológica
 
Maxim Dmitrievsky #:
25 novamente :) os princípios básicos da econometria foram embora. Não andar em círculos: você só pode prever ciclos e componentes sazonais em uma série cronológica
Não, não é tão simples assim.
