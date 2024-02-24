Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2632
As árvores procuram as divisões classificando cada coluna.
Aparentemente, você deve pegar o maior número possível de colunas e preencher NAN nas filas onde elas não são utilizadas. Se o modelo puder lidar com a NAN.
Ou com outra coisa: -INF, 0, +INF... para que todas as filas não utilizadas estejam do mesmo lado na classificação.
Isto é mais ou menos compreensível. Eu gostaria de algum tipo de abordagem mais criativa ou algo assim. Há muitas tarefas novas como trabalhar com cenas de vídeo de diferentes comprimentos, etc.
O que você quer dizer? Descreva o problema
Por exemplo, quero alimentar o classificador com pedaços de preço de insumos não de um comprimento fixo em barras (ou em elos de um padrão em ziguezague), mas a partir de algum momento significativo.
As redes de recorrência são adequadas, como muitas outras
As regras associativas devem estar bem, vou mostrar um exemplo
Os dados estão na forma de uma lista , cada linha é um vetor com observações de qualquer comprimento .
o código de busca de padrões sob a forma de regras de associação
as regras
O algoritmo procura associações entre elementos, independentemente de sua ordem.
Há algoritmos que atendem à ordem, mas são gananciosos.
Ou se você quiser mais, há um sistema de recomendação chamado recommendenderlab, mas eu não entrei nele.
As redes recorrentes são adequadas, do tipo multi-muitos
Obrigado, vou dar uma olhada.
Naturalmente, gostaria de ter algum tipo de texto de revisão sobre o assunto, com uma descrição e comparação de abordagens (não há mal nenhum em desejar). Em teoria, deveria haver um texto assim em algum lugar, mas até agora ainda não o encontrei.
Eu só vi sobre entradas e saídas de comprimento variável em tais redes, e isso é puramente uma revisão, sem entrar nela.para processamento de texto, traduções
Ainda assim, conosco, a ordem importa. Você sempre pode, por exemplo, obter SB misturando os incrementos aleatoriamente.
Também lembrei que acho que você escreveu aqui há algum tempo sobre a mineração de padrões sequenciais e o problema de alinhamento de seqüências que ali surge. Também parece ser um dos métodos para resolver o problema. Embora, pertencer a uma classe não signifique necessariamente sua similaridade.
Uma estratégia de ouro do mercado))
Curva de capital no meu testador.
jogou-o no tslab para ter uma melhor aparência
Parece que é uma boa combinação.
Eu olhei para os ofícios.
Usei minha mão de comerciante e não entendo seu algoritmo de negociação.
Forrest certamente não conseguiu identificar nada, mas foi interessante e informativo ))))
As redes recorrentes são adequadas, de muitos a muitos tipos
Pode ser útil... Eu tenho um sem recorrência de muitos para muitos. E sem camadas convolutivas. E escolhi este modelo após ter analisado o mecanismo da rede neural. Estamos procurando um denominador comum aqui, não estamos? Argumento.