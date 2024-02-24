Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2619

Fast235 #:

há algum lugar onde eu tenha tentado hackeá-lo?

Procurem nos vossos postos neste tópico, se os moderadores ainda não o limparam.
mytarmailS #:

Experimente, pode certamente aproximar os indicadores, mas a lógica discreta com intervalos de tempo não é realista de descrever com uma janela deslizante, é um facto

O segundo modelo que aprende a negociar apenas nesses momentos. Tem de se experimentar, não é claro com antecedência.
 
tudo limpo)

Fast235 #:

Já percebi).


Assuma a responsabilidade pelas suas próprias palavras e não desista.

 
mytarmailS #:

Não é assim tão simples...

Estratégias rentáveis não negoceiam numa janela deslizante, por isso não se pode simular com MO porque por AMOs padrão funcionam com dados tabulares, e os dados tabulares são essencialmente um cálculo de material numa janela deslizante...


Aqui está um exemplo do tecto: Suponha que é uma "Estratégia Rentável": Espere por uma quebra do mínimo semanal, depois volte atrás e espere pela configuração de uma vela - entre...

Como pode encontrar tal padrão no MO se tiver dados de tabela, ou seja, se procurar os últimos n castiçais, a resposta não é nada.

Claro que pode criar traços para esta "Estratégia Rentável" para a fazer funcionar, mas tem de conhecer esta estratégia para criar traços para ela e nós não a conhecemos...


Há apenas dois algoritmos que podem resolver estes problemas, talvez apenas um. Mas há.

MO tem um "+". Quando todos os índices dão uma compra, o MO lembra-se do que estava bem nessa situação quando foi vendido. Pura estatística. Mas há também um "-". Idealmente, conhecer o padrão torna as coisas mais interessantes. Para reconhecer o tamanho do padrão e o próprio padrão, é necessária uma rede separada. O que excede imediatamente as capacidades de hardware e software (memória) da MT e tornará o treino impraticável em termos de tempo. E a utilização de software de terceiros no Mercado é inaceitável, pelo que temos de encontrar um compromisso. Se tomarmos um período de tempo maior e menos barras, o quadro perde a sua singularidade. Se tomarmos um pequeno TF e muitas barras, então a inércia da tendência principal perde-se. Prefiro não utilizar quaisquer indicadores em NS - retarda o tempo de reacção e conduz a estereótipos.

 
Estás a falar de algo diferente...
Corri esse meu conceito... bem, é difícil de entender, as próprias vísceras, o excesso de roupa

precisam de ler os artigos do Prado no outro dia ) querem um TC sobre o MO!

 

há um pronto a fazer

https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises

  • fernandodelacalle
  • github.com
My solutions to the exercises of the book. All the code of the src/snippets folder is taken from the book Python 3.6 and libraries of requirements.txt A dokerfile is also provided.
 
Penso que primeiro precisa de compreender a fraqueza da janela deslizante para o mercado, depois esperar o quanto pode olhar para os sinais e que o servidor precisa de, pelo menos, contar alguma coisa
O que é que há para contar? 200 modelos em 5 minutos num Mac, é como a Intel 9.
Estou ciente das falhas, mas gostaria de ter um gerador de MoD.
