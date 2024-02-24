Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2626

Maxim Dmitrievsky #:
Basta mostrar-me se o conseguiu, eu mostro-lhe os meus resultados sobre o método, não tive tempo de o terminar.
Ainda está em desenvolvimento, um processo muito caro em termos de recursos informáticos, enquanto eu estou a optimizar o código
 
Artigo interessante, algo em que pensar

 

A importância dos sinais na janela em movimento (indicadores e preços)

Num momento o indicador pode ser 10% importante e noutro momento pode ser 0,05% importante, tal é a verdade da vida)

Se pensa que resolve tudo, deve orgulhar-se disso.


É assim que os quatro sinais da Íris de Fisher se parecem.


Ou se fizer zoom sobre a janela deslizante.


 
mytarmailS #:

É evidente que as íris (e problemas semelhantes) têm um padrão estável. Todos os que têm feito experiências com eles já descobriram que tudo "flutua" entre aspas.

Pergunto-me como o significado dos indicadores é diferente em cada ponto do gráfico. É determinado para todo o modelo construído sobre todas as linhas de treino ao mesmo tempo. Ou tem aí 5000 modelos?
E, em geral, explique os seus gráficos, o que está sobre eles e como foram construídos.


 
Há muitas maneiras de descobrir a informatividade de uma característica, algumas para as quais não é necessário treinar um modelo. Usei fselector. https://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Conta a entropia das características...

Porque é que a importância é diferente em cada ponto? Sim, porque a informatividade das características foi calculada numa janela deslizante, como escrevi acima.
Assim, é necessário procurar períodos em que a importância não salte, pode usar 2 modelos. Caso contrário, é uma confusão.

Fiz formação em janelas em linha, se se levar tudo junto sem filtragem no tempo, o desempenho é fraco. Na altura, não pensei em fazê-lo com filtragem. Há um exemplo de tal bot no meu artigo sobre entropia

Muito provavelmente, os saltos de importância são devidos a mudanças de entropia, se sinais como devoluções
Mas todos os adeptos do foregate gates têm a sua própria realidade não baseada na prática
 
Maxim Dmitrievsky #:

Mas todos os tipos de adeptos do foregate têm a sua própria realidade, não baseada na prática
O que é isso?


Penso que é necessário procurar um padrão e construir um modelo para ele, muitas vezes o MO não pode construir um modelo mesmo para um padrão compreensível, tudo à mão
Bem, há todo o tipo de redes de recorrência, houve uma aqui

directamente através do padrão e procurar um padrão em que se comporte num padrão :)

Muito simplesmente: treiná-lo, verificá-lo num teste, identificar os períodos em que estava a descarregar e a trabalhar, tirar conclusões/entrada para o filtrar, identificar um padrão

Não deve separar estatísticas do MO, deve utilizar estatísticas para modelos, eles são treinados aleatoriamente

Se conhece o padrão, não precisa do MO
 
Sim, em princípio é possível, melhor ainda, nesta ordem pode fazer na máquina

ou para não verter))

Para mim, não é necessário fazer modelos complicados, uma simples regra é suficiente, senão não se pode chamar-lhe padrão.

Eu quero sempre fazer melhor))))

 
Estava a comparar várias formas de estimar a importância dos atributos. Tomei o modelo mais intensivo em termos de recursos como referência: formar o modelo através da remoção das características uma a uma.
Os métodos rápidos não coincidem com o padrão de referência. Também não são compatíveis entre si. O fselector é ainda mais rápido, penso que também não vai corresponder a nada.
