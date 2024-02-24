Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2616

Rorschach #:
Rapazes, não sejam estúpidos. Tomemos um exemplo. Criar cursos baseados em Prado ou o que quer que seja. Em tempos, os filtros digitais, MESA, FATL, SATL eram um tema quente, agora é possível apanhar um haip nas grelhas, o principal é apresentá-lo de forma agradável.
Já existem peritos com cursos sobre este tema, que até se autodenominam hedge funds. Russo, a propósito
 
Um tema bem conhecido: se não o pode fazer você mesmo, ensine os outros.
 
+++

O principal é ter mais pathos e mistério... e alguma ciência, e se acrescentares uma pitada de mashing, todo o fórum rezará por ti... E não importa que as ideias sejam vazadas na prática... Ahahahaha, este é um mundo maravilhoso...


"Uma multidão é uma colecção de pessoas que vivem pela tradição e a razão pela autoridade".
 

Fez uma pergunta interessante sobre o CV, se não se importar de espetar este pau


para promover a questão, não há muitos êxitos.

Traduzir os padrões em conjuntos de distâncias extremas e relativas, como uma disposição de onda
A calculadora seria, num laço percorrido através de um pedaço de gráfico e medir extrema em diferentes escalas (dado)
 
perde-se muita informação se a converter em extrema, pode-se interpolar como eu fiz no exemplo, mas quero acreditar que há uma maneira melhor...

Clique na seta!!! )

Não estou conectado e estou ao telefone, fá-lo-ei mais tarde à noite.
 
Deve, tem toneladas de conhecimentos e pessoas inteligentes para perguntar e as respostas serão reais e aplicáveis, não "há todo o tipo de truques ou sei como fazê-lo, mas é um grande segredo", compreende.
Eu sei, o Google traz-me frequentemente links para tópicos, mas eu próprio não escrevi nada
 
Também não escrevo frequentemente, leio mais vezes...
Eu simplesmente procuro um site e leio perguntas e respostas de pessoas, e não só este site, há também puramente sobre quanta


Fui ao quant.stackexchange, por exemplo

digita a rede neural no motor de busca

eler perguntas sobre redes neuronais e respostas inteligentes.


Também obtém respostas inteligentes. Não há lixo estúpido, tudo é claro e, ao que parece, dão-lhe um "menos" para uma escrita pouco inteligente.

