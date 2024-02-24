Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2616
Rapazes, não sejam estúpidos. Tomemos um exemplo. Criar cursos baseados em Prado ou o que quer que seja. Em tempos, os filtros digitais, MESA, FATL, SATL eram um tema quente, agora é possível apanhar um haip nas grelhas, o principal é apresentá-lo de forma agradável.
Um tema bem conhecido: se não o pode fazer você mesmo, ensine os outros.
"Uma multidão é uma colecção de pessoas que vivem pela tradição e a razão pela autoridade".
Fez uma pergunta interessante sobre o CV, se não se importar de espetar este pau
para promover a questão, não há muitos êxitos.
Traduzir os padrões em conjuntos de distâncias extremas e relativas, como a marcação de ondas
perde-se muita informação se a converter em extrema, pode-se interpolar como eu fiz no exemplo, mas quero acreditar que há uma maneira melhor...
Clique na seta!!! )
Não estou aí registado.
Muito em vão, há lá um abismo de conhecimento e pessoas inteligentes que têm algo a perguntar e a resposta será real e aplicável, não "há todo o tipo de truques ou eu sei como fazer, mas é um grande segredo", percebe-se...
Eu sei que o Google produz frequentemente links para tópicos aí existentes, mas eu próprio não escrevi nada.
Fui ao quant.stackexchange, por exemplo
digita a rede neural no motor de busca
eler perguntas sobre redes neuronais e respostas inteligentes.
Também obtém respostas inteligentes. Não há lixo estúpido, tudo é claro e, ao que parece, dão-lhe um "menos" para uma escrita pouco inteligente.