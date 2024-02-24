Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2613

Aleksey Nikolayev #:

Como é fácil de compreender, tudo se resumiu a esquemas de gás inspirados em Timoshenko-inspirados. E é assim que é consigo (praticantes). Quer falar do seu conhecimento super-exclusivo do mercado, mas o resultado é ou banalidades óbvias ou algo na veia da seita "queda inevitável do dólar" ou os contos de "especialistas" sobre as "leis da onda do mercado".

Bem, a lógica é que nos factos conhecidos por todos existe um comportamento de preço mais permanente que pode ser apanhado. E enquanto for apanhado por uma minoria, há esperança de lucro). E assim, é claro que é trivial e em especulação ou experiências adequadas. Mas é assim que muitas pessoas vivem)).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Bem, a lógica é que sobre os factos conhecidos por todos existe um comportamento de preços mais consistente que pode ser apanhado. E enquanto for apanhado por uma minoria, há esperança de lucro). E isso, é claro, é trivial e sobre especulação ou experiências adequadas. Mas é assim que vive muita gente)).

Apenas ninguém poderia fazer com um pouco de auto-reflexão e de autocrítica. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde tudo chegará a "cisnes negros" sob a forma de chamadas de margem, devido à ausência de stop-losses. E não se trata apenas de comércio)

 
Aleksey Nikolayev #:

Alexei, a sua conta foi assumida por webgopnik?) disparate.
Porquê "exclusivo"? Este conhecimento é retirado de fontes públicas e é amplamente explorado em círculos estreitos.
 

não discuta ;)

----

Para dissipar todos os argumentos, e não para manter o computador sempre ligado, hoje calculei o comportamento do meu sistema antes do tempo

e ontem fechei propositadamente o terminal.

o que eu tenho....

comprar USDCHF deveria ter aberto a 0,9196

vejamos:


que sazonalidade ou MO, do que está a falar ????

kotier sabe de antemão para onde e porque vai

ahahaha

;)

 
Aleksey Nikolayev #:

Este comportamento não pode certamente ser chamado sem risco))))) Mas esta área e a pureza da experimentação e compreensão dos detalhes estão demasiado distantes simplesmente porque se trata de uma propriedade do ambiente, aparentemente)

 
secret #:
Alexei, a sua conta foi sequestrada por webgopnik?) disparate.

Aí está, mesmo nesta pequena brincadeira:

1) Nenhuma tentativa de argumento ad rem - apenas uma tentativa ad hominem

2) O camarada que menciona parece ser conhecido principalmente como o TC de muitos grandes fios, a maioria dos quais foram eliminados. Tenho apenas três tópicos sobre questões altamente específicas e uma sondagem que mostrou uma atitude bastante positiva em relação às inundações entre os membros do fórum (em conformidade, acabei de me juntar à opinião maioritária depois dessa sondagem)

Portanto, como de costume - foi apenas uma tentativa de "snag", sem outra base ou justificação que não fosse o desejo real de "snag".

 
Renat Akhtyamov #:

não discuta ;)

----

Para dissipar todos os argumentos, e não para manter o computador sempre ligado, hoje calculei o comportamento do meu sistema antes do tempo

e ontem fechei propositadamente o terminal.

o que eu tenho....

comprar USDCHF deveria ter aberto a 0,9196

vejamos:


que sazonalidade ou MO, do que está a falar ????

kotier sabe de antemão para onde e porque vai

ahahaha

;)

Sim, os níveis existem, só os fracos de coração não o admitiriam
 
mytarmailS #:
eles não existem apenas, podem ser feitos....

e tudo o resto também o faz.
 
Aleksey Nikolayev #:

Aí está, mesmo nesta pequena brincadeira:

1) Nenhuma tentativa de argumento ad rem - apenas uma tentativa ad hominem

2) O camarada que menciona parece ser conhecido principalmente como o TC de muitos grandes fios, a maioria dos quais foram eliminados. Tenho apenas três tópicos sobre questões altamente específicas e uma sondagem que mostrou uma atitude bastante positiva em relação às inundações entre os membros do fórum (em conformidade, acabei de me juntar à opinião maioritária depois dessa sondagem)

Portanto, como de costume - foi apenas uma tentativa de "snag", sem outra base ou justificação que não fosse o desejo real de "snag".

É isso que o 1 de Abril lhe faz?)
 
secret #:
O 1 de Abril tem esse efeito sobre si?)

Desculpe, esqueci-me completamente). Parabéns pelas suas férias profissionais!)

