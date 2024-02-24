Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2615

Maxim Kuznetsov #:

Vá lá, Renat nunca disse nada... ele apenas "polegares para cima".

e acho que não tem mais nada além de dedos.

Vamos descobrir.
 
mytarmailS #:
Aqui vamos nós.

verifique-o, sem problemas.

;)

Arquivos anexados:
232.png  10 kb
 
mytarmailS #:
E ainda assim, clara e concretamente ao nível do algoritmo, pode dizer?

Não é interessante ouvir de qualquer outra forma.
Vou repetir.
 
mytarmailS #:
Vou repeti-lo.

Não, leu-o, pensativamente.

apenas três postos lá em cima (um link para outro, depois outro link para um terceiro, três postos no total)

escreva-o e leia-o até o atingir.

depois de me ter metido nisto eu próprio demorei 4 anos a desenvolver e estás a pedir um algoritmo....
 
Abençoado sejas.
 
mytarmailS #:
Saúde.

Obrigado.

Rorschach #:
Uma sala de chat privada há muito que devia ter sido criada
Uma sala de chat implica uma comunicação activa ou trabalhar em conjunto, mas aqui temos pessoas livres que podem ler, tomar nota, dizer umas às outras que problemas têm nas suas cabeças
 
Maxim Dmitrievsky #:
Conversar implica uma comunicação activa ou trabalhar em conjunto, enquanto aqui temos pessoas livres que estão dispostas a ler, tomar nota, e dizer quem tem que problemas com a sua cabeça.

Maxim, está bem.

Como se costuma dizer, ouçam-no com atenção.

Eu, também, tenho alguma avaliação e posso dar-lhe.

Olha, ainda estás a debater-te com ideias e ainda não paraste.

Desculpe, mas esta é a fase inicial, a fase de familiarização.

Em nenhuma delas tem qualquer sugestão do impacto do comércio real sobre os preços.

Que não é.........

https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092

Não suficientemente rico para mudar de curso
 
Rapazes, não sejam estúpidos. Tomemos um exemplo. Criar cursos baseados em Prado ou o que quer que seja. Em tempos os filtros digitais, MESA, FATL, SATL eram um tema quente, agora é possível apanhar um haip nas grelhas, o principal é desenhá-las bem.
