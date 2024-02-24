Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2508
Uma vez encontrei uma pergunta dolorosamente lógica online
Se eu escrevi o mesmo código que um código de 100 linhas em 10 linhas, executando a mesma funcionalidade - isso significa que eu sou pior em programação e meu trabalho deve valer menos?
A resposta, creio eu, é óbvia para todos!
Portanto, a questão não é reunir um bando em busca de um bode expiatório para atender seus "pedidos" (que eles conseguem por sua rudeza, pensando que o maior gritador, os novatos vão se juntar, porque eles, gritando,que alguns tentam transformar em um desenvolvimento com os slogans "vamos fazer uma equipe" ("porque eu aprendi mais palavras, mesmo que eu não entendesse todas elas - eu vou pular isso")...
e o objetivo do desenvolvimento adequado é encontrar bibliotecas convenientes que permitam expressar concisamente em código a sua estratégia de aproximação e otimização da informação recebida e negociação com base nela...
MAS você não pode codificar e automatizar com uma abordagem de desenvolvimento adequado ... (alguém está pelo menos interessado no tema, e alguém só está nele para contar anedotas) -- fora do lugar... -- também, por acaso, uma questão de adequação...
toda a modelação se resume muitas vezes à procura de correlações ou à falta delas (para além da aproximação) e a tirar conclusões... Tentar entrar no MQL testador e otimizador e torná-lo seu próprio algoritmo e a partir de seus próprios sinais é uma tarefa não trivial...
... Haverá sempre algumas pessoas aleatórias na linha, que não conseguirão superar o próximo passo após a anedota da sua visão do mercado... ...por isso andam por aí fora do tópico, inserindo-se numa conversa que não têm idade suficiente para ter... -
Sinto que vou incorrer na ira dos intelectuais/alunos IO locais, mas vou arriscar a fazer uma pergunta. Quem acha que os indicadores (além dos incorporados ou os mais populares) são os mais interessantes para fazer previsões? Pela minha parte, estou atualmente experimentando a combinação de média móvel exponencial (DEMA) com o filtro Kalman e a transformada rápida de Fourier (separadamente). Mas primeiro faço uma previsão usando uma rede neural. Mais uma vez, não estou pedindo resultados de aplicação (ou agora a simpática garota vai vomitar um balde de inclinação novamente).
Quem acha que os indicadores (que não os incorporados ou os mais populares) são os mais interessantes para a previsão?
É claro que os neurónios aqui são autoritários e sabem como tirar o máximo partido dos dados na luta contra o sobretreinamento, mas na minha opinião, o principal problema são os dados de entrada. Qualquer oscilador (padrão ou auto-escrito), ou qualquer curva contínua, não contém a regularidade do preço, e por isso não podemos ensinar ao rato.
Eu vejo da seguinte maneira: tendências e suas ondas. O comprimento da onda, o intervalo de tempo da onda, a velocidade da onda, uma comparação destes parâmetros com os anteriores, o tamanho das excedências dos extremos anteriores (movimento de tendência), a distância até ao extremo mais próximo e ininterrupto no passado, ... ...há muitas coisas a comparar. Acho que há aqui regularidades, isto é o que você pode fazer com a sua grelha,
ou podes pensar por ti mesmo.
Sinto que vou incorrer na ira dos intelectuais/alunos IO locais, mas vou arriscar a fazer uma pergunta. Quem acha que os indicadores (além dos incorporados ou os mais populares) são os mais interessantes para fazer previsões? Pela minha parte, estou experimentando a combinação da média móvel exponencial (DEMA) com o filtro Kalman e a transformada rápida de Fourier (separadamente). Mas primeiro uso-os para fazer uma previsão usando uma rede neural. Mais uma vez quero esclarecer, não estou a pedir resultados de aplicação (caso contrário a doce rapariga está prestes a vomitar o seu balde de inclinação novamente).