Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2486

Novo comentário
 
JeeyCi #:

Mihail Marchukajtes

- pode dizer-me que multiplicadores tem em Classificadores na variável dupla decisão são pesos...?

ah, estes são provavelmente inicialmente definidos, que no processo de aprendizagem são depois auto-ajustados pelo NSET ... ou seja, inicialmente, provavelmente, ao acaso... (mas há alguma lógica pelo menos em seus sinais?)...

mas a questão da lógica das operações em funções e constantes (por que elas são exatamente assim e funções por que exatamente assim) permanece?

 

"Ehhh... Se ao menos alguém pudesse ajudar..." ©

Pode dizer-me que algoritmo pode ser usado para separar estas três classes, especialmente interessado na classe marcada em azul. Este cão está dividido em duas partes separadas e infelizmente não sei como dividir a marcação do alvo, de modo a separar as partes direita e esquerda. Talvez você possa aconselhar alguma coisa?


 
iwelimorn #:

"Ehhh... Se ao menos alguém pudesse ajudar..." ©

Pode dizer-me que algoritmo pode ser usado para separar estas três classes, especialmente interessado na classe marcada em azul. Este cão está dividido em duas partes separadas, e infelizmente não sei como separar a marcação do alvo, de modo a separar as partes direita e esquerda. Talvez me possas dar alguns conselhos?


A olho, separados por duas linhas rectas.

 
A julgar pela imagem, qualquer algoritmo de classificação serve
 
JeeyCi #:

Mihail Marchukajtes

trabalhei a força/coragem para procurar no seu código (muitas vezes há mais verdade no código do que em todos os manuais) - pode dizer-me quais são esses multiplicadores nos seus Classificadores em dupla decisão variável - são pesos?... e como os encontrou originalmente? ou seja, porquê exactamente esses?

ou melhor ainda, comente por favor - quais variáveis são necessárias, e o código da função

obrigado de antemão!

p.s.

1. eu vejo que você usa sigmoid (em forma de S) como uma função de ativação... é "frequentemente usado como uma função de aperto"...

2.

talvez um ao quadrado fosse melhor?

É isso mesmo que você escreve a solução da rede, se você escrevesse de forma diferente, pareceria assim.

double decision=1.5260326743246075*x0-0.13861638107404117 * sigmoid(x0)-0.06391652777916389 * sigmoid(x2)-0.44591870340615364 * sigmoid(x0 + x2)+0.14661031327032664*sigmoid(x3)-0.024191375335575492*sigmoid(x0+x3);

É chamado de polinômio em matemática, o coeficiente multiplicado pelo valor do input mais outro coeficiente multiplicado pela função de ativação com os valores de outro input ou com a soma dos valores dos inputs como mostrado abaixo, menos o coeficiente e assim por diante...... Como resultado obtemos um número acima ou abaixo de zero, que corresponde a esta ou aquela classe, mas para os sistemas de IA o método de classificação de tendências é aplicado, quando além de "Sim", "Não" aparece a resposta "Não sei". Isto é conseguido usando dois NSs em um sistema de IA, o chamado comitê. Notavelmente, a própria comissão não melhora muito a qualidade do modelo geral. Isso é fazer uma comissão de 5 ou mais modelos não faz sentido, mas dois modelos é o melhor, o efeito de melhorar o treinamento ainda está presente.

Este código

double x0=2.0 *(v0+327.0)/650.0-1.0;

Ele normaliza o valor de entrada, esta é uma normalização interna, técnica, para o polinômio antes de alimentá-lo diretamente na equação. A própria normalização faz uma redução do alcance. Ou seja, não altera a relação da série e a própria série parece um original perfeito, mas após esta normalização, começa a ficar na faixa do máximo do mínimo da série atual. Em geral, a redução para o intervalo.

Em relação à função do activo sim há o seu código, isto significa que a solução não foi linear em cada neurónio! Basicamente, este é um neurónio da rede.

-0.13861638107404117 * sigmoid(x0)
Não é difícil calcular que este polinómio tem 6 neurónios e utiliza 4 inputs
 
JeeyCi #:

Mihail Marchukajtes

2.

Talvez fosse melhor fazer a quadratura?

Ao quadrado, obtemos a velocidade da mudança, a rapidez com que a variável mudou, enquanto a simples diferença nos dará o grau de mudança, ou seja, o valor real de quanto o sorriso mudou. É por isso que estou a falar do sorriso e ainda não o consigo fazer. No Ubuntu o meu escritório travou o meu sistema e não consigo arrancar dele. Acho que está relacionado com a actualização do meu sistema via DDE e escrita e fiz muita merda quando tive alguns problemas com o arranque, mas tive sorte e de alguma forma consegui arrancar e arranjá-lo. Os sistemas Linux são mais poderosos na recuperação do que o Windows. Enquanto o windows tem 5-10% de chance de recuperação, o linux tem cerca de 30-40% de chance de ser recuperado. Eu respeitei o linux há alguns anos atrás e ainda respeito :-)

Em geral, tente fazer o mínimo possível de alterações matemáticas nos dados utilizados, máximo plus para integração, minutos para descobrir não só o sinal de mudança, mas também o grau em que essa mudança foi feita, isso provavelmente é tudo, e depois normalizar, escalar, etc.
 
iwelimorn #:

"Ehhh... Se ao menos alguém pudesse ajudar..." ©

Pode dizer-me que algoritmo pode ser usado para separar estas três classes, especialmente interessado na classe marcada em azul. Este cão está dividido em duas partes separadas, e infelizmente não sei como separar a marcação do alvo, de modo a separar as partes direita e esquerda. Talvez você possa aconselhar alguma coisa?


Olhe, se você não pode criar um alvo usando código, quando não há regras claras para coletá-lo e nós precisamos descobri-lo. Mais precisamente, para descobrir se um vetor pertence ou não ao ponto azul, nesse caso devemos usar NS onde nenhum alvo é necessário, como mapas auto-orgonizantes de Kohonen ou algo do gênero. Existem tipos de redes que não precisam de alvo, mas após o treinamento elas dão quantas aulas há na amostra, ou seja, quantos grupos podem ser divididos na amostra de treinamento. Ou você pode forçar este parâmetro. Se você sabe com certeza que tem 4 grupos, então você força a amostra em 4 classes, encontre a azul e verifique....
 
iwelimorn #:

"Ehhh... Se ao menos alguém pudesse ajudar..." ©

Pode dizer-me que algoritmo pode ser usado para separar estas três classes, especialmente interessado na classe marcada em azul. Este cão está dividido em duas partes separadas, e infelizmente não sei como separar a marcação do alvo, de modo a separar as partes direita e esquerda. Talvez você possa aconselhar alguma coisa?


Envie-me os dados e eu vou tentar.
 
mytarmailS #:
Enviar dados, eu vou tentar

Também queria oferecer-me para experimentar!!!

 
Mihail Marchukajtes #:

É por isso que estou a falar do sorriso e ainda não o consigo fazer.

A propósito, sim, sua dinâmica de mudança seria mais interessante (com uma declaração sobre quais opções estão ficando mais caras/diminuindo devido à demanda, eu acho) - como alternativa, pode-se usar a linha de inclinação (elasticidade) em +/-Delta igual de ataque central (melhor especificamente de seattle Fut por regressão linear)... imho (para simplificar os cálculos)... mas ao estimar através da elasticidade a contribuição do rt deve ser de alguma forma neutralizada... e/ou estudar a série através do dt - para que o enviesamento da variável rt (%*dias até exp.) não distraia ... é exponencial, afinal de contas

*****************

Continuo a pensar no modelo da teia de aranha (c59) (no contexto da luta pelo equilíbrio/imbalanceamento)... a matemática do modelo me assusta

Mihail Marchukajtes #:
Em geral tente fazer o mínimo possível de mudanças matemáticas nos dados utilizados, máximo mais para fusão, menos para descobrir não só o sinal de mudança, mas também o grau em que a mudança é forte, isso provavelmente é tudo, e depois normalizar, escalar, etc.

Obrigado... Vou tentar, porque eu costumava dividir tudo automaticamente para obter o rácio (por exemplo, Call-Put Ratio por preço e/ou volume)... realmente, aparentemente existem outras operações em matemática - apenas para modelar horizontalmente (aka por dt) para traçar a dinâmica

Дыхта В.А. Динамические системы в экономике. Введение в анализ одномерных моделей
  • www.studmed.ru
Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 178 с. Учебное пособие представляет собой вводный курс по теории и экономическим приложениям динамических систем. В нем дается представление о моделировании динамических процессов в дискретном и непрерывном...
1...247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493...3399
Novo comentário