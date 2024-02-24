Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2484
Tente dividi-lo em grupos, json é o 1º, algo mais é o 2º.
então será mais fácil
Se você pegar pelo menos algo no grupo, cabe a você encontrar o que precisa.
há uma conta como esta, mas não há nada nela.
na caixa de ferramentas do desenvolvedor, olhe para a rede
há um monte de coisas lá.
nas ferramentas do desenvolvedor ver a rede
Sempre olhei para a rede, e escrevi que também há muita coisa lá).
mas não consigo encontrar o que preciso.
Eu sempre procurei, e também escrevi que há muito para procurar)
Oh, isso é através do DOOM, foi o que você abriu na imagem acima.
o cromado destacará o objeto árvore em cores, no seu caso - no terminal web
e depois procurar na rede por esse nome ou algo semelhante.
ir parahttps://xstation5.xtb.com/
criar uma demonstração em uma plataforma web e tentar poupar a sanção
Dei uma vista de olhos nos arquivos da Json.
Não encontrou nenhum valor, talvez sejam apenas uma fotografia ou não olhei bem para eles?
Alguém que dê gorjetas!!!
Acontece, para o antiparser inserir uma foto. Se o texto que você quer não for selecionado para cópia, é uma imagem. Se for, podes puxá-lo para fora.
Há momentos em que uma imagem é inserida para o antiparser. Se o texto que você quer não está selecionado para cópia, é uma imagem. Se for, podes puxá-lo para fora.
Mesmo que seja uma foto, não consigo encontrar nenhuma...
ao fazer uma demonstração.
Aceitamos clientes do seu país com outra filial.
Não sei, funcionou para mim sem problemas.
comprar a ue por meio dia no mínimo .
secção humor: um sinal meu) )
Comecemos pelo facto de que o opiáceo de todo o mercado é a taxa de câmbio da moeda nacional ou da moeda de depósito.
E, por sorte, Moex tem um instrumento Si que satisfaz a nossa condição.
1. É tão vaolátil como a GBP intradiária.
2. Há informações sobre ela nos instintos abertos como sobre outros instrumentos.
3. O abridor é um agente fiscal, por isso vou promovê-los por uma boa medida!
Para o resto, eu só levo 13 instrumentos do mercado, a propósito, talvez não um bom número, mas estes instrumentos foram escolhidos de acordo com os meus instintos. Aqui está a lista deles!
Eu faço um arquivo de treinamento com 7500 colunas e 50 linhas desta lista, onde as primeiras 10 linhas eu tenho um teste, e o resto está em andamento.
Após o pré-processamento tenho de 150 a 300 colunas importantes para o alvo, e nesta rede treinada pelo método de vectores âncora(um dos dispendiosos para a aprendizagem da máquina) a sua complexidade é que quando se adiciona 1 coluna ao modelo a complexidade do polinómio duplica, pelo que não posso construir um modelo com mais de 15 entradas mesmo num computador super potente. Bem, o meu pode fazer 12, e o servidor de correio não o faz mais rápido. Isto levanta a questão de um significado mais profundo! Há um custo de obtenção do modelo, ou seja, toda otimização não é gratuita e há o potencial para ganhar este modelo ou fazer uma perda. Nem sempre é preciso muito tempo para conseguir um bom modelo. Você pode obter um bom modelo em 5-7 entradas e em 10-12 e acrescenta mais problemas que se você não consegue obter bons números de treinamento em 5-7 entradas, você tem que começar o treinamento em 12, onde até 9 só há uma diminuição, e só então pode aumentar. Em suma, digo-vos, é um processo de optimização muito difícil. Mas já me acostumei a 2-4 horas de bom trabalho, pegar meus modelos e fumar bambu de novo, sentar e observar. Não há outra maneira :-(.
Então que ferramentas serão selecionadas da lista acima, eu não sei, mas às custas do petróleo para dizer que ela cai com muita freqüência, então eu a incluí.
Dmitry, eu respondi à tua pergunta clínica?
Por favor, responda também à minha pergunta clínica (você, a propósito, leu a minha mente ontem e depois de eu ter olhado para este método, publicou a sua forma de trabalhar com dados - obrigado) ... MAS a questão permanece: este método é usado para classificar, então eu acho, características - você precisa dele... o que você classifica, se não um segredo? LN(Close/Open)? e o que você ensina?
-Se for segredo, eu vou entender - "know-how"?
p.s. Vou lançar-me alguns links para me orientar para o tema (não é realmente a minha estatística, embora esta última possa ser colocada num "modelo ambiental", provavelmente):
Introdução à IA
Declaração e possíveis soluções para a tarefa de formação de redes neurais
Pré-processamento de dados
Conjunto de métodos