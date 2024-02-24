Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2483
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
sites?
existem, e?
Website, plataforma de negociação web, não consegue obter algumas métricas dele, não consegue encontrar o json certo Consegues fazer isso?
google chrome e abra as ferramentas do desenvolvedor para ver como recuperar o que o site cospe
Não me lembro dos detalhes, mas é mais ou menos assim.
quando você obtiver os resultados necessários, você pode preencher o link no seu navegador
Se você estiver satisfeito com a resposta, use o mcuel Web-Brequest e você terá o texto que você precisa no seu computador.
Depois fazes o trabalho habitual com cordas, também em mcuelle.
Aqui, eu copiei as majors da CME, mas foi há muito tempo:
Eu já fiz tudo isso, eu disse que não consigo encontrar o arquivo que preciso em "ferramentas de desenvolvimento" e você diz "encontre o arquivo". ))
ir parahttps://xstation5.xtb.com/
fazer uma demonstração em uma plataforma web e tentar poupar a sanção
Eu dei uma olhada nos arquivos da Json.
Eu não encontrei estes valores, talvez eles não os mostrem como uma imagem ou simplesmente não os olhei bem?
Qualquer um com uma pista!
ir parahttps://xstation5.xtb.com/
criar uma demonstração em uma plataforma web e tentar poupar a sanção
Dei uma vista de olhos nos arquivos da Json.
Não encontrou nenhum valor, talvez sejam apenas uma fotografia ou não olhei bem para eles?
Quem sabe o que fazer!!!
1) Olhe para todos os arquivos (não apenas fotos), não apenas JSON.
2) Talvez os dados sejam transmitidos como um fluxo, não como um arquivo? É como se a mesma estação de rádio online fosse ouvida por 100 pessoas ao mesmo tempo, 1 stream para todos, em vez de cada um ter a sua própria ligação e os seus próprios dados de então. Economiza o tráfego do servidor.
Em geral, tudo depende da imaginação do programador... Tens de decifrá-la.
E tente escrever para o suporte técnico. Talvez eles tenham uma API, ou FTP, ou de alguma outra forma.
ir parahttps://xstation5.xtb.com/
criar uma demonstração em uma plataforma web e tentar poupar a sanção
Dei uma vista de olhos nos arquivos da Json.
Não encontrou nenhum valor, talvez sejam apenas uma fotografia ou não olhei bem para eles?
Quem sabe, por favor, diz-me!
Há mais algumson's lá dentro?
O que há lá para além dos ficheiros da Json?
Há muita coisa, eu não escrevi nenhum site, então é difícil dizer qual é o propósito dos arquivos.
1) Reveja todos os arquivos em geral (exceto imagens), não apenas o JSON.
2) Talvez os dados sejam transmitidos como um fluxo, não como um arquivo? É como se a mesma estação de rádio online fosse ouvida por 100 pessoas ao mesmo tempo, 1 stream para todos, em vez de cada um ter a sua própria ligação e o seu próprio fluxo de dados. Economiza o tráfego do servidor.
Em geral, tudo depende da imaginação do programador... Tens de decifrá-la.
E tente escrever para o suporte técnico. Talvez eles tenham uma API, ou FTP, ou de alguma outra forma.
Não vou escrever para apoiar, eles não vão ajudar, mas vou tentar explorar as minhas opções...
Eu só acho que este não é exatamente o site, e a plataforma, pode ser que não haja acesso a essas informações, assim como o saldo da conta, por exemplo?
Há muita coisa lá dentro, não escrevi nenhum site, é difícil dizer qual é o propósito dos arquivos
Tente dividi-los em grupos, Json 1st, algo mais 2nd.
então vai ser mais fácil.
se você pegar pelo menos algo no grupo, então é uma questão de técnica, você vai encontrar o que você precisa