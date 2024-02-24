Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2488
Você realmente precisa entender toda a filosofia do campo do MoD, e sem conhecer muita informação no campo é muito difícil chegar à filosofia da questão, e sem ela chegar às conclusões corretas
Sim,
No desenvolvimento económico, novas linhas de negócio emergem do comportamento caótico. Alguns deles acabam por ser becos sem saída, mas outra parte percebe novas direcções de progresso. A remoção artificial da incerteza leva à estagnação e degradação do sistema, pois exclui o surgimento de direções progressivas de desenvolvimento. Estes postulados aplicam-se a todos os sistemas complexos, incluindo os sistemas económicos e sociais.
Em geral, a principal filosofia não é eliminar a incerteza, mas explorá-la...
A possibilidade de auto-organização em um sistema dinâmico.
Sim,
Pergunta fora do tópico: De que enfermaria você é?
ahahahaha, mesmo sobre o tema
Tenha cuidado com a senhora, ela tem margaridas)
Eu, por exemplo, organizei o processo de obtenção de um modelo em 2 horas, com um conjunto de programas captados e faço as mesmas ações repetidas vezes. UMA E A SEGUINTE!!!! Não há necessidade de saltar entre os métodos de otimização, escolhas de topologia de rede, ou remodelação dos dados de entrada. O algoritmo de criação do modelo é rígido e não pode ser alterado,
.
sim, os resultados da encomenda caótica são DIFERENTES, já que muitos factores afectam o sistema (e nem todos eles podem ser contabilizados)... e é por isso que não se pode prever durante muito tempo... e você tem que se reciclar periodicamente.
As alternativas têm um sistema de prioridades, a transição do sistema para o caos só é possível no caso de prioridades pouco claras. Isto corresponde ao potencial próximo (c78) de poços na figura. Se as prioridades forem claramente expressas e diferentes, correspondendo a diferentes profundidades de poços potenciais, então é improvável o caos, o sistema se moverá para um estado determinístico com a escolha da melhor alternativa claramente expressa. Obviamente, as alternativas correspondentes aos pontos da figura têm as seguintes características: 14 - melhor de todas, 10 - de jeito nenhum, 7 - talvez, 3 - como último recurso, 4-5 "E nós não nos importamos..." (с).
A segunda analogia é que qualquer pergunta complexa tem pelo menos duas respostas corretas, correspondentes a potenciais furos no modelo protótipo. E há um longo debate entre estas duas respostas. Devemos permitir a venda de armas aos cidadãos como nos EUA? Os impostos devem ser aumentados? Devemos fazer da entrada do centro da cidade um pedágio? etc. As discussões em talk-show fazem lembrar o comportamento caótico do balão considerado em um modelo simples.
Uma terceira analogia é o estado caótico de um sistema complexo ao escolher entre duas alternativas desiguais: "Ser ou não ser?". (c), "Sou uma criatura ou tenho direito?" (с).
p.s.
Sim... mas é claro que você não pode testá-lo ))))
E você vem usando um guizo Reshetov pronto há vários anos, esta é a primeira vez que você ouve a palavra polinom, neurônio, mgua etc. Mas você está alegando ser um mestre do treinamento de redes neurais com 20 anos de experiência )))) e ao mesmo tempo, há um ano atrás você pediu que eles lhe ensinassem a programar em R ou Python ))))
E os tolos fazem o truque, mestre!!! Que merda, mas o que fazer)))
com código em R... na Neuroshell e treinou o mesmo
Obrigado pela resposta.
p.s.
Reshetov por 8-9 anos, e antes disso ele se sentou na Neuroshell e treinou, treinou e treinou modelos.
E isso faz de ti um especialista em redes neurais com 20 anos de experiência? É tão engraçado que é triste.)
