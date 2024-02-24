Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2491
E em resposta vou dizer-vos o que é este evento, é uma mudança do sinal do sorriso. Agora eu estou sentado e assistindo em tempo real, ou melhor, eu estava assistindo na quinta-feira quando os grandes jogadores mudaram de sinal de menos para mais e depois disso a queda começou com seriedade. Acho que devemos olhar para a raiz e tudo vai funcionar, mesmo sem redes neurais, e se lhes dermos esta ferramenta, será a bomba. É como uma calculadora Singer, nunca se cansa e nunca comete erros.
essa é a tua fantasia e nada mais.
Essa é a tua fantasia e nada mais.
Não, elas são confirmadas pela prática, mas não por máquinas :-(
Não uma simplificação, mas uma alternativa que funcionará mais rapidamente, e que permite que vários computadores sejam utilizados em lote para encontrar uma solução!
Quero dizer, globalmente para benefício de outros, para popularizá-lo por assim dizer.
Vá em frente! Eu sou a favor disso!
Bem, nosso Misha está fazendo a mesma coisa, sua "regra inicial" é o "TC sequente" a partir do qual ele treina seu AMO.
Você está fazendo uma e a mesma coisa (absolutamente), você só chama as coisas por nomes diferentes...
Mas a sua abordagem é mais inteligente porque pode escolher qualquer "regra de partida". e ele está amarrado a um...
O novo método que estou pensando é encontrar tais regras, que eu chamei de eventos significativos, em modo automático, depois treinar um modelo para cada evento e, mais importante, levar em conta a influência de eventos passados sobre o evento atual e, em seguida, sobre o futuro. A influência é expressa em termos de ondas de probabilidade que podem ser de comprimento e poder preditivo diferentes. Assim, uma amostra em cada barra pode ser dividida em amostras de eventos significativos usando preditores básicos e então eles são combinados para trabalhar em cada barra, criando assim um modelo complexo.
Além disso, eu faço a mesma coisa, especialmente se eu quiser encher meu AMO com 100 milhões de preditores, é tecnicamente impossível sem a compressão/regra de seta/TCPara isso inventei uma "base de conhecimento" para não ter de manter 100 milhões de preditores numa só mesa, AMO vai chamar os certos da pasta certa na altura certa, mas isto ainda está na fase de pensar...
É possível treinar em 100k preditores? Estou fazendo uma seleção de preditores através da quantização, verificando o poder preditivo de cada quantil de preditor e geralmente conseguindo encontrar algumas amostras com melhor treinamento. Eu planejo gerar preditores de vôo derivados de outros e verificá-los imediatamente, se fizer sentido na amostra resultante, então salve a configuração separadamente e use-a como uma transformação adicional antes de alimentar os dados do modelo como uma camada em NS.
O que mostram os testes? Afinal, basta reunir estatísticas, e depois pensar na integração online.
Eu também negoceio maravilhosamente com as minhas mãos - 70% dos negócios rentáveis, mas o mercado tem o seu preço quando há um colapso emocional...
Eu tenho o mesmo :-(
Os testes não mostram nada pois não há coleta de dados, mas se eu tiver sucesso com minhas mãos, então a máquina o fará 100%... Na negociação real há algumas nuances de antecipação antes da decisão chave. E a decisão da barra com um atraso de 1-3 barras, quando o sorriso mostra não o que é agora, mas o que será a próxima barra ou em uma barra, etc. nem sempre ajuda, mas quando depois de limpar seu sorriso muda seu sinal de +100 para -250 nesta clearing!!!!!
E você percebe com confiança que o próximo é SÓ vender, e olhe qualquer sinal da Sequência é interpretado simplesmente para baixo e isso é tudo, a tática mais eficaz !!!!!!!
Um novo método em que estou pensando é encontrar tais regras, que eu chamei de eventos significativos.
Bem, certo... Agora imagine que: para que uma tendência comece, precisamos de uma série/sequência de tais "Eventos Significativos" (SV), e muitos SVs aconteceram há um mês atrás a partir do preço actual, por exemplo.
Consegues imaginar?
E agora... >
Faz sentido treinar em 100k preditores?
-- Pense em quantas seqüências diferentes de contadores há para procurar, e há trilhões deles.
E não pode ser feito em uma janela deslizante (dados tabulares) como você faz agora (e todos os outros), se você tomar um preço em uma janela deslizante, 2 preditores são suficientes para descrever tudo, mas é inútil.