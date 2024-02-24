Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2407
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Discutir qual modelo é melhor é brincadeira de criança, eu costumava sofrer com esta porcaria há cerca de 7 anos atrás.
como gerar novos recursos informativos - SIM
como criar funções de fitness objectivas para o mercado - SIM
como transformar a informação recebida - SIM
como construir funções adaptáveis ao mercado - SIM
mas discutir o que é melhor NS ou Forrest sobre os mesmos dados vazios é apenas FEIS PALM...
a diferença de erro entre todas as dezenas de diferentes algoritmos de MO é de 0,5 - 2%.
2% Carl!!! Precisamos de discutir algo que dê uma diferença de 20-30%
Se os sinais são informativos, então qualquer AMO funcionará bem, o oposto também é verdadeiro!!!!
Estas são as palavras de um homem que não entende nada do que vem discutindo neste tópico há ANOS.
"A diferença de erro" num teste de avanço entre aregressão linear burra convencional e NS pode ser MAIS de 20-30% e não a favor da rede.
E isto é fácil de verificar e demonstrar.
É por isso que as redes são o ajuste habitual.
Estas são as palavras de alguém que não entende nada do que vem discutindo neste tópico para os ANOS.
"A diferença de erro" num teste de avanço entre umaregressão linear romba normal e NS pode ser MAIS de 20-30%.
E é fácil de verificar e demonstrar.
Demonstração
Curva azul (GBP D1 - GBP LineReg), curva laranja(GBP D1 - GBP NN).
Amostra de aprendizagem 2009-2020, para a frente 2021.
As variáveis independentes são as mesmas.
Curva azul (GBP D1 - GBP LineReg), curva laranja(GBP D1 - GBP NN).
Amostra de treinamento 2009-2020, para frente 2021.
As variáveis independentes são as mesmas.
Por favor envie-me os dados no formato de sinais, alvo, saídas de neurônio, saídas de regressão e rótulos, onde o traço é onde o teste
Não, eu não posso reiniciar os sinais.
Não, eu não posso reiniciar os sinais.
Porquê?
Bem, esse já é o meu know-how.
Bem, esse é o meu know-how.
Então, se você lançar uma matriz de características prontas e um alvo pronto, isso revela o seu tipo de know-how em tecnologia?
Dmitry, você é um génio! )) É melhor eu ir ler um livro agora ...
Se você colocar uma matriz de características prontas e um alvo pronto, ela irá revelar seu know-how tecnológico?
Dmitry, você é um génio! )) É melhor eu ir ler um livro.
Obrigado!