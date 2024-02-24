Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2409
Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)
Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...
O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...
ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.
na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...
no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra
Veja como fica a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja
Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.
Muito interessante, honestamente.
Você poderia subtrair a média móvel e normalizar por volatilidade. Depois, tens uma série estacionária.
Escrevi há muito tempo, a partir das minhas próprias observações, que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados de tendência estará sempre fora do alcance e teremos que normalizar as características de qualquer forma.
Utilizar uma distribuição geral (assumindo preço == SB) em vez de uma distribuição de amostra de uma característica para normalização?
Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )
Podemos agrupar (ou de uma forma mais simples dividir) os preços em intervalos , cada intervalo pode ser representado como uma série estacionária , podemos então normalizar também , e lembrar-nos-emos de preços passados...
apenas como uma ideia...
