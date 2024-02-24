Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2409

Novo comentário
 

Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)

Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...

O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...

ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.

na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...

no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra


Veja como fica a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja


Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.


Muito interessante, honestamente.


 
mytarmailS:

Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)

Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...

O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...

ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.

na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...

no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra


Veja como é a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja


Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.


Muito interessante, para ser honesto.


Você poderia subtrair a média móvel e normalizar por volatilidade. Depois, tens uma série estacionária.

 
Victor:

Você pode subtrair a média móvel e normalizá-la pela volatilidade. Depois, tens uma série estacionária.

O que é que isso vai fazer?

[Excluído]  
mytarmailS:

Observação interessante (estranho que ninguém tenha sequer pensado nisso)

Se você treinar um modelo em uma pequena janela de 100 sobre preços não-normalizados como está, então o modelo prevê muito bem novos dados se eles estão no mesmo intervalo como em uma bandeja...

O modelo leva em conta os preços do passado, ou seja, os níveis...

ou seja, o modelo capta não só o padrão e o preço-alvo, mas também o preço do padrão e compara-o com o preço actual.

na imagem superior os primeiros 100 preços (azul) é um traço, depois um teste...

no fundo o padrão de saída na probabilidade de compra


Veja como é a imagem se o preço do teste não estiver no intervalo da bandeja


Seria muito interessante desenvolver alguns sinais sobre este tema, mas é difícil trabalhar com preços absolutos.


Muito interessante, honestamente.


Há muito que escrevi, a partir das minhas próprias observações, que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados com tendências, haverá sempre um fora de alcance e você ainda terá que normalizar as características.
 
Maxim Dmitrievsky:
Escrevi há muito tempo, a partir das minhas próprias observações, que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados de tendência estará sempre fora do alcance e teremos que normalizar as características de qualquer forma.

Utilizar uma distribuição geral (assumindo preço == SB) em vez de uma distribuição de amostra de uma característica para normalização?

[Excluído]  
Aleksey Nikolayev:

Utilizar uma distribuição geral (assumindo preço == SB) em vez de uma distribuição de amostra para normalização?

Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu sou a favor de algumas abordagens inovadoras )

Gire a roda giratória.

como me disse para fazer,

sabes de quem estou a falar?

Um maldito judeu.
[Excluído]  
Fast235:

Gire a roda giratória.

como ele me disse para fazer,

sabes de quem estás a falar?

Não podes estar nervoso, agora, mas mais tarde.
Acho o Mestre Yoda bastante difícil de entender, é mais fácil olhar para o amanhã.
 
Maxim Dmitrievsky:
Há muito que escrevo a partir das minhas próprias observações que a normalização é má. A questão é como minimizá-la. Porque nos mercados de tendência haverá sempre fora de alcance e ainda temos de normalizar as características.

Podemos agrupar (ou de uma forma mais simples dividir) os preços em intervalos , cada intervalo pode ser representado como uma série estacionária , podemos então normalizar também , e lembrar-nos-emos de preços passados...

apenas como uma ideia...


[Excluído]  
mytarmailS:

Poderíamos agrupar (ou de uma forma mais simples dividir) os preços em intervalos, cada intervalo poderia ser representado como uma série estacionária, poderíamos então também normalizar, e lembrar-nos-íamos de preços passados...

apenas como uma ideia...

E ao passar do alcance para o alcance, o que fazer
1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399
Novo comentário