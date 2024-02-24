Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 208
Correcto. Agora vamos calcular a pgamma a partir de 0+eps. A que será igual? Infinito por causa do dgamma(0,0.5,1)=inf. Certo?
Se você está procurando pgamma(0+eps, 0.5, 1), você não deve comparar com dgamma(0, 0.5, 1), mas com dgamma(0+eps, 0.5, 1)
Tenho estado a responder a isso esta manhã, perdeste-o:
Vamos dar um exemplo mais simples:
x=1*10^(-90)
O número é muito pequeno, não zero, e não há incertezas.
Tungsténio, o resultado é o mesmo:
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45
Agora, parafraseando a sua pergunta, sem qualquer infinidade nas fórmulas:
Como integrar dgamma, que retorna números grandes como 5,641896e+44, resulta num número muito pequeno1,128379e-45?
Você deve estar satisfeito que em X->0 dgamma será muito grande, tendendo ao infinito e pgamma muito pequeno tendendo a zero. Você pode vê-lo mesmo em tungstênio. Como é possível, num caso destes, que a integração dê um pequeno resultado?
Eu tomei 1e-90 porque o tungsténio não pode fazer melhor. Em R você pode olhar para o resultado em x=1e-300 - haverá um resultado enorme em dgamma, e insignificante em pgamma.
E a única pista é que você aparentemente está tentando encontrar pgamma fazendo integração por soma no laço com pequenos passos, e Inf estaria muito no seu caminho. E R faz isso por alguma fórmula, não usando diretamente o resultado de dgamma().
Você está integrando algo errado em algum lugar.
Procurei trabalhos que mencionam a densidade gama da distribuição a zero em diferentes alfa e beta.
Here is one: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2
O pesquisador diz explicitamente que a densidade é maximizada no ponto zero. E nada, ele vive, não sofre...
Quando o Sr. Quantum admite que a declaração de erro é um exagero ou algo mais, ou seja, não está correta, então as minhas dúvidas sobre a sua competência profissional dissipar-se-ão. Até agora, vejo argumentos religiosos da parte dele e da parte do chefe do MQ a protegê-lo.
Até agora.
Como é que os criadores de R explicam os seus resultados:
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
se tiverem um ponto 0 incluído (como visto na definição), dá uma densidade infinita a x=0, e então ao integrar em pgamma(x,0.5,1) o infinito é considerado como zero, como se não existisse.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]
O integral é a área da figura sombreada azul. Como você vê, o lado esquerdo da figura sombreada tende ao infinito. Embora o wolfram não inclua o ponto x=0 na função pdf, ainda não existe um "ponto mais alto" finito, pode-se pensar no lado esquerdo da figura como crescendo infinitamente. Logicamente, se o lado esquerdo da figura está crescendo infinitamente, sua área também tenderá ao infinito. Mas, na verdade, isso não impede que se obtenha um resultado não infinito ao determinar a área da figura. Matemática.
5 páginas de discussão sobre um erro imaginário numa função sobre a qual ninguém se importa neste tópico, num tópico sobre aprendizagem de máquinas, algo está claramente errado neste mundo...
Você simplesmente não consegue ler nas entrelinhas e não entende o propósito oculto de tal demagogia pseudocientífica. Deixe-me ilustrar com um exemplo fictício.
Tomemos como exemplo a produção de petróleo, vamos supor que em círculos estreitos de extractores de petróleo de sucesso a experiência é gradualmente acumulada na pesquisa para encontrar depósitos de petróleo com base em sinais indirectos, externos, como a composição química das amostras de solo, padrão de vegetação e assim por diante. Naturalmente, tudo é mantido em estrito segredo, e os perfuradores novatos são alimentados com todo tipo de informação VERDADEIRA , algo óbvio com pequenas modificações, mas não funcionando, ou mesmo sem sentido, o que é difícil de verificar, exceto por tentar e ir à falência, com a ajuda de "autoridades". O tempo continua, as pessoas são pessoas, a informação vai vazando gradualmente e chegou o momento em que já é impossível esconder a tecnologia em termos gerais, tornou-se aparente e verdadeiro, o que fazer?
A primeira coisa que vem à mente, como em qualquer jogo, quando o inimigo descobriu o "dispositivo secreto" é todo o tipo de desvios destinados a complicar a sua compreensão deste conhecimento secreto, como molhá-lo em detalhes pantanosos, num gigantesco fluxo de informação mal estruturado que o cérebro é fisicamente incapaz de digerir e durante 100 vidas para lhe tirar a essência, Você quer entender como o Perseptron funciona, e é recomendado que você entenda a teoria dos números, pelo menos no nível de pós-graduação, depois cálculo, álgebra linear, e tudo isso não em detalhes, mas em detalhes, então você tem que ler todos os artigos, artigos, etc. Você quer ler sobre como desenvolver uma aplicação web e eles despejam toneladas de argumentos sobre você sobre erros e padrões de programação.
O segundo é todo o tipo de falsificações, falsificações, quando você é inteligentemente movido para o campo deles onde o jogo não é pelas suas regras. Precisa de um perseptron? Que "idiota", no final de 2016, escreveria ele mesmo? Ahahahahaha)))) Ciclista vergonhoso)))) Há muitas bibliotecas lá fora! Compre um cavalo ferrari! Cave nas bibliotecas de outras pessoas e funcione como um verdadeiro "cientista"! Você não precisa entender como e o que está arranjado lá, você só precisa passar pelas opções que os desenvolvedores lhe deram!
E assim por diante, e assim por diante, espero que você entenda o que quero dizer :)
Jogue no seu campo e de acordo com as suas regras.
A propósito, alguém já pensou que a Gama e suas distribuições relacionadas podem ser usadas no mercado? É só uma pergunta...
O comprimento da tendência ZZ em barras cai pelo olho de Poisson para pequenos alfa. Não entrou nisso com mais precisão, pois não há idéias de como usar
Como assim, a distribuição da duração da tendência? Poisson é para o número de eventos por delta de tempo. Ou também é possível esticar aqui? Só não entendo o contexto físico da aplicação...
Tomamos a distância entre as inversões ZZ em bares e construímos um histograma. Poisson à vista.
Em 13/11/2016 1:43 PM, Alexey Burnakov escreveu:
É o limite como x --> 0.
Usar o limite é o método mais sensato. Tendo uma descontinuidade em
a densidade causará mais problemas, por exemplo, se a densidade for usada em
quadratura.
Quanto ao "correto", todos sabemos que o valor de uma densidade em qualquer ponto em particular
é irrelevante. Apenas os integrais de densidades têm
qualquer significado.
Duncan Murdoch