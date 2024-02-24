Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 208

Quantum:
Correcto. Agora vamos calcular a pgamma a partir de 0+eps. A que será igual? Infinito por causa do dgamma(0,0.5,1)=inf. Certo?

Se você está procurando pgamma(0+eps, 0.5, 1), você não deve comparar com dgamma(0, 0.5, 1), mas com dgamma(0+eps, 0.5, 1)

Tenho estado a responder a isso esta manhã, perdeste-o:

Dr. Trader:
Vamos dar um exemplo mais simples:
x=1*10^(-90)
O número é muito pequeno, não zero, e não há incertezas.
> dgamma(1*10^(-90), 0.5, 1)
[1] 5.641896e+44
> pgamma(1*10^(-90), 0.5, 1)
[1] 1.128379e-45

Tungsténio, o resultado é o mesmo:
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45

Agora, parafraseando a sua pergunta, sem qualquer infinidade nas fórmulas:
Como integrar dgamma, que retorna números grandes como 5,641896e+44, resulta num número muito pequeno1,128379e-45?

Você deve estar satisfeito que em X->0 dgamma será muito grande, tendendo ao infinito e pgamma muito pequeno tendendo a zero. Você pode vê-lo mesmo em tungstênio. Como é possível, num caso destes, que a integração dê um pequeno resultado?
Eu tomei 1e-90 porque o tungsténio não pode fazer melhor. Em R você pode olhar para o resultado em x=1e-300 - haverá um resultado enorme em dgamma, e insignificante em pgamma.

E a única pista é que você aparentemente está tentando encontrar pgamma fazendo integração por soma no laço com pequenos passos, e Inf estaria muito no seu caminho. E R faz isso por alguma fórmula, não usando diretamente o resultado de dgamma().
Você está integrando algo errado em algum lugar.

 

Procurei trabalhos que mencionam a densidade gama da distribuição a zero em diferentes alfa e beta.

Here is one: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2

O pesquisador diz explicitamente que a densidade é maximizada no ponto zero. E nada, ele vive, não sofre...

Quando o Sr. Quantum admite que a declaração de erro é um exagero ou algo mais, ou seja, não está correta, então as minhas dúvidas sobre a sua competência profissional dissipar-se-ão. Até agora, vejo argumentos religiosos da parte dele e da parte do chefe do MQ a protegê-lo.

Até agora.

 
Quantum:

Como é que os criadores de R explicam os seus resultados:

dgamma(0,0.5,1)=inf

pgamma(0,0.5,1)=0

se tiverem um ponto 0 incluído (como visto na definição), dá uma densidade infinita a x=0, e então ao integrar em pgamma(x,0.5,1) o infinito é considerado como zero, como se não existisse.

Quantum:
Agora vamos calcular a pgamma a partir de 0+eps. A que será igual? Infinito por causa do dgamma(0,0.5,1)=inf. Certo?

http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]

O integral é a área da figura sombreada azul. Como você vê, o lado esquerdo da figura sombreada tende ao infinito. Embora o wolfram não inclua o ponto x=0 na função pdf, ainda não existe um "ponto mais alto" finito, pode-se pensar no lado esquerdo da figura como crescendo infinitamente. Logicamente, se o lado esquerdo da figura está crescendo infinitamente, sua área também tenderá ao infinito. Mas, na verdade, isso não impede que se obtenha um resultado não infinito ao determinar a área da figura. Matemática.

 
A propósito, alguém já pensou se a gama e as distribuições relacionadas podem ser usadas no mercado? É só uma pergunta...

Gama, exponencial, Poisson. Todos eles estão lado a lado, e são para processos independentes. Se a magnitude dos eventos nestes processos também satisfizer i.i. d. então a soma dos eventos é normal....

Em geral, ainda não vejo a candidatura. A normalidade ainda pode ser sacada para, por exemplo, soma de valores de transações independentes... E esta é uma propriedade útil, a propósito. Eu mostrei anteriormente a distribuição de negócios acumulados. Com um grande número de amostras, as estatísticas estão próximas do normal.
 
mytarmailS:
5 páginas de discussão sobre um erro imaginário numa função sobre a qual ninguém se importa neste tópico, num tópico sobre aprendizagem de máquinas, algo está claramente errado neste mundo...

Você simplesmente não consegue ler nas entrelinhas e não entende o propósito oculto de tal demagogia pseudocientífica. Deixe-me ilustrar com um exemplo fictício.

Tomemos como exemplo a produção de petróleo, vamos supor que em círculos estreitos de extractores de petróleo de sucesso a experiência é gradualmente acumulada na pesquisa para encontrar depósitos de petróleo com base em sinais indirectos, externos, como a composição química das amostras de solo, padrão de vegetação e assim por diante. Naturalmente, tudo é mantido em estrito segredo, e os perfuradores novatos são alimentados com todo tipo de informação VERDADEIRA , algo óbvio com pequenas modificações, mas não funcionando, ou mesmo sem sentido, o que é difícil de verificar, exceto por tentar e ir à falência, com a ajuda de "autoridades". O tempo continua, as pessoas são pessoas, a informação vai vazando gradualmente e chegou o momento em que já é impossível esconder a tecnologia em termos gerais, tornou-se aparente e verdadeiro, o que fazer?

A primeira coisa que vem à mente, como em qualquer jogo, quando o inimigo descobriu o "dispositivo secreto" é todo o tipo de desvios destinados a complicar a sua compreensão deste conhecimento secreto, como molhá-lo em detalhes pantanosos, num gigantesco fluxo de informação mal estruturado que o cérebro é fisicamente incapaz de digerir e durante 100 vidas para lhe tirar a essência, Você quer entender como o Perseptron funciona, e é recomendado que você entenda a teoria dos números, pelo menos no nível de pós-graduação, depois cálculo, álgebra linear, e tudo isso não em detalhes, mas em detalhes, então você tem que ler todos os artigos, artigos, etc. Você quer ler sobre como desenvolver uma aplicação web e eles despejam toneladas de argumentos sobre você sobre erros e padrões de programação.

O segundo é todo o tipo de falsificações, falsificações, quando você é inteligentemente movido para o campo deles onde o jogo não é pelas suas regras. Precisa de um perseptron? Que "idiota", no final de 2016, escreveria ele mesmo? Ahahahahaha)))) Ciclista vergonhoso)))) Há muitas bibliotecas lá fora! Compre um cavalo ferrari! Cave nas bibliotecas de outras pessoas e funcione como um verdadeiro "cientista"! Você não precisa entender como e o que está arranjado lá, você só precisa passar pelas opções que os desenvolvedores lhe deram!

E assim por diante, e assim por diante, espero que você entenda o que quero dizer :)

Jogue no seu campo e de acordo com as suas regras.

 
Alexey Burnakov:
A propósito, alguém já pensou que a Gama e suas distribuições relacionadas podem ser usadas no mercado? É só uma pergunta...

Gama, exponencial, Poisson. Todos eles estão lado a lado, e são para processos independentes. Se a magnitude dos eventos nestes processos também satisfizer i.i. d. então a soma dos eventos é normal....

Em geral, ainda não vejo a candidatura. A normalidade ainda pode ser sacada para, por exemplo, soma de valores de transações independentes... E esta é uma propriedade útil, a propósito. Eu mostrei anteriormente a distribuição de negócios acumulados. Quando o número de amostras é grande, as estatísticas estão próximas do normal.
O comprimento da tendência ZZ em barras cai por Poisson para pequenos alfa. Ainda não me aprofundei mais, pois não há ideias de como usar
 
SanSanych Fomenko:
O comprimento da tendência ZZ em barras cai pelo olho de Poisson para pequenos alfa. Não entrou nisso com mais precisão, pois não há idéias de como usar
O que você quer dizer com a distribuição do comprimento da tendência? Poisson é para o número de eventos por delta de tempo. Ou também pode ser esticado aqui? Só ainda não percebi o contexto físico da aplicação...
 
Alexey Burnakov:
Como assim, a distribuição da duração da tendência? Poisson é para o número de eventos por delta de tempo. Ou também é possível esticar aqui? Só não entendo o contexto físico da aplicação...
Tomamos a distância entre as inversões ZZ em bares e construímos um histograma. Poisson a olho nu.
 
SanSanych Fomenko:
Tomamos a distância entre as inversões ZZ em bares e construímos um histograma. Poisson à vista.
Vou pensar sobre isso... Vou fazer experiências com ele.
 
Comecei a obter respostas à minha pergunta no R. Consegui chegar ao R Core, por isso não sou um membro da equipa... Foi recomendado escrever para a lista de discussão r-devel. Este nível é tecnicamente mais profundo do que apenas R-help. Aqui está a primeira resposta. Leia e pense sobre isso. O meu trabalho é explicar.

Re: [Rd] valores de densidade dgamma em ponto extremo
DM
Duncan Murdoch
13 de novembro às 22:28
Em 13/11/2016 1:43 PM, Alexey Burnakov escreveu:

Caro grupo R-Devel,

Meu nome é Alexey, um cientista de dados de Moscou, atualmente trabalhando para
Align Technology Inc.

Recentemente tivemos uma discussão sobre os resultados que afunção dgamma
(stats) retorna para um ponto extremo (x == 0).


<dgamma(0,1,1,log = FALSO)

[1] 1


e

<dgamma(0,0.5,1,log = FALSO)
[1] Inf

A densidade parece ser definida no ponto zero para a distribuição com
os referidos parâmetros.

Parece que o valor retornado é um limite de f(x) onde x --> inf.


É o limite como x --> 0.

Ocultar citação

Embora vários outros "grandes" motores estatísticos como Wolfram e Matlab
retornam 0 (zero) para densidade gama com os mesmos parâmetros de função
onde x === 0. Que parece mais uma convenção do que uma resposta exacta, em
a nossa opinião. Isto é uma suposição correcta?

Quando se estuda escrupulosamente, parece que a densidade é indefinida quando
obtemos x^0 onde x === 0, por exemplo.

Como eu não poderia ter chegado ao autor do código para dgamma, você poderia
comentar sobre este comportamento da função dgamma a zero? É seguro usar a função dada tal comportamento em
. É prudente reportar densidade =
inf a zero? Existe uma maneira preferível de estimar a densidade gama em
zero, caso contrário?


Usar o limite é o método mais sensato. Tendo uma descontinuidade em
a densidade causará mais problemas, por exemplo, se a densidade for usada em
quadratura.

Quanto ao "correto", todos sabemos que o valor de uma densidade em qualquer ponto em particular
é irrelevante. Apenas os integrais de densidades têm
qualquer significado.

Duncan Murdoch

