Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 204
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há um diálogo com a Quantum, mas ele teimosamente se recusa a responder à questão de por que o que ele está fazendo é "certo". Simplesmente porque não há um ponto de vista correcto sobre o assunto.
Precisamos descobrir como o infinito que o dgamma(0,0.5,1) deu desapareceu, porque estava lá, mas o resultado da sua "integração" foi finito.
Você está dizendo que se pode simplesmente pegar um limite e não zerar o ponto x=0 à mão na definição de densidade como fazem o Mathematica e o Matlab e obter um resultado razoável.
Como se lida com o infinito obtido no ponto x=0?O resultado obtido coincide com a derivada da função gama incompleta no ponto x=0?
Hoje publicaremos um beta e mostraremos outro bump com bibliotecas gráficas para substituir o plot em R.
Será possível salvar gráficos? Eu preciso de processamento de dados em lote com saída de gráficos por um longo tempo....
Renat, acho que eu deveria ter dito que você não está criando um manipulador de R, mas uma alternativa com possibilidades de alcançar o R no futuro. Eu não uso R mas novas funções me parecem interessantes para usar no futuro. É possível criar uma biblioteca afiada para OpenCL de uma só vez?
Será possível salvar os gráficos? Há muito tempo que preciso de processamento de dados em lote com saída de gráficos....
Renat, parece-me que eu deveria ter dito que você não está criando um manipulador de R, mas uma alternativa com possibilidades de alcançar R no futuro. Eu não uso R mas acho novas funções interessantes para usar no futuro. Você não poderia fazer uma biblioteca com a afiação do OpenCL de uma vez?
Vai haver. Os gráficos são baseados em kanvas e vamos adicionar a gravação ao arquivo BMP na versão de lançamento.
Hoje dentro de algumas horas vamos lançar o beta em MetaQuotes-Demo com biblioteca gráfica e biblioteca estatística ampliada. Sinta-se à vontade para experimentar você mesmo: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
É claro que nós criamos a nossa própria implementação de bibliotecas matemáticas.
Temos a vantagem de que agora será mais rápido e fácil criar robôs matemáticos complexos diretamente dentro da plataforma, sem DLL. Afinal de contas, a análise não é auto-valorizável e requer um domínio de aplicação.
De que função você está falando? Que parâmetro?
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
se você tornar este código mais legível, e sem o vetor X, ele se pareceria com o seguinte
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
O suposto erro é que
dgamma(x=0, forma=1, taxa=1,log=FALSO)== 1
De acordo com a fórmula no arquivo de ajuda R, isto é calculado usando a fórmulaO problema é que neste caso x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, que é indefinido, ou seja, não faz sentido chamar a função com tal parâmetro, e não faz sentido comparar resultados com outro software. Por 0^0 pode ser diferente em diferentes softwares, dependendo da religião dos desenvolvedores.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(forma= a e escala= s,parax ≥ 0,a > 0 es > 0)
escala é 1/ taxa por padrão
O que nós fazemos com as estatísticas é o seguinte. Nós somos apenas usuários. Podemos dizer algo, mas não vai ser estatisticamente significativo.
Eu entrei em correspondência com o suporte R (pacote de estatísticas incluído na base). perguntei-lhes porque é que os valores de 1 ou inf. E se é seguro usá-lo em seu trabalho, dado que outros gigantes podem definir um valor zero como zero.
Se você traduzir seu artigo para o inglês, será muito mais fácil para mim: eu lhe darei um link para a seção onde "bugs", reais e imaginários, são corrigidos. Você pode mostrar este link para a equipe de suporte R e perguntar a eles.
É disto que estou a falar, a partir do artigo https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R, secção 6. Os erros de cálculo detectados em R
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
se você tornar este código mais legível, e sem o vetor X, ele se pareceria assim:
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
O suposto erro é que
dgamma(x=0, forma=1, taxa=1,log=FALSO)== 1
De acordo com a fórmula no ficheiro de ajuda R, isto é calculado utilizando a seguinte fórmulaO problema é que neste caso x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, o que é indefinido, ou seja, não há sentido em chamar a função com tal parâmetro, e não há sentido em comparar resultados com outro software. Por 0^0 pode ser diferente em diferentes softwares, dependendo da religião dos desenvolvedores.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(forma= a e escala= s,parax ≥ 0,a > 0 es > 0)
escala é 1/ taxa por padrão
sou um amador, mas Vasya Guglin pensa assim )) quem tem mais tempo - Vasya Guglin ou wolfram?) só brincando, é claro.
Vai haver. Os gráficos são baseados em kanvas e vamos adicionar a função de salvar no arquivo BMP na versão release
Hoje dentro de algumas horas lançaremos o beta em MetaQuotes-Demo com biblioteca gráfica e estatísticas ampliadas. Sinta-se à vontade para experimentar você mesmo: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Óptimas notícias, obrigado!
É claro que criamos a nossa própria implementação de bibliotecas de matemática.
Temos a vantagem de que será mais rápido e conveniente criar robôs matemáticos complexos diretamente na plataforma, sem DLL. Afinal de contas, a análise não é auto-valorizável e requer um domínio de aplicação.
Isto é bom, mas precisamos de mais informações sobre a utilidade destas técnicas de processamento de dados para a negociação. O máximo que eu aplico é a regressão linear - é claro o que ela pode fornecer na prática, mas as outras coisas inteligentes, como ela se aplica à análise de dados para fins de tomada de decisão - eu gostaria de saber.
E, você não disse nada sobre a possibilidade de usar o OpenCL na biblioteca - há planos para acelerá-lo distribuindo tarefas computacionais dentro de uma função - há sempre a tentação de aumentar o desempenho em detrimento da placa de vídeo?
Óptimas notícias, obrigado!
E, você não respondeu nada sobre a possibilidade de usar o OpenCL na biblioteca - há planos para agilizá-lo, distribuindo tarefas computacionais dentro da função - há sempre a tentação de aumentar o desempenho em detrimento da placa gráfica?
Provavelmente, você mesmo poderá usar estas funções se necessário https://www.mql5.com/ru/docs/opencl.
Tenho uma placa de vídeo antiga, o OpenCL não parece suportar. Se eles enfiarem o suporte dentro da biblioteca, o que acontecerá? falhará em placas como a minha ou o quê?