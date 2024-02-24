Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2732
RESUMO: devemos prestar atenção à operação de "detrending". Por um lado, não há como passar sem ela, mas, por outro lado, muitas informações necessárias morrem ali.
Para simplificar, uma tendência é uma ilusão de um iniciante que ficou rico com a história: ele entrou aqui e saiu aqui.
Essa ilusão provavelmente pode ser apoiada pelo MOE, se for possível encontrar um preditor para o professor de "tendência", e o modelo levará em conta os valores vizinhos dos sinais. Parece um conto de fadas para mim.
De forma mais realista, há estatísticas que dizem que os mercados financeiros NÃO são estacionários. Não há escolha - modelaremos séries temporais não estacionárias. Uma tendência é o primeiro e óbvio sinal de não estacionariedade. Não há escolha, temos que detrender a série temporal. Como o sinal da próxima barra é previsto, e não seu valor, a perda de informações não é fatal.
(Eu me lembro) Espero que não o matem por causa do link no CodeBase: https: //www.mql5.com/ru/code/36558.
pode ser útil na previsão de sinais - preveja o quanto quiser :-) o indicador apenas mostra (e resume) os sinais "preto/branco".
Leia o guia e não invente coisas
Leia textos mais significativos do que alguns dicionários breves. Comece com o artigo original de Robert Engle de 1982.
Em seu dicionário, é claro, também há informações sobre ruído branco, que também é gaussiano, mas é chamado de forma diferente (inovações).
Acontece que seu conhecimento não é zero.
Portanto, vamos usar um pacote, por exemplo, rugarch, e discutir a modelagem em seus termos, que abrangem todas as nuances de séries não estacionárias.
O pacote é muito bom, sem dúvida. Mas, no momento, estou interessado em outro tipo de não estacionariedade, como a que surge nos problemas de decomposição de Shiryaev. Fala-se frequentemente de estacionariedade por partes.
O pacote é muito bom, sem dúvida. Mas, no momento, estou interessado em outro tipo de não estacionariedade, como a que surge nos problemas de decomposição de Shiryaev. Fala-se frequentemente de estacionariedade por partes.
Qualquer desperdício de projetos disponíveis é chamado de ciência, que é uma área muito inquieta.
O comprimento de uma série temporal por partes provavelmente também é uma série não estacionária, basta observar o ZZ. Temos os mesmos problemas, só que vistos de lado.
Quem está pregando algo assim?
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
funciona?
Vamos começar com algo mais simples: um agente 2D que tem 9 olhos apontando para ângulos diferentes à frente e cada olho detecta 3 valores em sua direção (até uma determinada distância máxima de visibilidade): distância até uma parede, distância até um objeto verde ou distância até um objeto vermelho. O agente navega usando uma das 5 ações que o fazem girar em ângulos diferentes. Os objetos vermelhos são maçãs e o agente recebe uma recompensa por comê-las. Os objetos verdes são venenos e o agente recebe uma recompensa negativa por comê-los. O treinamento leva algumas dezenas de minutos com as configurações de parâmetros atuais."
você pode clicar em iniciar o aprendizado... e depois em parar o aprendizado...
a barata deve correr e preferir os pontos vermelhos, evitando os pontos verdes...
Na realidade: depois de interromper o aprendizado, ela segue mais ou menos o último padrão de movimento e não faz distinção entre vermelho e verde. Ou eu tenho uma barata excepcionalmente estúpida :-)