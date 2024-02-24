Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1959
De qualquer forma, encontrei uma tecnologia que vai resolver o problema do graal. Pegamos no GPT-3, escrevemos "faça um botão para cortar dinheiro" e ele cospe código de trabalho.
P: Como se soletra morgl?
R: Morgla precisa de ser desportiva com um spork.
P: Quantas nozes em um bolinho?
R: Há três carrapatos no bolinho.
P: Quantos arco-íris são necessários para saltar do Havaí para dezessete?
R: São precisos dois arco-íris para saltar do Havaí para dezassete.
P: Que ideias verdes incolores dormem ferozmente?
R: Ideias verdes incolores dormem ferozmente.
P: Você entende estas perguntas?
R: Eu entendo estas perguntas.
repeti-la em vez das orações matinais
Por mais forte que seja a IA, mas o retardamento e a falta de compreensão do "o que fazer" só podem ser curados por meio de uma amontoa)
Andas a passear comigo ou quê? Ontem estava bêbado, hoje estou um pouco confuso, mas ganhei por 3-0 na piscina).
============================================================
Comecei agora a aplicar o filtro de tempo aos meus padrões, você reage ao padrão apenas em um determinado intervalo de tempo ...
instrumento - eur 5 min.
Tome 30 pips. 10 pips stop.3 a 1
+ comissão de 1p.
Temos de procurar e examinar cada padrão separadamente, mas é o que ele é.
cortes :
cada linha é uma característica diferente de um padrão diferente
Estes são apenas os padrões para um lucro, há cerca de 100 deles...
A foto mostra um dos padrões
Cada padrão é negociado num período de tempo estritamente separado...
Aqui estão os negócios de um dos padrões
Equidade de um dos padrões
outro
o outro
e assim por diante...
+- estamos a falar da mesma coisa
Não estou a enganá-lo, só estou a dizer que a informação certa é difícil de lembrar se não a repetir todos os dias ))
+- Estamos a falar da mesma coisa.
Não estou a brincar, só estou a dizer que a informação certa não se afunda se não for repetida todos os dias).
Sim, sim, sim, sim, sim)
Talvez nem seja a informação que entra diretamente em sua cabeça, mas a pessoa não está moralmente ou informalmente pronta para essa informação, porque eles têm feito isso há anos, mas não houve resultado, e então você amadureceu, começou a entender mais etc. e agora ele começa a olhar para a mesma informação de forma diferente, levando o novo conhecimento e o resultado também é diferente, embora os dados sejam os mesmos ...
=================================
Padrão com um comércio perdedor
observá-lo
Acho que posso considerar isso como uma má previsão.)
Ligeiramente errado, os computadores digitais trabalham com informações como 0 e 1. Se há ou não corrente no condutor formando matrizes de nível superior. Um sinal analógico pode ser convertido para digital por desCRIption. Mas penso que o que acontece aqui não é adição e operações matemáticas com a presença de corrente no condutor ou não, mas sim com o nível de tensão num determinado condutor, que é o sinal analógico que eles de alguma forma aprenderam a somar. Bem, se você quiser cinco, são 5 volts no pino do processador, e se você quiser 8,345354346346, é a mesma quantidade de volts.
Como eu disse no meu vídeo, há dois calcanhares de aquiles que não são implementados atualmente em relação ao neurônio biológico. A primeira é a possibilidade de cortar e fazer conexões entre neurônios e a segunda é trabalhar digitalmente, onde há uma desCRIção na forma de uma ordem decimal de magnitude. No mundo analógico essas dimensões são muito maiores e eu acho que são individuais para cada neurônio, ou seja, o sinal analógico tem uma dimensão infinita onde podemos refinar o número por um número infinito de dígitos após o ponto decimal. O mundo dos números reais é assim :-)
Se eu entendi corretamente e o processador vai funcionar com sinais analógicos então este é um verdadeiro avanço onde um calcanhar de aquiles já está reduzido.... Na verdade, dentro de nossas cabeças há células de neurônios transferindo sinais analógicos entre si.
Eu acho que no artigo era analógico - eles colocaram os resultados dos "pesos de neurônio" que foram escritos diretamente na CPU. (não diz que eles encontraram um substituto para o transistor), o que significa que a corrente era 0 e 1 e assim permanece. Para a corrente analógica não temos possibilidade de a alterar, protecção contra erros externos que a possam alterar, possibilidade de registar e armazenar diferentes correntes de tensão e de processar
Entendo que a trama de treinamento, mas desta vez decidi o pior resultado da estratégia de base para o período (antes disso eu peguei o melhor) e decidi melhorá-la. Foi assim que o básico funcionou
E a própria grelha. Infelizmente, eu nunca vi um modelo treinado falhar em fazer um menos em otimização. Por conseguinte, é impossível calcular uma série de parâmetros.
Além de uma métrica pré-fabricada que é construída hoje e que está envolvida no processo de treinamento. Seria desejável ter tal ferramenta em P, que seria possível estimar adicionalmente os polinómios, não só pelo seu trabalho mas visualmente...... . Há um valor de trabalho dos polinómios em unidades reais, e aqui como analisá-los em relação ao alvo?
E as setas em si, a forma como funciona na vida real.... Mas meu, já tive uma centena deles hoje......
rede analógica
é isso, o graal
vai haver um sinal?