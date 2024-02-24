Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1950

Valeriy Yastremskiy:

O principal é não perder a face).

É disso que estou a falar.

aprender a não perder, a não procurar por uma entrada

Não perder é ganhar.

Retrog Konow:
Você está muito traumatizado. Vai ver um psiquiatra ou assim... Não quero acrescentar nada ao teu trauma. Fique fora do caminho.
É agora))) vergonha para ti.
 
Renat Akhtyamov:

é disso que estou a falar.

aprender a não perder, em vez de procurar por uma entrada

não perder é ganhar

Isto é um disparate. Não perder é estar sentado na cerca, onde também não se pode ganhar dinheiro. Não há nenhum ponto nesta declaração....
 
Mihail Marchukajtes:
Estúpido. Não perder é sentar-se na cerca, onde também não se pode ganhar dinheiro. Não há nenhum sentido nesta declaração....

Misha, com o teu cérebro, desliga o robô.

não perder é ganhar dinheiro.

abrir uma troca, entra em défice,

a política é não perder, a questão é como?

Vais pensar numa maneira, vais ter um robô, vais ligá-lo.

Não se pode fazer à mão.

este é o graal.

 
Renat Akhtyamov:
Misha, com o teu cérebro, desliga o robô
Eu passei por isto há muito tempo atrás, não ajuda..... No sentido da frase "O principal é não perder". É autodestrutivo....
 
Eh Ma, estou a pensar em fazer outro vídeo do próprio mercado agora. Para dissipar alguns dos equívocos entre os reunidos....
 
Mihail Marchukajtes:
"O principal é não perder. É autodestrutivo....

Quem discutiria) mas não se trata do rosto)

 
elibrarius:

Já tentou reduzir alguma coisa?

 
mytarmailS:

Já tentou reduzir alguma coisa?

Não.
Verão. Muitas outras coisas para fazer. Vou fazer experiências no futuro, quando tiver tempo.
 
Rorschach:

Eu quero tentar puxar os pesos da camada de entrada, preciso descobrir como.

Para uma rede com 1 neurónio e 100 entradas. À esquerda todas as entradas, no centro as últimas 10. Na direita, 10 neurónios com 100 entradas.

Aumentado

A mesma rede está muito sobreformada


Pesos para a grelha se cruzarem com ma(100) 100 entradas à esquerda, ma(50) 100 entradas à direita.


