Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1950
O principal é não perder a face).
É disso que estou a falar.
aprender a não perder, a não procurar por uma entrada
Não perder é ganhar.
Você está muito traumatizado. Vai ver um psiquiatra ou assim... Não quero acrescentar nada ao teu trauma. Fique fora do caminho.
Estúpido. Não perder é sentar-se na cerca, onde também não se pode ganhar dinheiro. Não há nenhum sentido nesta declaração....
Misha, com o teu cérebro, desliga o robô.
não perder é ganhar dinheiro.
abrir uma troca, entra em défice,
a política é não perder, a questão é como?
Vais pensar numa maneira, vais ter um robô, vais ligá-lo.
Não se pode fazer à mão.
este é o graal.
"O principal é não perder. É autodestrutivo....
Quem discutiria) mas não se trata do rosto)
Já tentou reduzir alguma coisa?
Verão. Muitas outras coisas para fazer. Vou fazer experiências no futuro, quando tiver tempo.
Eu quero tentar puxar os pesos da camada de entrada, preciso descobrir como.
Para uma rede com 1 neurónio e 100 entradas. À esquerda todas as entradas, no centro as últimas 10. Na direita, 10 neurónios com 100 entradas.
A mesma rede está muito sobreformada
Pesos para a grelha se cruzarem com ma(100) 100 entradas à esquerda, ma(50) 100 entradas à direita.