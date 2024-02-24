Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1946
Os teus camaradas não sabem o significado da palavra. És o mais esperto aqui agora.)
Ainda não saíste daqui, pois não?
Veja como eu sei como programar em MQL:
Wooooooow, coolaaaasn ....
Agora mostra-me como treinas a rede.
O que você quer dizer com "inputs"?
O que você alimenta as redes.
Já saíste daqui?
Não, eu estou a divertir-me aqui).
Então é por isso que eu participo do ramo - para aprender)).
meses de reflexão? Vai comer a tua sopa de repolho, a tua mãe já a fez...
Bem, é como arrancar-lhe o cuco..... se eu acertar... :-)
Há aqui uma linguagem comum de associação. ))) O que queres que te explique? Deus me livre de dizer uma palavra inteligente e seus pensamentos iriam na outra direção)).
tudo acima também está re-ligado
aqui, na segunda linha, In muda não só In, mas também Out
evitar tais atribuições se possível para evitar confusão quando uma mudança em uma variável implica uma mudança na outra
Todos amaldiçoam C++ para referências, mas Python decidiu ir mais longe e enfiá-los em todos os lugares.
Estudar o pacote tsmp
Coisas interessantes, algum tipo de reconhecimento estatal num modelo Markov escondido.
não sei como usá-lo, mas vou ter isso em mente...
