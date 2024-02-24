Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1946

Retrog Konow:

Os teus camaradas não sabem o significado da palavra. És o mais esperto aqui agora.)

Ainda não saíste daqui, pois não?

 
Tag Konow:

Veja como eu sei como programar em MQL:

Wooooooow, coolaaaasn ....

Agora mostra-me como treinas a rede.

 
Evgeny Dyuka:
O que você quer dizer com "inputs"?

O que você alimenta as redes.

 
Maxim Dmitrievsky:

Já saíste daqui?

Não, eu estou a divertir-me aqui).

 
mytarmailS:

Wooooooow, coolaaaasn ....

Agora mostra-me como treinas a rede.

Então é por isso que eu participo do ramo - para aprender)).

 
Então é para isso que eu estou nesta linha - para aprender).

meses de reflexão? Vai comer a tua sopa de repolho, a tua mãe já a fez...

 
Mihail Marchukajtes:
Bem, é como arrancar-lhe o cuco..... se eu acertar... :-)

Há aqui uma linguagem comum de associação. ))) O que queres que te explique? Deus me livre de dizer uma palavra inteligente e seus pensamentos iriam na outra direção)).

 
Rorschach:

O que você alimenta as redes.

Não consigo pensar em nada eficaz, no início estava apenas tentando ver o que influenciaria melhor os resultados, mas depois desisti, era muito enfadonho. O TensorBoard parece ser capaz de ajudar. Ainda não resolvi tudo, se te meteres nisto, diz-me como, se o montares.
TensorBoard  |  TensorFlow
TensorBoard  |  TensorFlow
  • www.tensorflow.org
TensorBoard fournit les solutions de visualisation et les outils nécessaires aux tests de machine learning : Suivi et visualisation de métriques telles que la perte et la justesse Visualisation du graphe de modèle (opérations et couches) Affichage d'histogrammes de pondérations, de biais ou d'autres Tensors au fur et à mesure de leur évolution...
 
Maxim Dmitrievsky:

tudo acima também está re-ligado

aqui, na segunda linha, In muda não só In, mas também Out

evitar tais atribuições se possível para evitar confusão quando uma mudança em uma variável implica uma mudança na outra

Todos amaldiçoam C++ para referências, mas Python decidiu ir mais longe e enfiá-los em todos os lugares.

 
Maxim Dmitrievsky:

Estudar o pacote tsmp

Coisas interessantes, algum tipo de reconhecimento estatal num modelo Markov escondido.

não sei como usá-lo, mas vou ter isso em mente...

função

find_snippet()

https://sites.google.com/site/snippetfinderinfo/

