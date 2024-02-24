Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1776
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estas, como você diz, "chances" podem ser empilhadas, e é por isso que elas são mantidas dessa forma.
Sim, nas novas, mas agora perceberam que o alvo está errado. Eu tomei o vector ZZ real com um offset, o que está errado.
Terei de redigir um guião para tirar o alvo.
Então, o que se passa? Qual é o resultado?
Eu vi isso em algum lugar nos tutoriais... Acho que é mais conveniente fazê-lo durante a pré-aprendizagem ou algo a ver com isso.
Maxim, parece que estás a fazer clustering agora.
Aqui mostra que o andaime é semelhante ao agrupamento.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
Seção "Similaridade da floresta aleatória com o algoritmo do k-nearest vizinho".
Há alguma pergunta?
Maxim, parece que estás a fazer clustering agora.
Aqui mostra que o andaime é semelhante ao agrupamento.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
Seção "Similaridade da floresta aleatória com o algoritmo do k-nearest vizinho".
Como estou a ir... Comecei e depois desisti). A floresta também se pode aglomerar, sim.Quanto ao agrupamento como ele é - é bastante bom em separar os incrementos em 3 grupos, incluindo novos dados. Faz sentido usar como características categóricas, isto é o que eu queria fazer
Alguma pergunta?
ESTE É O VENCEDOR!!!!! Irmãos!!!! HORRAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Festas Felizes para todos.Porque assim que esquecermos esta guerra, outra começará imediatamente. Vamos lembrar-nos sempre!!!!!!!! VICTORYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Pew, pew (sou eu a disparar a minha arma TT imaginária e a correr pela rua com o meu uniforme de oficial)
Então qual é o resultado? O que é que o akurasi tem?
10 modelos CatBoost com profundidade de árvore 6, a aprendizagem pára em 100 novas árvores sem melhorar os resultados, sentados em incrementos de 100.
Amostra de aprendizagem 80% 2018 e 2019, 20% amostra para controlar a paragem de aprendizagem. Amostra independente Janeiro-Maio 2020
Se você torturar a amostra com diferentes métodos de partição e construir mais modelos, acho que você pode conseguir 72.
Saldo da classificação
10 modelos CatBoost com profundidade de árvore 6, a aprendizagem pára em 100 novas árvores sem melhorar os resultados, sentados em incrementos de 100.
Amostra de treinamento 80% 2018 e 2019, 20% amostra para controlar as paradas de treinamento. Amostra independente Janeiro-Maio 2020
Se você torturar a amostra com diferentes métodos de partição e construir mais modelos, acho que você pode conseguir 72.
Saldo da classificação
Bem... agradável e plausível. Eu também gostaria de ver o equilíbrio do comércio em si e um gráfico com entradas.
Presumo que este seja um conjunto de 10 modelos? Qual é a diferença entre estes modelos?