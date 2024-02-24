Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1739
Não, claro que não.
Bem, então vá em frente!!!
Mas não entendo bem porque funciona, já tentei, peguei num alvo e misturei-o no grupo, mas nada de bom saiu dele.
Que se lixe, ou precisas de compreender os algoritmos ou simplesmente deixar tudo em Python. Eu gostaria de usar o mt5 num testador para mais manipulações.
outro exemplo, um teste de rastreio e um ano
com certeza, as fotos são óptimas, mas não entendo o que estás a fazer).O que você está combinando em qual TF
Eu também.
mostre-me uma tabela de preços
e por baixo do caminho estará um histograma de cluster
como um indicador.
Ou pintar a própria carta em cores de grupo, seria ainda melhor
alguns incrementos diferentes, depois cola os retornos em cada grupo previsto, como fez ao colar
Vou tentar agora.
O que é"n" ?
Dividi-o em 10...
Mas compreenda, não é uma previsão, é apenas uma afirmação de facto.
Deixa-me tentar.
chaves de teste.
e eu estou a dormir.
É uma treta, talvez eu tenha algo de errado com o código.
3 clusters. Onde diabos você dividiu a nuvem em 10 partes, vai haver um inferno de coisae pensar no porquê 3 é necessário, no contexto de incrementos... ido
Aqui estão 5, teste o de cima.
Eu vou fazer 3 agora
e cor nos grupos no gráfico, se você puder... é difícil em python.
para ver o comprimento dos grupos, como eles se alternam, etc.