Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1739

Maxim Dmitrievsky:

Não, claro que não.

Bem, então vá em frente!!!

Mas não entendo bem porque funciona, já tentei, peguei num alvo e misturei-o no grupo, mas nada de bom saiu dele.

 
Maxim Dmitrievsky:

Que se lixe, ou precisas de compreender os algoritmos ou simplesmente deixar tudo em Python. Eu gostaria de usar o mt5 num testador para mais manipulações.

outro exemplo, um teste de rastreio e um ano


com certeza, as fotos são óptimas, mas não entendo o que estás a fazer).

O que você está combinando em qual TF
 
Maxim Dmitrievsky:

Eu também.

mostre-me uma tabela de preços

e por baixo do caminho estará um histograma de cluster

como um indicador.

Ou pintar a própria carta em cores de grupo, seria ainda melhor

mytarmailS:

As fotos são óptimas, mas não percebo o que estás a fazer )

O que você está fundindo lá em que TF

alguns incrementos diferentes, depois cola os retornos em cada grupo previsto, como fez ao colar

 
Maxim Dmitrievsky:

colocarum par de incrementos diferentes, depois colar os retornos em cada grupo previsto, como você fez ao colar

Vou tentar agora.

O que é"n" ?




Dividi-o em 10...

Mas compreenda, não é uma previsão, é apenas uma afirmação de facto.

mytarmailS:

Deixa-me tentar.

O que é isso?

Eu dividi-o em 10...

Mas entenda, não é uma previsão, é apenas uma espécie de declaração de facto.

chaves de teste.

e eu estou a dormir.

 

É uma treta, talvez eu tenha algo de errado com o código.

mytarmailS:

Isto é uma treta. Talvez esteja só a brincar com o código.

3 clusters. Onde diabos você dividiu a nuvem em 10 partes, vai haver um inferno de coisa

e pensar no porquê 3 é necessário, no contexto de incrementos... ido
 
Maxim Dmitrievsky:

Faz três grupos. Onde diabos dividiu a nuvem em 10 partes, vai haver inferno

e pensar porque 3 é necessário, no contexto de incrementos ido

Aqui estão 5, teste o de cima.

Eu vou fazer 3 agora





mytarmailS:

Aqui estão 5, teste os melhores.

Eu faço três.

e cor nos grupos no gráfico, se você puder... é difícil em python.

para ver o comprimento dos grupos, como eles se alternam, etc.

