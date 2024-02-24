Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1741
Posso entrar? Se bem entendi, o agrupamento é o mesmo comportamento de preço encontrado? Se assim é, porque é que este comportamento é procurado num alvo de busca - uma tendência? Você deve procurar antes e depois. Parece-me que é aqui que o problema está enterrado. Respeito a separação pelo tempo e procuro lá, mas não é a resposta para a tarefa, embora o lucro esteja lá com certeza.
Esta é uma divisão em vários estados condicionais, de acordo com determinadas características
digamos os estados - crescimento, declínio, plano
uma estratégia é escrita para cada estado. Quando você troca de clusters, as estratégias mudam em novos dados
Estou a tentar trocar, o tipo de distribuição é importante?
Isto é uma forma de prognosticar?
Tanto quanto sei, uma simples regressão de 2 coeficientes é suficiente para prever?
Imho, está a espreitar para algum lado, não consegues prever tais aberrações, ou isso foi uma piada? Então é um graal.
Agora toda a ironia de uma estratégia comercial que se baseia em transformações de freqüência que ocorrem quando temos um círculo perfeito no final dos futuros, lá e qualquer tolo pode construí-lo. Na última semana você recebe um TS que funciona bem, e no início você quase tem que fazer isso pela manhã e depois à tarde também. É trabalho, bem, se eu tivesse a oportunidade de correr e procurar por estes números pelo menos uma vez. Com todo o gosto.
Para mim é devido à correcção da onda, e pela teoria da onda, a onda correcta desvanece-se correctamente, por isso temos uma previsão a curto prazo. A curva irregular tem muitas ondas dentro, por isso não se pode fazer previsões sem dividir as ondas.
Basicamente, eu entendo isso correctamente. Podes desenvolver os atributos. Aumentos (até agora só os vi aqui), velocidades, em quantas barras, podemos observar o comportamento dos preços em TFs mais baixos dentro das barras mais altas?
A tarefa inversa está mais próxima de mim. A estratégia geral: A opção EAs com regras de agrupamento não suficientemente correctas terá sempre zonas de drenagem, cujo início as regras não suficientemente correctas não podem detectar com precisão.
É mais correto optar por regras de agrupamento, ou melhor, por parâmetros, pelos quais dividimos os estados. Identificar os estados no histórico e olhar para todos os parâmetros que podem ser inventados no início e no final de um estado estável e definir quais parâmetros têm as mesmas alterações, ou observar os parâmetros não um a um, mas em pares ou em três.
aqui estão previstos desde a hora anterior, também magros... ou seja, lá estão eles também
na busca do último artigo por "Parâmetros para todos os relógios de cluster estão bem próximos".
Na teoria das ondas há um conceito de onda certa e errada?
Tentei fazer preditores usando a análise do espectro.
Experimentei no eurodolyer e queria comparar os meus resultados com os do respeitado Vladimir Pereorvenok.
Tanto quanto vi em seus artigos, seu resultado máximo foi, se não me engano, 76% das previsões corretas. Consegui 80-82%, mas quero mencionar que consegui no teste de qualificação cruzada, não posso verificar no teste porque o alvo é construído de uma forma especial e simplesmente não posso usar nenhuma marca nos novos dados.
Mas a julgar pelo gráfico, o erro está nos mesmos intervalos.
Também quero notar que tenho uma suspeita de que consegui matar o modelo que está a morrer após o treino.
Este é o aspecto do gráfico de previsão em 800 barras de OOS após o treinamento.
relojoeiro eurólogo
Eu não sei se posso lucrar com isso, mas é o que é.
A onda sinusoidal geralmente conta)))). E o círculo sai então)))
É uma boa tabela, devias experimentar).
Há muitos sinais falsos, eu deveria esforçar-me por 95%.
E tenho ideias de como melhorar a qualidade, mas não sei como implementá-las todas.
O que vemos é que quanto mais estável o período, mais redondo ele é. Para poder pegar em wavelets, por exemplo, e tirar a mesma foto.
E, em geral, não funciona muito bem. Na figura abaixo eu posso ver bons períodos (2 e 3), mas não são muito suaves e fazem o círculo desmoronar.Dizaqui que a cssa é uma ssa construída sobre a previsão da rede neural. Foi o que escrevi antes, o atraso só pode ser eliminado pela previsão. No ssa normal é provável que duplique o último preço conhecido em vez da previsão, enquanto no cssa constrói a previsão com a ajuda de uma rede neural.