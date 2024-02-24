Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1714
Mesmo sem digitalização de dados fundamentais, além do preço há volumes, juros abertos, níveis de preço e volume, parâmetros de tempo - sessão, estação do ano, etc... A notícia, ao que parece, já está digitalizada...
Tente sistematizar a digitalização e a lógica de contabilização destes dados. Não percebo bem o que está nos números, índices bolsistas, rendimento bruto, taxa do Banco Central no país, valores brutos projectados, estimativas de agências, notações de crédito, números da indústria, volume de negócios entre países... E como é que se usa isso?A análise técnica é uma canção à parte... do fundamental.
Fixe, eu vou verificar...
E isto é o que os cientistas já estão a fazer ....
Partição de séries pelo método dos componentes principais (PCA)
citações em uma janela deslizante de tamanho 10
existem 8 componentes
o algoritmo classifica os componentes em aqueles que mudam lentamente e aqueles que mudam rapidamente, naqueles que são significativos e naqueles que são fracos, e classifica-os
A propriedade mais forte da decomposição (qualquer Fourier, wavelet, pca) é a aditividade
ou seja, se eu adicionar todos os componentes pc1+pc2+...+pc8 juntos, eu recebo o mesmo preço de volta.
Agora pense se usarmos os mesmos indicadores em vez de componentes e os adicionarmos juntos, o que obtemos? Exatamente o que obtemos na saída da rede neural ao treiná-la em um estocástico)
Os indicadores já podem ser usados em cima de um componente. Imagine quantas características podem ser geradas por tal decomposição
Você pode filtrar dados, encontrar e extrair dados desnecessários (componentes defeituosos)
Você pode mudar os componentes e colocá-los de volta ou deixá-los apenas
Você pode fazer com que os componentes andem mais rápido ou mais devagar, ou alterar sua amplitude.
Você pode analisar cada componente em relação ao outro, ou dois ou três deles.
É possível prever componentes separadamente para totalizar na previsão geral (eles são aditivos)
Prever um componente contra outro
É possível...
Você pode...
É possível...
Pode...
Você pode...
Que é o que os cientistas fazem quando querem descobrir alguma coisa.
Apenas uma rede neural trabalhando no mercado real como um indicador e prevendo bem o movimento de ativos. Além disso, tenho mais um experimental a tentar fornecer pontos de entrada. Aqui estão os últimos quatro sinais das últimas 10 horas, todos os sinais são públicos.
Bom trabalho!!! Que novidades acrescentou?
Bom artigo sobre Habra: Será que as redes neurais sonham com dinheiro eléctrico?
Não sugiro lê-lo, guardei o link para mim mesmo.
Esta é uma propriedade de qualquer decomposição linear. Se não se consegue recuperar o sinal, então a decomposição está errada. Questão de lógica. Qualquer análogo pode ser decomposto em ondas senoidais. O objectivo aqui é provavelmente diferente. Para isolar, separar os movimentos de preços por critérios de influências externas. Então faz sentido. E a possibilidade de uma análise mais significativa do comportamento dos preços e das previsões aparece.
O que é que isso significa?
Bem, para começar, os dados fundamentais digitalizados tornam-se imediatamente um objecto de análise técnica.
Temos diferentes definições de técnica e fundamental. Fundamental = dados reais expressos em critérios socialmente estabelecidos. O balanço da Gasprom é um dado fundamental. As vendas e cotações de estoque são técnicas. Não convincente, explicando como eu o entendo.
O que é que ele sabe?
Os movimentos de preços são determinados por muitos factores, isolam os principais factores e ligam-nos aos movimentos de preços, decompondo-os. Na verdade, isto é o que é feito no trabalho. Tanto quanto sei, os mesmos tipos de alterações de preços são distinguidos e separados por meio da seleção de sua decomposição. Se você não conhece a essência desses fatores, você pode não compreendê-los, mas entender que é possível determiná-los e levá-los em conta lhe dá muita compreensão.
Bom trabalho!!! Que novidades acrescentou?