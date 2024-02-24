Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 820
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Enquanto há uma pausa, vou postar algum texto aqui, talvez alguém esteja interessado.
O que é que isto tem a ver com o MoD? Há também um tópico chamado "Interessante e Humor" - você pode ir lá. Talvez alguém esteja interessado).
Obrigado, muito curioso.
"§1.8 Conclusões
Todos, sem exceção... procuram encontrar um padrão melhor... construir um algoritmo mais simples a partir dele... e fazê-lo o mais rápido possível" -Genius))
Para que é isso? Na Federação Russa, as importações são determinadas pela entropia.
gosta de aprender a contar à mão?
https://habrahabr.ru/post/171759/
Porque preciso de saber tudo isto?
Para que é isso? Na Federação Russa, as importações são determinadas pela entropia.
gosta de aprender a contar à mão?
https://habrahabr.ru/post/171759/
Porque raio é que eu sei tudo isto?
Não se preocupe.
Não sejas tímido.
Você é um bêbado?
O algoritmo para abrir e fechar uma ordem é diferente. Não é claro o que se encontra lá através do R quando se processa apenas sinais abertos...
A MSE só pode produzir medições incorretas em amostras de controle reduzindo a faixa de valores de 100 para 85 em uma base constante.
Não diga disparates, 70% é erro devido ao alvo errado e estes 17%,30% são os seus números de fantasia a partir do tecto. Há uma correlação simples entre a precisão e a razão nítida, que depois de 55% dar valores cósmicos, você simplesmente não entende o que você está falando sobre 70%.
Eu também não sei do que estás a falar. Por favor, explique:
1 O que é este "não é o alvo certo"?
2. Referência a uma relação "simples" "entre a precisão e a razão acentuada".
3. se o seu modelo fornece Precisão inferior a 0,75, vá em frente e raspe-o.
Há muitos oráculos no site, dizem eles sem prova da experiência e sem referências a terceiros, só para fazer barulho.
Se você conduziu suas próprias experiências, dê resultados, se houver um estudo de terceiros, dê um link.
Boa sorte.
Foi a primeira vez que fui banido em tantos anos. Mas eu soube disso no último dia da proibição, então eu já estava planejando descansar, então eu tive que fazer novamente.
Eu vou já tratar disso. Alvo errado. Mesmo que não esteja correcto, o modelo será optimizado para o alvo, mesmo que esteja incorrecto...... Porque um alvo errado é uma interpretação errada do mesmo. Se o alvo for seleccionado e o modelo for construído sobre ele, o modelo irá satisfazer os requisitos do alvo, e só o especialista que o construiu é que decide o que é, certo ou errado ... IMHO