Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1617
Ajude-me e escreva como fazer as negociações abertas da EA apenas em GBPJPY. E analisar o gráfico onde ele está. Obrigado!
Sim, eles vão. Em breve. Escrevi acidentalmente um livro quando comecei a preparar-me para a palestra, mas o principal é que quero apresentar-vos a teoria da reconversão profissional. Eu quero colocar isso para julgamento público, por assim dizer :-)
Eu não acredito mais, você é como o menino que gritou "lobos, lobos..." e depois ninguém acreditou nele((
A última versão do Reshetov foi a 14ª. Arranjei coragem e completei o optimizador para a versão 15 e foi assim que decidi pessoalmente.
Yura, pare de se esconder, todos entendem tudo há muito tempo :)
Eu não acreditei na versão sobre a morte ou ir para os guardas desde o início.
Quero fazer o meu indicador neurológico para o MT5. Pergunta: o indicador passará por procedimentos formais para ser incluído na biblioteca de indicadores se tiver tais limitações?
1. o usuário deve permitir WebRequest em configurações de MT.
2. o backtest não vai funcionar, mas na inicialização um pequeno histórico será carregado - a partir do momento atual de uma vela 100 de volta.
Os vendedores têm nome e apelido verdadeiros, eles usam um passaporte.
É isso que estou a dizer. É assim que eu tiro o meu dinheiro do fórum do MKUL5. Quem me deixaria fazê-lo com um pseudônimo? Entretanto, a questão é. Como não confiar nesta besta?
Aqui está ele a trocar-me exactamente, por isso numa máquina semi-automática com um programa. Encontre-o no MYFXBOOK Leo23 . É também uma rede neural.