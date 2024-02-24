Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1617

mtyvnel:
Ajude-me e escreva como fazer as negociações abertas da EA apenas em GBPJPY. E analisar o gráfico onde ele está. Obrigado!
Substitua _Símbolo por "GBPJPY".
 
Mihail Marchukajtes:
Sim, eles vão. Em breve. Escrevi acidentalmente um livro quando comecei a preparar-me para a palestra, mas o principal é que quero apresentar-vos a teoria da reconversão profissional. Eu quero colocar isso para julgamento público, por assim dizer :-)

Eu não acredito mais, você é como o menino que gritou "lobos, lobos..." e depois ninguém acreditou nele((

 
Mihail Marchukajtes:
A última versão do Reshetov foi a 14ª. Arranjei coragem e completei o optimizador para a versão 15 e foi assim que decidi pessoalmente.

Yura, pare de se esconder, todos entendem tudo há muito tempo :)

Eu não acreditei na versão sobre a morte ou ir para os guardas desde o início.

 

Quero fazer o meu indicador neurológico para o MT5. Pergunta: o indicador passará por procedimentos formais para ser incluído na biblioteca de indicadores se tiver tais limitações?

1. o usuário deve permitir WebRequest em configurações de MT.

2. o backtest não vai funcionar, mas na inicialização um pequeno histórico será carregado - a partir do momento atual de uma vela 100 de volta.

 
... Ou deve ser feito como um conselheiro? Será que um conselheiro como esse faria um catálogo?
 
Kesha Rutov:

Yura, pare de se esconder, todos entendem tudo há muito tempo :)

Eu não acreditei na versão de morte ou cuidador desde o início.

Você é mesmo um tolo. Olha para o meu nome. O meu nome é Mikhail e tenho um sobrenome completamente diferente a cada minuto. Não brinques....
 
Kesha Rutov:

Yura, pare de se esconder, todos entendem tudo há muito tempo :)

Eu não acreditei na versão de morte ou cuidador desde o início.

Os vendedores têm o seu verdadeiro nome e apelido exibidos, eles usam os seus passaportes.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Os vendedores têm nome e apelido verdadeiros, eles usam um passaporte.

É isso que estou a dizer. É assim que eu tiro o meu dinheiro do fórum do MKUL5. Quem me deixaria fazê-lo com um pseudônimo? Entretanto, a questão é. Como não confiar nesta besta?


 
Olá! Eu sou um trader há cerca de 11 anos, negociando manualmente no Gunn, mas eu também tenho tomado rede neural. Eu já resolvi este problema! Só te quero ajudar, tens a abordagem errada aos negócios. Juro por Deus que isto não é uma brincadeira, aqui está o autor deste artigo, onde encontrei a resposta a todas as minhas perguntas, ele apenas teve um erro no código com o conselheiro e roteiro, eu reescrevi tudo e tenho negociado por quase um ano em todos os pares de moedas e prazos, eu tento não menos que 15 minutos. O programa dá-lhe uma previsão de preço, quantos pips o preço irá e para onde. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Tudo funciona, só precisas de reescrever o código, tem um erro aí. Eu não vendo nada e não publico nada, eu apenas venho e leio seus e-mails todos os dias e quero ajudar de todas as maneiras possíveis.
Aqui está ele a trocar-me exactamente, por isso numa máquina semi-automática com um programa. Encontre-o no MYFXBOOK Leo23 . É também uma rede neural.


