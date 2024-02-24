Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1542

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Em termos de marcar o resultado financeiro ou de simular o spread?

os próprios alvos são provavelmente amostrados de forma incorrecta.

E sim, o spread foi levado em conta no mt5.

Eu já sei que não funcionaria com a minha EA, porque a propagação come tudo. Eu vou mudá-lo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Os alvos em si devem ser incorrectamente amostrados de alguma forma.

E sim, no mt5 a propagação é tida em conta... Devo adicioná-la aqui também.

Tenho uma boa ideia - esta não vai funcionar, espalha-se e come tudo. Vou ter de o modificar.

Se eu tiver bons resultados para o MetaTrader 3, vou usar o MT5 e depois adicioná-los ao conjunto de datas, e depois não vou usar aspas novamente. Para mim, os resultados geralmente estão de acordo, com poucas exceções que podem ser negligenciadas.

 
Maxim Dmitrievsky:

A falha não estava no código ))

sem marcas.

adicionar uma margem

mais alguns

Outra confirmação de que o preço no mercado forex é um passeio aleatório para uma pessoa de fora.
É possível que os mestres do dinheiro saibam onde as paragens se acumulam e conduzam o preço por trás delas.

 
elibrarius:

É possível que os donos do dinheiro saibam onde as paragens se acumulam e conduzam o preço por trás delas.

Se você seguir sua suposição, então os donos da loteria esportiva sabem quais bolas cairão da máquina de loteria, e os donos da roleta, sabem onde a bola estará na próxima vez que a roda girar

Talvez seja mais simples do que isso? ;)

 
Igor Makanu:

Se você seguir sua suposição, então os donos da loteria esportiva sabem quais bolas cairão da máquina de loteria, e os donos da roleta, sabem onde a bola estará na próxima vez que a roda girar

Talvez seja mais simples do que isso? ;)

O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. É apenas o facto de tudo ser mais simples.

Mas a manipulação sob a forma de tendências invulgarmente longas não pode ser excluída. Naturalmente, estas são suposições e pode-se argumentar infinitamente sobre o que algo pode ou não ser.
Não é muito interessante discutir sobre isso.
Interessante - como ganhar. Aparentemente não há maneira, excepto temporariamente, dado um conjunto de circunstâncias sortudas.

Bem, você também pode brincar com bolas, ímãs, e um centro de gravidade deslocado).

 
elibrarius:

O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. A questão é mesmo essa: é mais simples do que isso.

Acho que escrevi isto não há muito tempo, mas encontrei-o:

Igor Makanu:

SZZY: Eu gosto de resolver todos os problemas procurando analogias no mundo físico - aqui estou eu lendo o fórum da TV, cada vez mais convencido de que a busca pela fórmula matemáticaE do mercado é como procurar uma maneira de adivinhar a próxima carta em um baralho de cartas em um jogo de cartas..... mas sem saber qual é a próxima carta no baralho, muitas vezes se pode vencer o adversário, certo? ;)

O jogo de cartas é alguém?

acho que estamos apenas procurando no lugar errado - tentando adivinhar para onde o preço irá e não procurando por uma estratégia que tenha uma boa expectativa matemática

ZS: vi a minha colecção de literatura nos últimos anos.... apenas o meu Günther está directamente relacionado com o comércio, todo o resto (1,9 Gb = 191 livros) pode ser apagado em segurança ))))

[Excluído]  
elibrarius:

O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. Isto é apenas a ponto de manter as coisas simples.

Mas não podemos descartar a manipulação sob a forma de tendências invulgarmente longas. É claro que isto é especulação e podemos argumentar infinitamente que algo pode ou não ser.
Não é muito interessante discutir sobre isso.
O que é interessante é como ganhar dinheiro. Aparentemente - nada, exceto temporariamente, dado um conjunto de circunstâncias sortudas.

Mas também se pode brincar com bolas, ímãs, e um centro de gravidade deslocado).

Automat Ylexander_K assegurou que o SB não é um obstáculo para o trader.

[Excluído]  

Em geral, eu corrigi erros, fiz um testador normal, comparei as últimas negociações com negociações reais - todas elas combinam.

Tenho os seguintes resultados (treinamento + 50/50 teste), treinamento no final.

Tudo parece estar correcto, mas vou ter de verificar novamente. Estou feliz com o resultado no CB


 
Maxim Dmitrievsky:

Em geral, eu corrigi erros, fiz um testador normal, comparei as negociações recentes com negociações reais - elas combinam.

Tenho os seguintes resultados (treinamento + teste 50/50), treinamento no final.

Tudo parece estar correcto, mas vou ter de verificar novamente. Estou feliz com o resultado sobre o CB.


Parece interessante, você mesmo a implementou ou existe uma biblioteca, ou seja, a componente gráfica e os cálculos financeiros.

Quanto aos resultados, parece que a rentabilidade e o Sharpe Ratio não são suficientes - quase não há margem para derrapagens e comissões, se é que há alguma.

 
Encontreium site interessante sobre a aplicação do ME em diferentes campos da ciência.
1...153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549...3399
Novo comentário