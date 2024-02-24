Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1542
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em termos de marcar o resultado financeiro ou de simular o spread?
os próprios alvos são provavelmente amostrados de forma incorrecta.
E sim, o spread foi levado em conta no mt5.
Eu já sei que não funcionaria com a minha EA, porque a propagação come tudo. Eu vou mudá-lo.
Os alvos em si devem ser incorrectamente amostrados de alguma forma.
E sim, no mt5 a propagação é tida em conta... Devo adicioná-la aqui também.
Tenho uma boa ideia - esta não vai funcionar, espalha-se e come tudo. Vou ter de o modificar.
Se eu tiver bons resultados para o MetaTrader 3, vou usar o MT5 e depois adicioná-los ao conjunto de datas, e depois não vou usar aspas novamente. Para mim, os resultados geralmente estão de acordo, com poucas exceções que podem ser negligenciadas.
A falha não estava no código ))
sem marcas.
adicionar uma margem
mais alguns
Outra confirmação de que o preço no mercado forex é um passeio aleatório para uma pessoa de fora.
É possível que os mestres do dinheiro saibam onde as paragens se acumulam e conduzam o preço por trás delas.
É possível que os donos do dinheiro saibam onde as paragens se acumulam e conduzam o preço por trás delas.
Se você seguir sua suposição, então os donos da loteria esportiva sabem quais bolas cairão da máquina de loteria, e os donos da roleta, sabem onde a bola estará na próxima vez que a roda girar
Talvez seja mais simples do que isso? ;)
Se você seguir sua suposição, então os donos da loteria esportiva sabem quais bolas cairão da máquina de loteria, e os donos da roleta, sabem onde a bola estará na próxima vez que a roda girar
Talvez seja mais simples do que isso? ;)
O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. É apenas o facto de tudo ser mais simples.
Mas a manipulação sob a forma de tendências invulgarmente longas não pode ser excluída. Naturalmente, estas são suposições e pode-se argumentar infinitamente sobre o que algo pode ou não ser.
Não é muito interessante discutir sobre isso.
Interessante - como ganhar. Aparentemente não há maneira, excepto temporariamente, dado um conjunto de circunstâncias sortudas.
Bem, você também pode brincar com bolas, ímãs, e um centro de gravidade deslocado).
O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. A questão é mesmo essa: é mais simples do que isso.
Acho que escrevi isto não há muito tempo, mas encontrei-o:
SZZY: Eu gosto de resolver todos os problemas procurando analogias no mundo físico - aqui estou eu lendo o fórum da TV, cada vez mais convencido de que a busca pela fórmula matemáticaE do mercado é como procurar uma maneira de adivinhar a próxima carta em um baralho de cartas em um jogo de cartas..... mas sem saber qual é a próxima carta no baralho, muitas vezes se pode vencer o adversário, certo? ;)
O jogo de cartas é alguém?
acho que estamos apenas procurando no lugar errado - tentando adivinhar para onde o preço irá e não procurando por uma estratégia que tenha uma boa expectativa matemática
ZS: vi a minha colecção de literatura nos últimos anos.... apenas o meu Günther está directamente relacionado com o comércio, todo o resto (1,9 Gb = 191 livros) pode ser apagado em segurança ))))
O ponto principal do meu posto é que o mercado é SB. Isto é apenas a ponto de manter as coisas simples.
Mas não podemos descartar a manipulação sob a forma de tendências invulgarmente longas. É claro que isto é especulação e podemos argumentar infinitamente que algo pode ou não ser.
Não é muito interessante discutir sobre isso.
O que é interessante é como ganhar dinheiro. Aparentemente - nada, exceto temporariamente, dado um conjunto de circunstâncias sortudas.
Mas também se pode brincar com bolas, ímãs, e um centro de gravidade deslocado).
Automat Ylexander_K assegurou que o SB não é um obstáculo para o trader.
Em geral, eu corrigi erros, fiz um testador normal, comparei as últimas negociações com negociações reais - todas elas combinam.
Tenho os seguintes resultados (treinamento + 50/50 teste), treinamento no final.
Tudo parece estar correcto, mas vou ter de verificar novamente. Estou feliz com o resultado no CB
Em geral, eu corrigi erros, fiz um testador normal, comparei as negociações recentes com negociações reais - elas combinam.
Tenho os seguintes resultados (treinamento + teste 50/50), treinamento no final.
Tudo parece estar correcto, mas vou ter de verificar novamente. Estou feliz com o resultado sobre o CB.
Parece interessante, você mesmo a implementou ou existe uma biblioteca, ou seja, a componente gráfica e os cálculos financeiros.
Quanto aos resultados, parece que a rentabilidade e o Sharpe Ratio não são suficientes - quase não há margem para derrapagens e comissões, se é que há alguma.