Ilnur Khasanov:
Muito tempo teria começado a ser transmitido, no YouTube, no Twitch. Vai?

Sobre o sofrimento em relação ao tema do MO no comércio? )

Se alguém estiver interessado, é possível, enquanto eu estiver a fazer algo que possa transmitir ou gravar

Consegues ouvir o som do microfone do portátil? os refrigeradores estão a funcionar. Precisa de um microfone de estúdio

 
Maxim Dmitrievsky:

Não tem de ser um tema específico. Cada stream é um novo tópico) - é assim que eles fazem agora) Apenas funciona como antes, mas em paralelo online, no Twitch há uma categoria legal para isso - ciência e tecnologia.
Estou interessado, e até muito interessado. Sim, micro é necessário, há ruídos...
Ilnur Khasanov:
Sim, acho que o farei, assim que tiver um computador adequado para isso.

Eu próprio estou viciado nas correntes de outra pessoa).

Na próxima parte, o som será de estúdio.

 
Eu aprovo as tuas serpentinas. És bem-vindo a continuar. Basta escalar para codificar, mal visível em um laptop e não aaa-cite, pegue um exemplo de Vladimir Vladimirovich, ele não aaa-cite, ele saiu de moda há muito tempo.

 
Kesha Rutov:

Quem é Vladimir?

 

Exemplo de utilização do MLflow para armazenar e comparar resultados. As capturas de tela do testador têm que ser feitas manualmente.

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))
params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

Isto resulta em screenshots do testador com parâmetros:

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
por que não um testador qualquer,por exemplo, tomaZipline. Qual é a vantagem?

então você também não precisa correr nada no MT5, então você também não precisa mesmo da dll
 

Servia apenas os preços para treinar uma floresta aleatória (atrasada por uma barra). Tenho a linha vermelha prevista. Percebida nas áreas de tendência, a linha de previsão não atinge de todo.

arquivo gif

