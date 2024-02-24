Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1549
Muito tempo teria começado a ser transmitido, no YouTube, no Twitch. Vai?
Sobre o sofrimento em relação ao tema do MO no comércio? )
Se alguém estiver interessado, é possível, enquanto eu estiver a fazer algo que possa transmitir ou gravar
Consegues ouvir o som do microfone do portátil? os refrigeradores estão a funcionar. Precisa de um microfone de estúdio
Estou interessado, e até muito interessado. Sim, micro é necessário, há ruídos...
Não necessariamente um tópico específico. Cada stream é um novo tópico) - assim como o trabalho) Apenas trabalhe como antes, mas em paralelo online, na tviche há uma categoria legal para ele - ciência e tecnologia.
Estou interessado, e até muito interessado. Sim, micro é necessário, há ruídos...
Sim, acho que o farei, assim que tiver um computador adequado para isso.
Eu próprio estou viciado nas correntes de outra pessoa).
Na próxima parte, o som será de estúdio.
Eu aprovo as tuas serpentinas. És bem-vindo a continuar. Basta escalar para codificar, mal visível em um laptop e não aaa-cite, pegue um exemplo de Vladimir Vladimirovich, ele não aaa-cite, ele saiu de moda há muito tempo.
Quem é Vladimir?
Exemplo de utilização do MLflow para armazenar e comparar resultados. As capturas de tela do testador têm que ser feitas manualmente.
Isto resulta em screenshots do testador com parâmetros:
por que não um testador qualquer,por exemplo, tomaZipline. Qual é a vantagem?então você também não precisa correr nada no MT5, então você também não precisa mesmo da dll
Servia apenas os preços para treinar uma floresta aleatória (atrasada por uma barra). Tenho a linha vermelha prevista. Percebida nas áreas de tendência, a linha de previsão não atinge de todo.