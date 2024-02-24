Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1541

Maxim Dmitrievsky:

o kolkhoz é chamado google

hehe... boa resposta )))

 
Maxim Dmitrievsky:

Empresas como Yandex e Sberbank usam Python para o aprendizado de máquinas, principalmente. Ou melhor, ninguém lá ouviu falar em R sendo usado na produção. Em pitão, sim.

Eu não me compararia com aqueles que trabalham para Yandex e Sber, e muito menos com aqueles que trabalham para Google e Microsoft, lá como eles dizem "Render a César, o Renderizador", enquanto aqui o ditado "onde eu nasci, lá eu sou útil" é mais apropriado. Portanto, se eu comecei a fazer programação noterminal de negociação Metatrader eu devo continuar usando MQL, não importa o que diabos está acontecendo no mundo. Eles estão tentando levar todo mundo através do dedo e levá-los por um caminho na moda e glamuroso diretamente para a AD.

Graal:

Eu não me compararia com aqueles que trabalham para Yandex e Sber, muito menos com aqueles que trabalham para Google e Microsoft; como eles dizem "Render a César as coisas que são de César", enquanto que conosco o ditado "Onde você nasceu, você é bem-vindo" é mais apropriado. Ou seja, se você começou a lidar com programação no terminal de negociação Metatrader, você deve continuar usando MQL, não importa o que o inferno está acontecendo no mundo. Eles estão a tentar atrair por cima do dedo e levar toda a gente por um caminho na moda e glamoroso directamente para o AD.

Se eles adicionam ml libs modernas ao mql, não há dúvida, mas não com certeza. Haverá muito poucos exemplos, de qualquer forma, em comparação. Especialmente aqui só há duas pessoas que o entendem.

Ou estás a sugerir que os reescrevamos? Então não depende de mim.

Não me estou a comparar com eles, estou a dizer que há muitas destas coisas com exemplos. Pega num já pronto e aplica-o.

 
Quem, como eu, usa a versão de linha de comando do CatBoost e roda no Windows 7, o desenvolvedor prometeu corrigir um bug que impediu que versões recentes do CatBoost funcionassem. Uma nova versão deve estar disponível para download amanhã.
Coloquei-o num local por agora, para testar se escrevi o testador normalmente. Monitorização no perfil

Não está incluindo spread e margap, mas são símbolos de 15 minutos (sinal pelo preço de abertura), então vou ignorar a margap no momento. Vou acrescentá-los mais tarde.

 
Maxim Dmitrievsky:

Coloquei-o num local por agora, para testar se escrevi o testador normalmente. Monitorização no perfil

Confirmação de que é este mesmo TS

É um testador sem levar em conta spread e margap. Mas são símbolos de 15 minutos (sinal pelo preço de abertura), então vou ignorar a margap no momento. Acrescentarei mais tarde.


Hi!

Todos os negócios são lucrativos lá? Eu vi na imagem do ecrã. Ou é um dado de teste.

A falha não estava no código ))

sem marcas.

adicionar uma margem

mais alguns

 
Maxim Dmitrievsky:

A falha não estava no código ))

sem marcas.

adicionar uma margem

um pouco mais

Experimente Moex, o spread é mínimo lá e se o método funcionar, você terá lucro!

Aleksey Vyazmikin:

Experimente Moex, o spread é mínimo lá e se o método funcionar, você será rentável!

Acho que reescrevi a lógica do mt5 de alguma forma errada. Não é bem a mesma coisa. A propagação não tem de afectar muito.

e não deveria haver tantos negócios
 
Maxim Dmitrievsky:

parece ter de alguma forma reescrito a lógica do mt5 de forma incorrecta. Não é bem a mesma coisa. A propagação não deve afectar assim tanto.

Em termos de marcar o resultado financeiro ou de simular o spread?

