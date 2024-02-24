Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1541
o kolkhoz é chamado google
hehe... boa resposta )))
Empresas como Yandex e Sberbank usam Python para o aprendizado de máquinas, principalmente. Ou melhor, ninguém lá ouviu falar em R sendo usado na produção. Em pitão, sim.
Eu não me compararia com aqueles que trabalham para Yandex e Sber, e muito menos com aqueles que trabalham para Google e Microsoft, lá como eles dizem "Render a César, o Renderizador", enquanto aqui o ditado "onde eu nasci, lá eu sou útil" é mais apropriado. Portanto, se eu comecei a fazer programação noterminal de negociação Metatrader eu devo continuar usando MQL, não importa o que diabos está acontecendo no mundo. Eles estão tentando levar todo mundo através do dedo e levá-los por um caminho na moda e glamuroso diretamente para a AD.
Se eles adicionam ml libs modernas ao mql, não há dúvida, mas não com certeza. Haverá muito poucos exemplos, de qualquer forma, em comparação. Especialmente aqui só há duas pessoas que o entendem.
Ou estás a sugerir que os reescrevamos? Então não depende de mim.
Não me estou a comparar com eles, estou a dizer que há muitas destas coisas com exemplos. Pega num já pronto e aplica-o.
Coloquei-o num local por agora, para testar se escrevi o testador normalmente. Monitorização no perfil
Não está incluindo spread e margap, mas são símbolos de 15 minutos (sinal pelo preço de abertura), então vou ignorar a margap no momento. Vou acrescentá-los mais tarde.
Hi!
Todos os negócios são lucrativos lá? Eu vi na imagem do ecrã. Ou é um dado de teste.
A falha não estava no código ))
sem marcas.
adicionar uma margem
mais alguns
Experimente Moex, o spread é mínimo lá e se o método funcionar, você terá lucro!
Acho que reescrevi a lógica do mt5 de alguma forma errada. Não é bem a mesma coisa. A propagação não tem de afectar muito.e não deveria haver tantos negócios
Em termos de marcar o resultado financeiro ou de simular o spread?