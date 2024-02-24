Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1482
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Infelizmente não conheço a essência do seu TS, apenas afirmei o facto de que...
Vou te chamar Pinóquio porque você é de madeira )))))
Eu coloquei os dados no último número como preditores do SMM, eu não dei o preço, o algoritmo não sabe nada sobre o preço, eu treinei sem um professor e não dei um alvo, o número de estados no SMM é apenas dois.
O SMM não conseguiu encontrar saltos rápidos como na imagem anterior, mas conseguiu marcar positivamente os estados de tendência do mercado.
A figura mostra como a SMM identifica dois estados do mercado, a amostragem OOS
o estado 1 está marcado em vermelho, o estado 2 está marcado em verde
Eurodólar 5 minutos.
Acho que o meu graal foi encontrado...
aqui está um grande lote de 7500 pontos
Claro que não é perfeito, mas é apenas o começo, há níveis como pontos de entrada, stoplots, acho que com esta ideia vou fazer um doce
Gráfico Eurobucks de 6.12.2018 a 16.01.19? Aí, se você simplesmente jogar algumas varinhas, você recebe sinais semelhantes, ainda melhor em alguns lugares.
um olhar para o futurohttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
todos os cálculos em p-ku, eu apenas carrego um vector de sinais no tslab puramente para visualizar buy-sel como 000110000
para evitar
se os preços forem convertidos para 2 dígitos ou, lá, sistema de 8 dígitos, mudará de alguma forma a sua representação para NS ou para a árvore?
pelo menos a configuração da rede vai mudar, certo?
deixe-nos ter 8 bits, alimentamos 0-255 a 1 entrada, e se em código binário, então 8 entradas e cada 0-1 será alimentado
e os pesos NS serão mais nítidos, a função de ativação agora só funcionará nas bordas
SZY: tente aprender a tabela de multiplicação ;)
pelo menos a configuração da rede vai mudar, certo?
deixe-nos ter 8 bits, alimentamos 0-255 a 1 entrada, e se em código binário, então 8 entradas e cada 0-1 será alimentado
e os pesos NS serão mais nítidos, a função de ativação agora só funcionará nas bordas
ZS: tente aprender a tabela de multiplicação ;)
A tabela de multiplicação não funcionará para a classificação
eu queria experimentar só por diversão, talvez não 8 entradas mas todos os 8 valores em 1
ou gráficos de recorrência, digamos, cada coluna ou linha como 01010101010
é legal que com o ruído e as entradas gaussianas será ruído total, mas de outra forma algum tipo de formações estruturais. E as entradas serão binarizadas, bem parcialmente, o que pode reduzir o excesso
mas se você alimentar as colunas ou filas, é errado. Se cada ponto tem uma entrada separada, a dimensionalidade é demasiado elevada.
Bem, a tabela de multiplicação não é adequada para classificação.
Eu queria tentar por diversão, talvez não 8 entradas, mas todos os 8 valores em 1
ou gráficos de recorrência, digamos, cada coluna ou linha como 01010101010
é legal que com o ruído e as entradas gaussianas será ruído total, caso contrário, algum tipo de formações estruturais. E as entradas serão binarizadas, bem parcialmente, o que pode reduzir o excesso
mas se você alimentar as colunas ou filas, é errado. E se cada ponto é um input separado, a dimensionalidade é demasiado elevada.
Eu tentei uma coisa semelhante, o resultado foi o mesmo que com o preço
Eu tentei uma coisa semelhante, o resultado foi o mesmo que com o preço
o que seria de esperar )
Estava apenas a passar pelas opções de como escalar o preço sem normalizar, incómodo perpétuo
esperado )
apenas passando pelas opções de como escalar o preço sem normalização, eterna chatice
esperado )
Estava apenas a analisar as opções para escalar o preço sem normalização, é sempre um não
Até o converti uma vez em letras), há um método SAX