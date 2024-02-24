Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1482

Mihail Marchukajtes:

Infelizmente não conheço a essência do seu TS, apenas afirmei o facto de que...

Vou te chamar Pinóquio porque você é de madeira )))))

 
mytarmailS:

Eu coloquei os dados no último número como preditores do SMM, eu não dei o preço, o algoritmo não sabe nada sobre o preço, eu treinei sem um professor e não dei um alvo, o número de estados no SMM é apenas dois.

O SMM não conseguiu encontrar saltos rápidos como na imagem anterior, mas conseguiu marcar positivamente os estados de tendência do mercado.

A figura mostra como a SMM identifica dois estados do mercado, a amostragem OOS

o estado 1 está marcado em vermelho, o estado 2 está marcado em verde


Eurodólar 5 minutos.

Acho que o meu graal foi encontrado...


aqui está um grande lote de 7500 pontos

Claro que não é perfeito, mas é apenas o começo, há níveis como pontos de entrada, stoplots, acho que com esta ideia vou fazer um doce

Gráfico Eurobucks de 6.12.2018 a 16.01.19? Aí, se você simplesmente jogar algumas varinhas, você recebe sinais semelhantes, ainda melhor em alguns lugares.

 
Igor Makanu:

um olhar para o futurohttps://smart-lab.ru/blog/305752.php

todos os cálculos em p-ku, eu apenas carrego um vector de sinais no tslab puramente para visualizar buy-sel como 000110000

para evitar

Se os preços forem convertidos para sistemas de 2 ou, por exemplo, 8 dígitos, isso irá de alguma forma alterar a sua representação para os NS ou para a árvore?
 
Maxim Dmitrievsky:
se os preços forem convertidos para 2 dígitos ou, lá, sistema de 8 dígitos, mudará de alguma forma a sua representação para NS ou para a árvore?

pelo menos a configuração da rede vai mudar, certo?

deixe-nos ter 8 bits, alimentamos 0-255 a 1 entrada, e se em código binário, então 8 entradas e cada 0-1 será alimentado

e os pesos NS serão mais nítidos, a função de ativação agora só funcionará nas bordas


SZY: tente aprender a tabela de multiplicação ;)

Igor Makanu:

pelo menos a configuração da rede vai mudar, certo?

deixe-nos ter 8 bits, alimentamos 0-255 a 1 entrada, e se em código binário, então 8 entradas e cada 0-1 será alimentado

e os pesos NS serão mais nítidos, a função de ativação agora só funcionará nas bordas


ZS: tente aprender a tabela de multiplicação ;)

A tabela de multiplicação não funcionará para a classificação

eu queria experimentar só por diversão, talvez não 8 entradas mas todos os 8 valores em 1

ou gráficos de recorrência, digamos, cada coluna ou linha como 01010101010

é legal que com o ruído e as entradas gaussianas será ruído total, mas de outra forma algum tipo de formações estruturais. E as entradas serão binarizadas, bem parcialmente, o que pode reduzir o excesso

mas se você alimentar as colunas ou filas, é errado. Se cada ponto tem uma entrada separada, a dimensionalidade é demasiado elevada.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, a tabela de multiplicação não é adequada para classificação.

Eu queria tentar por diversão, talvez não 8 entradas, mas todos os 8 valores em 1

ou gráficos de recorrência, digamos, cada coluna ou linha como 01010101010

é legal que com o ruído e as entradas gaussianas será ruído total, caso contrário, algum tipo de formações estruturais. E as entradas serão binarizadas, bem parcialmente, o que pode reduzir o excesso

mas se você alimentar as colunas ou filas, é errado. E se cada ponto é um input separado, a dimensionalidade é demasiado elevada.

Eu tentei uma coisa semelhante, o resultado foi o mesmo que com o preço

mytarmailS:

Eu tentei uma coisa semelhante, o resultado foi o mesmo que com o preço

o que seria de esperar )

Estava apenas a passar pelas opções de como escalar o preço sem normalizar, incómodo perpétuo

 
Maxim Dmitrievsky:

esperado )

apenas passando pelas opções de como escalar o preço sem normalização, eterna chatice

Volte ao andaime - eles não precisam de normalização. Eu apenas processei aberrações, só isso.
 
Maxim Dmitrievsky:

esperado )

Estava apenas a analisar as opções para escalar o preço sem normalização, é sempre um não

Até o converti uma vez em letras), há um método SAX

