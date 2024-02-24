Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1218
Esta é a abordagem certa para o caso. Apenas a distribuição não é o preço em si, mas os seus retornos. Você só deve trabalhar com aqueles pedaços de BP que têm uma distribuição conhecida.
Como você tem resultados perfeitos na funçãoWeierstrass, você deve verificar sua distribuição de retorno e trabalhar apenas com tais clusters de BP real e nenhum outro.
Sim, isso mesmo, você só pode trabalhar com certos clusters computados usando outras f-funções, você ainda precisa experimentar.
Sim, você está certo que você só pode trabalhar com certos clusters calculados usando outros f-frames, você ainda precisa experimentar
Qual é a percentagem de tendências lucrativas? Eu me pergunto por mim mesmo.
Cavalheiros!
Lembro que Aliosha, antes de ser morto por investidores, alegou que a primeira coisa a fazer era testar suas redes neurais e florestas numa simples caminhada aleatória gaussiana (mas não numa onda senoidal, como Asaulenko sugeriu). Além disso, ele disse que, neste caso, ele tinha 100% de precisão nas previsões. E depois ele transferiu o seu sistema para a verdadeira BP.
Mais alguém aqui já fez tais experiências? Quais são os resultados?
Mais uma vez - se você pode prever algum processo (com ou sem memória) - basta isolá-lo do PA real.
dividir para reter
Numa sociedade decente, as pessoas são espancadas por essas coisas. Em geral o tópico de que é possível prever SB e, além disso, para 100% é muito mais absurdo do que falar de um martin lucrativo. Trabalhamos no mercado há mais de 20 anos e estamos trabalhando no mercado há 30 anos.
PS por favor não apague mensagens, que má moda, eu juro que vou jurar em privado por tal desrespeito!
Mas escrevi no texto destacado que o R é uma ferramenta de pesquisa, não de produção.
Na verdade, a Microsoft comprou o R e agora faz parte da Microsoft. Há também o R para a construção de sistemas industriais. De alguma forma vi uma lista de empresas muito famosas que usam R na produção.
Bem, só estou a dizer, porque não precisamos de sistemas industriais no entendimento da Microsoft.
Mas acordei, arranhei a cabeça e aqui vai um pensamento... e depois pões no chocalho e vês... disparates de novo. É assim que nós vivemos.
Mas todos esses inúmeros e modernos modelos não são necessários, porque o problema é todo de preditores que têm a capacidade de previsão para o professor, e essa capacidade de previsão não deve mudar. É aí que precisamos de um guizo, que é um rápido, um-dois e ... está tudo claro. E é possível tentar não apenas seis modelos, mas o principal é jogar com os preditores e obter sempre uma estimativa sensata do resultado.
Este é o esquema de trabalhar com o IM.
esteguizo é uma treta, excepto a íris do Fischer para treinar
Estás a fazer barulho de sabre em frente aos desmerecedores.
Esteguizo é uma treta, excepto para treinar as íris do Fisher.
Cala-te pequenina, tu não és nenhuma autoridade.
Na sociedade decente, as pessoas são esmurradas na cara por tal coisa. Em geral, o tópico que você pode prever SB e até 100% é muito mais absurdo do que falar em martin lucrativo. Eles têm estado a matar o teu Aliosha, eu cuspiria na sua sepultura (túmulo).
Eu cuspia no túmulo dele. Mas que o Aleshka é um pi... ...balabal, já é conhecido há muito tempo. Todos excepto A_K2)).
qual é a percentagem de tendências lucrativas? Interessante para si
Estás a atirar cêntimos para a frente dos imerecedores.
Esteguizo éuma treta, excepto para treinar as íris do Fisher.
Cala-te miúdo, tu não és nenhuma autoridade.
O que não é uma autoridade é verdade, mas desta vez ele está certo). Mas, em termos de autoridade, você está ainda mais baixo, em algum lugar perto do plinto)).
O que não é autoritário é verdade, mas desta vez ele está certo). Mas, em termos de autoridade, você está ainda mais baixo, em algum lugar perto do plinto).
Ahahaha)) Obrigado por isso, também.)