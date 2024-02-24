Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1076
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A lógica atual parece ser como a PNN :) com exceção da inferência Bayesiana
Não...PNN significa "Rede Neural Pulsada" significa tomar a decisão dentro de um certo tempo ou sair e ir para o próximo loop....
Então só precisa lidar com o processo de atraso provavelmente usando a função TickCount() ou alguma outra função e mais uma função para quebrar o loop se ele estiver demorando muito...
Não...PNN significa "Rede Neural Pulsada" significa tomar a decisão dentro de um certo tempo ou sair e ir para o próximo loop.... É tudo sobre o processo de tomada de decisão rápida
Então só precisa lidar com o processo de atraso provavelmente usando a função TickCount() ou alguma outra função e mais uma função para quebrar o loop se ele estiver demorando muito...
não, polinômio NN
Pode ser a mesma terminologia "PNN" tem sido usada tanto para "Rede Neural Pulsada" como para "Rede Neural Ploinomial". mas aqui está o que eu estou olhando e diz que PNN significa "Rede Neural Pulsada".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%
sim, mas quero dizer NN polinomial - usa gmdh e NN e inferência Bayesianamensagem particular de verificação
Sim, então já estamos usando o PNN aqui, mas não estamos usando a probabilidade aqui que eu acho que está definida no livro... Ou você já implementou em algum lugar para calcular a função de perda ou erro usando Pr(Probabilidade de (x,y))?
A propósito, o que é "LOG LOSS" e "OOB LOSS" ...por favor defina
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
Eu uso erro de classificação ou perda de registro (entropia cruzada) em conjuntos de dados de trem e teste (incorporado na métrica RDF). O RDF devolve estes erros depois de aprender
Ok, podes tentar simplesmente o código e testá-lo se funciona ou não....Então, actualiza-me...
Eu vou-me juntar depois de algumas horas...Quanto melhor eu entender essas coisas, mais rápido e melhor podemos melhorar o algo, porque você fez toda a codificação do RDF e por isso não recebo esses termos e sintaxe rapidamente:))))
Sozinho. Escrito - eles não funcionam. A necessidade de um filtro confirma isto.
Mais vale pegar em desviadores ou algo assim e filtrar...
você não filtra os dados de entrada com os quais você trabalha? até o próprio sistema de trading é um filtro, que por sua vez é composto por outros filtros de menor ordem
O tipo do site mentiu e atraiu-o para os seus estudos de programação.
Maximka, você é ridículo, você decidiu em 5 minutos resolver um problema com alguns estúpidos "níveis" de Donchin, um candidato das ciências técnicas que o resolve há cerca de 10 anos e não entende o que é o mercado ou o que é um nível, você é ridículo e primitivo.
Você não filtra os dados de entrada com os quais você trabalha? Até o próprio sistema comercial é um filtro composto de outros filtros de uma ordem menor.
Maximka, você é ridículo, em 5 minutos você resolveu um problema com alguns estúpidos "níveis" de Donchin que foi resolvido por um PhD por cerca de 10 anos, sem qualquer compreensão do mercado ou do nível, você é ridículo e primitivo
foi isso que este "doutoramento" lhe deu durante 10 anos.
foi isso que este "candidato" lhe deu em 10 anos...
ok
Já filtraste os níveis quando estavas à procura de densidade.
Não, as densidades eram sobre outra coisa...
São apenas níveis e reacções a eles, mas falta algo mais.
você nem entende que níveis extremos e níveis doncianos são a mesma coisa.
Eu não me vou rir porque é triste.
E você ainda nem entendeu que os extremos não são níveis (((
Eu não vou rir porque é triste
na próxima linha 3-d eu quero aplicar polinómios, aqui devemos adicionar alguns inputs às variáveis, x e y, por exemplo x*y, x*y^2, x^2*y
na linha 4 +1 entrada com aumento do grau de polinômio... corrige-me se algo de errado
mais tarde, é necessário recolher todas as etapas (linhas) em 1 laço duro :) Agora o código acima parece muito claro para entender os passos 1 e 2
Sim, parece estar correto se você entender 100% do que você escreveu relacionado ao RDF já que eu entendo apenas 50% a 60% até agora :))))
Mas note que você tem que escrever este código repetidamente para cada linha para implementar GMDH e RDF e foi isso que eu fiz apenas em uma declaração de caso de troca:))))
Quero dizer, se você quiser substituir minha função, então você tem que escrevê-la 10 vezes....:))))
Mas também duvido que NÃO seja mais GMDH...será um simples PNN
Além disso, se você sabe o uso da "Integração" usada na biblioteca "ALGLIB", então você pode simplesmente chamar essa função em vez de para loops usados no meu código...