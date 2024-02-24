Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1083
hilariante...
o mesmo.
Nós sabemos, já ouvimos:)
...?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Conecte-o ao TS e veja. Se na grade, você tem que prepará-la corretamente, caso contrário ela vai ficar louca (níveis).
aqui está a cozinhar normalmente, ainda não está claro para mim....
Os extremos habituais não funcionam, várias combinações complexas funcionam pelo caminho, mas a rede não as encontrará. Eu precisaria de um algoritmo separado que reunisse as combinações e as verificasse quanto à validade e depois as colocasse em rede... mas também há muitas perguntas sobre o algoritmo, ou melhor, simplesmente não sei como implementá-lo até agora, mesmo ao nível do diagrama de blocos
Árvores e assim por diante, na floresta.
Bem, sim, mas esse é o próximo passo, mas eu estou preso no primeiro - transformação de informação, então para procurar combinações precisamos criá-las primeiro, aquelas para dividir os dados em certos pedaços de clusters que podemos conectar, adicionar, jogar fora em geral combinar... mas como fazer isso, o que contar como pedaços eu não sei...
Aqui está um padrão simples, mas os dois traços, nenhuma rede não vai encontrá-lo agora ...
1) esperar pelo movimento em ziguezague
2) é um processo multidirecional, o preço pode se mover para qualquer lugar, desde que tenha atravessado 261,8
3) Só depois disso é que se pode esperar o ressalto da linha de 100%, ou seja, a condição (2) pode ou não ocorrer, ou pode não acontecer de todo
O ressalto pode não ocorrer, mas é mais provável que isso se deva ao fato de que algo não é considerado, e ocorre (algo).
1) Sabe, eu escrevi um movimento em ziguezague na linguagem humana, tudo é simples, mas qual é o movimento - uma onda em um código? Como pode ser programado se o mercado é fractal? E eu preciso programá-lo, e até mesmo trazer tudo para os mesmos parâmetros para depois compartilhar e fazer essas combinações para encontrar algo ...
2) Colocá-lo na rede não está funcionando, você sabe.... . E a rede não vai encontrar situações de muita movimentação e só existem aquelas no mercado... multi-movimentos - quando uma situação cresce de outra e pode continuar assim muitas vezes
Você provavelmente pode ziguezaguear 1 se houver distância suficiente para 2 para evitar o redesenho de
. Procure por artigos - acho que alguém destacou os padrões zzz, etc.
Não há qualquer necessidade de chocalhos MO...
Eu li e tentei ziguezaguear, a fractalidade deve ser superada de alguma forma...
A questão não é como descrever o padrão dado, existem centenas deles, a questão é como fazer a busca de tais padrões de classe, com variantes de longo alcance, com alongamentos de tempo pouco claros e assim por diante...
a primeira coisa é, claro, como converter os dados, por isso estou a pensar
existem métodos para estimar a fractalidade, o mais popular é a dimensão de contagem de caixas
o tempo pode ser eliminado usando gráficos Renko
Renco é o mesmo que ziguezague. você também precisa inserir o parâmetro de faixa e isso não é bom
Como usar a estimativa de fractalidade?
A Renco não é uma PZ, a Renco vai esconder todos os pequenos movimentos dentro da barra - funciona quebrando um tijolo Renco do tamanho de um tijolo Renco, ele se atrasa, mas não haverá nenhum componente de tempo e nenhum componente de ruído
Começaste com fractalidade, dei-te o método que li há uma semana sobre o hobrehabra.
O que representa a fractalidade? Ninguém sabe, eu acho que é uma estimativa semelhante à entropia, e tudo o que pode ser encontrado na estimativa da fractalidade ou mudanças de entropia é que o mercado mudou, mas você pode vê-la a olho nu)))
Estou só a estudar a dimensão de contagem de caixas, ainda não a escrevi em código, vou escrevê-la, talvez apareça alguma coisa... mas eu duvido.
Igor, não mostraste uma distribuição com orelhas? Perdi-a.
Deixe-me dar uma olhada novamente e dizer-me do que e como foi obtido.