Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1082
Ontem fiz uma releitura rápida de todo o fio - Deus, foi uma explosão! Multidões de doentes, empurrando-se uns aos outros, rasgando as redes como leões, ou seja, literalmente com os dentes. Eles brilharam com inteligência e loucura... Serviam qualquer coisa que se movesse, mesmo um diabo careca...
E depois o que aconteceu? Apatia, joelhos fracos e vazio... A habitual ressaca.
Mais uma vez - prepare dados de entrada que satisfaçam os requisitos do Kolmogorov e você ficará feliz.
Nós sabemos, nós ouvimos:)
Este é o ponto chave. Se alguém lhe disser que é impossível preparar tal série, você pode cuspir em segurança em seus olhos. O feiticeiro faz isso de alguma forma - ele tem praticamente uma PA estacionária e guarda cuidadosamente este segredo de transformação. Há algo a manter - obviamente. É nisso que precisamos de trabalhar. Eu também uso BP preta no meu ramo, mas para outros fins.
Estou tentando fazer de tal forma que tal série sairia de qualquer dado sem o meu conhecimento, com o apertar de um botão :))) e mais dinheiro entraria naturalmente na minha vida.
Isso é genial.
Vamos esperar e ver o que acontece... Muito ansioso por se embebedar com o neuroGraal. Avidez ...
Neuro Graal!
Fixe!
Feito de um crânio?
Minha opinião, se você realmente quer entender as redes neurais clássicas, você não deve ler traduções, especialmente interpretações de especialistas locais, porque isso o levará a um beco sem saída ou a resultados errados desde o início.
Google na sua cabeça e um tradutor para ajudar, você vai ficar feliz.
don't get it....
é bastante claro.
vamos pegar uma série de pedidos 1 do Winner, ou seja
o que significa que a igra será igual ao ikas multiplicado pelo coeficiente correspondente do item A, que é diferente para cada ikas...
O que há de tão fixe nisso?
hilariante
Bem, multiplique um pelo preço.
hilariante...