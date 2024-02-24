Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2227

Aleksey Vyazmikin:

Refiro-me à implementação específica de Yandex. Em python, é claro que nem tudo é complicado a partir das opções disponíveis publicamente :)

Na verdade, não há necessidade.

Aleksey Vyazmikin:

Não há essencialmente necessidade.

Estudar píton em termos gerais, é simples. Eu enviei-te a lista dos livros. Eu fiz.

Vais poder usar as mais interessantes. Se você planeja a longo prazo interessar-se por MO, é claro.

Simplesmente não há outras opções
 
Olá, atira-me o link para os livros) não o vi.

 
Aleksey Vyazmikin:

Não há essencialmente necessidade.

Se você assistir ao vídeo do Max, como ele faz, é 50% de busca no google por pacotes e explicações e metade de tudo mais)))) O que torna python atraente, ao contrário do php, por exemplo, é a disponibilidade de material de código aberto na web.

 
Alexander Alexeyevich:

Olá, atira-me um link para os livros) Eu de alguma forma perdi-o.

https://codernet.ru/books/python/?page=1

Eu gosto do livro da pitão rosa, mas ainda não está lá.

Para aqueles que gostam de especular sobre a mecânica do mercado...

Treinado o modelo para reconhecer o ponto de inversão para baixo, a saída do modelo tem uma probabilidade de 0 a 1

O indicador (saída) é mostrado em azul

Em termos simples, o indicador mostra o interesse dos vendedores nas vendas


Como você pode ver na figura, o indicador até funciona às vezes

Mas mais interessante é outra coisa... Todas as belas "tendências para baixo" de baunilha acontecem exatamente quando o indicador mostra interesse zero dos vendedores nas vendas

E assim que o interesse aparece, o crescimento começa))

Então pensa porque é que toda a gente está a perder, porque é que o TS está a afundar, etc...

 
Isto porque você precisa de compradores, não de vendedores, para fazer um movimento de baunilha para baixo :)))). É assim que funciona o mecanismo do mercado.

 
Boné de agradecimento

 
Porquê COMPRAR?

