Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2227
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Refiro-me à implementação específica de Yandex. Em python, é claro que nem tudo é complicado a partir das opções disponíveis publicamente :)
Porquê concreto? Tu não és um motor de busca.
por que um específico, você não é um motor de busca.
Na verdade, não há necessidade.
Não há essencialmente necessidade.
Estudar píton em termos gerais, é simples. Eu enviei-te a lista dos livros. Eu fiz.
Vais poder usar as mais interessantes. Se você planeja a longo prazo interessar-se por MO, é claro.Simplesmente não há outras opções
estudar píton em termos gerais, é simples. Fiz o upload de uma lista de livros. Tenho andado à procura de asilo.
Vais poder usar todas as coisas interessantes. A menos, claro, que planeie estar interessado em MO a longo prazo.nenhuma outra opção
Olá, atira-me o link para os livros) não o vi.
Não há essencialmente necessidade.
Se você assistir ao vídeo do Max, como ele faz, é 50% de busca no google por pacotes e explicações e metade de tudo mais)))) O que torna python atraente, ao contrário do php, por exemplo, é a disponibilidade de material de código aberto na web.
Olá, atira-me um link para os livros) Eu de alguma forma perdi-o.
Um arquivo muito legal de literatura sobre python e aprendizagem de máquinas em python.
https://codernet.ru/books/python/?page=1
Eu gosto do livro da pitão rosa, mas ainda não está lá.
Para aqueles que gostam de especular sobre a mecânica do mercado...
Treinado o modelo para reconhecer o ponto de inversão para baixo, a saída do modelo tem uma probabilidade de 0 a 1
O indicador (saída) é mostrado em azul
Em termos simples, o indicador mostra o interesse dos vendedores nas vendas
Como você pode ver na figura, o indicador até funciona às vezes
Mas mais interessante é outra coisa... Todas as belas "tendências para baixo" de baunilha acontecem exatamente quando o indicador mostra interesse zero dos vendedores nas vendas
E assim que o interesse aparece, o crescimento começa))
Então pensa porque é que toda a gente está a perder, porque é que o TS está a afundar, etc...
Para aqueles que gostam de especular sobre a mecânica do mercado...
como você pode ver na figura, o indicador até funciona às vezes
Mas mais interessante é outra coisa... Todas as belas "tendências para baixo" de baunilha acontecem exatamente no momento em que o indicador mostra o interesse zero dos vendedores em vender
Isto porque você precisa de compradores, não de vendedores, para fazer um movimento de baunilha para baixo :)))). É assim que funciona o mecanismo do mercado.
Isso porque você precisa de compradores, não de vendedores, para um movimento de baunilha para baixo :)))) É assim que funciona o mecanismo do mercado.
Boné de agradecimento
Isso porque você precisa de compradores, não de vendedores, para um movimento de baunilha para baixo :)))) É assim que funciona o mecanismo do mercado.
Porquê COMPRAR?