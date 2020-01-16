As 17:00 dar erro nas ordens
Ola a todos, sou novo aqui no grupo, estou acompanhando alguns posts, até procurei aqui mas não vi nenhum post relacionado a minha falha q
esta acontecendo.
Todos os dias quando chega 17:00 não consigo mais operar, fica dando erro no meta trader 5 conforme imagem em anexo.
Ja liguei e entrei em contato com a corretora, q é a Clear, mas ela falou que lá esta normal, q pode ser algo com a minha rede, mas a minha internet funciona normal, o grafico fica contando normal no meta trader, mas toda hora q vou em efetuar uma ordem, aparece isso, ja é o quarto dia seguido justamente a partir das 17:00, será q alguem ja passou por isso ou pode me dar uma dica do q pode ser???
Roloce, bom dia,
Algumas dúvidas surgiram:
a)Você está operando manualmente? ou através de EA (Robô)?
Resposta: Se for por EA, provavelmente essa instrução de horário está dentro do EA criado pelo desenvolvedor do EA. Se for este o caso, você precisa procurar o desenvolvedor.
b) Você está usando Meta Tester Agents Manager Build?
Resposta: Se positivo, ele pode interferir no horário de suas operações. Exemplo, fora do horário determinado você vai precisar ter o hardware e conexão de internet suficiente para suportar as operações sem o Agent. Na falta disso pode gerar erros como esse seu apresentado.
E quanto ao Meta Trader 5, somente ele por si, desconheço opções de limitações baseado em horário/tempo.
...e ainda... pode também ser situação externa ao MT5. Exemplos:
- Ping alto demais, conexão lenta de internet, então nos horários de pico (que pode ser acima das 17h) a conexão fica mais lenta e instável;
- Redes corporativas, algumas tem limitações de horários, trocas frequentes de ip´s etc que podem ocasionar sua rápida desconexão e logo a seguir reconexão;
- Controle Parental do Windows, possui limites de horários para uso da internet... enfim, tem um monte de situações que podem estar gerando essa mensagem;
... já tem bastante coisas para você pesquisar ai.
E ainda, vi que você opera no WING20, esse índice tem horário limite de entradas, é algo próximo a 17:45h.
Está me cheirando bug de Horário de Verão...
;)
A minha internet é dedicada, eu comprei diretamente de um servidor onde bate de 1ms a 8ms, então não creio q seja algo relacionado a internet,
verifiquei no windows se a opção do horario de verão estava ativado, e não esta, então não sei o q é, falei novamente com a corretora Clear, e eles pediram novamente o print, e queria analisar...
Está me cheirando bug de Horário de Verão...
;)
pior q eu tbm estou achando, mas será q so acontece comigo?
Aí a pesquisa fica contigo... Eu não opero mais com essa corretora nem que seja a única que sobre no Brasil...
Pra você ter uma idea do nível de tosquice do Backoffice deles, cancelei (desativei) minha conta em Mar/2018, nesta semana, recebi vários emails insistentes, que preciso atualizar meu Perfil de Suitability - aquele questionário de Risco - senão minha conta será cancelada...
:D
Minha sugestão sincera: Se você opera manualmente, e nem pretende ter robôs em MT5, mude de plataforma. Existem opções excelentes no mercado Brasileiro. Não sofra à toa. Não vai ser 150,00/mes que vai fazer a diferença em seu resultado financeiro.
;)
Obrigado mano pelo feedeback, estarei vendo isso sim, ja vi estou vendo algumas como a Modalmais, a Rico e tem Toro q ouvi alguns colegas falando bem.
