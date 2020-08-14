O que fazer quando a corretora não esta entregando Ticks com frequencia?
Bom dia a todos,
Opero através de EA em conta real a basicamente 3 anos(mini indice), e nos ultimos 8-10 meses venho tendo um problema constantemente com a minha corretora.
Diversas vezes ao dia minha plataforma fica sem receber ticks de negociação as vezes por mais de minutos, o que vocês fazem quando passam por situações assim? já conseguiram estorno do prejuizo gerado?
Estou com quase 30k de prejuizo acumulado nessa situações.. Por exemplo: Meu Ea opera apenas em abertura do candle, porem no momento da abertura do candle minha plataforma ficou 20 segundos sem receber ticks, fazendo com que meu ea disparasse a ordem 20 segundos depois, entrando em um preço totalmente fora do desejado.
Existe alguma maneira de evitar que isso aconteça? Existe alguma garantia de que a corretora é obrigada a enviar ticks para minha plataforma com constância?
Meu MT5 fica alocado na nuvem da AWS, e junto com ela fica outra plataforma mt5 da mesma corretora, normalmente uma ainda está recebendo ticks e a outra não.. Já entrei em contato diversas vezes com a corretora e ela só me fala q não tem erro nenhum que o problema é meu e p... no meu..
Não sei mais o que fazer. Por favor me ajudem!
Olá Ya, muitas perguntas... vou tentar responder algumas delas na ordem de suas perguntas:
Corretora com problemas: Resposta: Mudo de corretora, já mudei diversas vezes. Também evito as "grátis".
Estorno: Sim, sempre que solicitei consegui. Mas entenda, estorno, no meu caso foram devido a travamentos da corretora com Posição aberta que eu não conseguia encerrar, exclusivamente nestes casos solicitei estorno. Pois, se for outros casos, ai acredito que vira uma discussão que eu perderia, pois tem inúmeros fatores que podem levar a atrasos nas operações como PC lento, conexão de internet, qualidade da VPS, processamento, plataforma, corretora, enfim... um monte de lacunas;
Existe maneira de evitar inconsistências: Sim, pelo seu código você pode amarrar a diversas e diversas regras que irão minimizar ou até anular completamente essas inconsistências.
Resultados diferentes na mesma VPS e mesma Plataforma: Sim, pode ocorrer. Tenho meu EA rodando em mais de 20 computadores diferentes, corretoras no geral são Clear, Rico, Modal e XP, VPS todos utilizam o Metaquotes, mas falam no grupo de whatsapp coisas do tipo "(joãozinho)... o meu entrou... (pedrinho) aqui no meu não..." e assim vai. Pode colocar o mesmo EA na mesma VPS e até mesmo na mesma Corretora e vão dar resultados diferentes. O "porque" disso não faço nem ideia, porém enquanto não impactar negativamente financeiramente eu não vou investigar o que seja.
Resumidamente, tente mudar de corretora. Mas entenda que também faz parte do seu setup no seu EA se adaptar a essas situações todas, pois a Corretora não vai se adaptar a você e sim você que vai ter que se adaptar a ela. O interesse é mais nosso que deles.
Olá, eu também sofro com esse tipo de situação. Somente nos últimos 7 dias eu perdi 4000 reais devido a esses tipos de falhas, meu EA também faz entrada na virada do candle, algumas vezes ele demora alguns segundos pra enviar a ordem e o resultado do trade é totalmente diferente (99% das vezes eu tomo prejuizo).
No momento estou utilizando os servidores da MetaQuotes e estou pensando em mudar para uma máquina virtual do Google Cloud.
Ainda não consegui descobrir exatamente porque acontece essas falhas porque são muitas variáveis. Mas eu imagino algumas possibilidades:
a) Aumento momentâneo de processamento no servidor que o EA esta hospedado gerando sobrecarregamento
b) Lentidão na execução do código do EA, pode ter alguns bugs no código que atrasa sua execução
c) Inconsistências na conexão entre o servidor e a corretora
d) Sobrecarregamento nos servidores da corretora quando há grande aumento de volume de ordens e trades.
Uma opção que estou cogitando será tentar migrar meu EA para o profitchart para testar, mas não tenho certeza se a parte de programação de robôs deles conseguiria me atender.
Robôs no Profit? até onde sei só é possível montar Indicadores, mas faz mais de anos que não uso o profit.
Tem como programar pra colocar ordem sim. Mas teria que estudar a linguagem que eles usam e verificar se todas as funções que eu uso no meu EA esta disponivel na plataforma deles tb.
A infraestrutura que as corretoras dedicam para o Profit é muito mais robusta do que para o MT5. Infelizmente.
Não confunda Corretora, com Plataforma, com OMS...
E, se quiser desenvolver algo em Profit Chart, já te aviso, os caras são péssimos em documentação, promessas mil, execução zero em termos de robôs e backtest. Faz mais de 10 anos que vejo isso e nada. Portanto, segure suas apostas...
Profit tem um robustíssimo OMS. Para trade manual não tem ninguém à altura. Não quer ter perrengue? Vá de Profit. Qualquer versão.
Agora, EAs? Metatrader 5. E aguente seus perrengues...
E, reze para o NinjaTrader entrar forte no Brasil ou o PineScript (Tradingview) evoluir para uma linguagem decente de programação...
É esse o panorama no Brasil...
;)
Isso ai amigo. Entendo perfeitamente o que voce disse.
Por isso eu disse que seria um teste no profit pra ver se comportava melhor ou pior.
Infelizmente acredito que o Brasil está muito atrasado nessa área, enquanto o mundo todo está migrando cada vez mais pra automação, por aqui a maioria dos traders ainda operam manualmente.
Enquanto isso a gente vai sofrendo com esse tipo de problema que passei hoje, olha a imagem abaixo. 8 segundos pra uma ordem a mercado ser executada (15:15:00 para 15:15:08)
Esse atraso foi o suficiente pra uma operação ganhadora, virar um loss.
não sei se mudaram de infra, mas usei a irmã dela e só me ferrei, mesmo com trades manuais, quando operava Tape Reading... os caras usavam (talvez até hoje ainda usem) DMA1...
aí vc tá lascado...
Mude de corretora.
;)
