Swing-Trade MT5 no Brasil?
Olá pessoal.
Alguém conhece alguma corretora do Brasil que aceita o MT5 para efetuar operações Swing-Trade?
Eu utilizo a CLEAR, permite o MT5 apenas DAY-TRADE.
Ah sim... Os ativos... Meu interesse principal Swing-Trade para ações.
A Modal duas vezes solicitei ao atendimento, cada um disse uma coisa diferente. O primeiro atendente fala que permite fazer Swing-Trade com o MT5 e inclusive operar o mesmo ativo em custódia pelo Home-Broker, o outro atendente desmentiu tudo, apenas para Day-Trade.
Mini-Indice e Dolar Futuro, esses OK para Day-Trade, particularmente não gostei desses ativos. Prefiro o tradicional Ações.
Teoricamente, se você só vai comprar Ações, ou vender (caso as tenha), não acredito que tenha problema algum...
Mas como as regras mudam nos sistemas automatizados de Risco deles, é bom sempre deixar claro com cada corretora.
No caso de Indice e Dolar vc tem que explicitamente dizer pra eles como quer operar, pois isso vai impactar a margem que eles irão exigir de você, na sua conta...
;)
Então a Modal não permite swing trade com ações?
Como os atendentes derem respostas contraditórias, alguém aqui que use a corretora pode confirmar isso?
Ola Pessoal
Queria aproveitar a discussão ai, estou na mesma situação, patinando ha pelo menos 3 semanas.
Bom, meu objetivo é operar swing trade. Quero operar usando o gráfico! Não quero operar usando boleta no homebroker web. É muito trabalhoso e demora para ficar ajustando as ordens de venda gain/loss, surfando na analise técnica.
Sendo assim, gostaria de operar swing trade nas ações da mesma forma que o pessoal faz day trade no grafico: vc compra a ação com OCO, mas as ordens de stop e gain teriam que ficar no gráfico durantes varias dias e semanas.
Não consegui fazer isso.
Tentei fazer usando a ferramenta Clear Trade + corretora clear mas não funciona. Da erro na ordem OCO da clear trade, não gerando algum loss ou stop, as vezes da as vezes não da. Quando da, no outro dia, o gráfico da compra some ou algum algum grafico de stop loss ou gain some.
Minhas perguntas que eu não achei resposta é ?
1. MetaTrader me permite operar assim?
2. Ou ordem OCO é só para day trade usando essas operações de dollar, mini-indice, contratos ou etc? Ou da pra fazer isso com ações no swing usando grafico?
3. Alguns falam é problema da corretora clear e não da ferramenta em si? Isso é verdade?
Bom dia,
desconheço isso, para mim a única restrição para segurar uma posição é ter dinheiro ou lastro para operação, acho que você está confundindo com uma plataforma configurada para operar somente com DAY TRADE, não é o caso do MT5.
Veja isso com sua corretora.
Se vc vai operar manual, escolha outra plataforma, vc vai apanhar pra c*...
Por quê vc decidiu usar MT5 para operar manualmente?
o suporte da clear é pessimo.
