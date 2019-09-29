Como protejo meu indicador?

Ola pessoal!

Gostaria de saber se alguém pode me ajudar!
Não tenho muita experiência com MQL, estou me aventurando e criando meus próprios indicadores e aprendendo.

Estou tentando criar uma proteção para meus indicadores e encontrei um artigo aqui mostrando alguns tipos de proteção, mas não consigo adicionar ao meu indicador.

O artigo é https://www.mql5.com/en/articles/359 e a proteção que estou tentando é "3. Licença de conta única", mas não posso colocá-la no meu código.

Alguém por favor pode me ajudar com isso?
Obrigado a todos!
Olá Leandro, tudo bem?
Você está na comunidade portuguesa da MQL5, então poste em português para que um moderador não o chame a atenção ou, pior, apague seu post :)

Com respeito a proteger sua ferramenta existe várias formas, e depende de como é sua ferramenta.

Se você deseja fazer um período trial, por exemplo, pode criar uma data X e utilizar o comando TimeCurrent() para checar quando chega a expiração.

Outra forma é pedir o(s) número(s) da(s) conta(s) do seu(s) cliente(s) e cadastrar na sua ferramenta, de forma que ela verifica se é a conta cadastrada.

O modo como é apresentado naquele artigo é muito complexo, existem formas bem mais simples de se fazer isso.

 
Boa noite Thiago, tudo bem?

Então, meu indicador é bem simples, é baseado em RSI. É o segundo que eu faço pro meu próprio uso.

Como estou conhecendo a programação MQL, estou estudando e pesquisando sobre. 

Achei esse artigo sobre proteção e gostaria de proteger a minha por segurança e principalmente, conhecer como funciona o código!

Tentei adicionar a proteção por numero ID do meu meta trader, para que ele funcione somente no meu ID. Mas quando colo aqueles códigos do artigo e compilo meu programa, ele dá um erro!

Pode me ajudar com essa forma mais simples? E muito obrigado por responder e pela dica do idioma! 

 
LeandroCLL Camargo:

Boa noite Thiago, tudo bem?

Então, meu indicador é bem simples, é baseado em RSI. É o segundo que eu faço pro meu próprio uso.

Como estou conhecendo a programação MQL, estou estudando e pesquisando sobre. 

Achei esse artigo sobre proteção e gostaria de proteger a minha por segurança e principalmente, conhecer como funciona o código!

Tentei adicionar a proteção por numero ID do meu meta trader, para que ele funcione somente no meu ID. Mas quando colo aqueles códigos do artigo e compilo meu programa, ele dá um erro!

Pode me ajudar com essa forma mais simples? E muito obrigado por responder e pela dica do idioma! 

Claro, ajudo sim! Você pode fazer de várias formas. As duas mais simples que consigo pensar são:

1) Verificar a conta:

uint conta = 12345

void OnStart()
  {
    if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != conta)
      {
        Alert("Conta não cadastrada!");
        // Fecha o programa
      }
      
  }

2) Verifica o titular (no caso você):

string titular;

void OnStart()
  {
    titular = StringSubstr(AccountInfoString(ACCOUNT_NAME),0,6); //Recorta 6 caracteres do nome do titular, nesse caso Thiago
    if (titular != "Thiago")
      {
        Alert("A conta não é sua!");
      }
      
  }
 
Muito Obrigado Thiago! Vou testar aqui se consigo proteger o indicador!

Estou conhecendo MQL agora, então tenho que aprender muita coisa ainda! rsrsr

Mais uma vez obrigado e tenha um ótimo final de semana!

Abraço!


PS. Thiago, tentei aqui e nao consegui ainda! rsrs

Mas, onde eu coloco esse código? Fiz aqui mas nao deu certo! Desculpe destas perguntas bobas, mas estou começado agora e descobrindo as coisas ainda!


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Sinal.mq5 |
//|                                                  Leandro Camargo |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Leandro Camargo"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Venda
#property indicator_label1  "Venda"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Compra
#property indicator_label2  "Compra"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Sinal
#property indicator_label3  "Sinal"
#property indicator_type3   DRAW_NONE
#property indicator_color3  clrWhiteSmoke
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- input parameters
input int      periodos=14;
//--- indicator buffers
double         VendaBuffer[];
double         CompraBuffer[];
double         SinalBuffer[];

//---------------
//Chave
//---------------
uint conta = 123456

void OnStart()
  {
    if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != conta)
      {
        Alert("Conta não cadastrada!");
        // Fecha o programa
      }
      
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,VendaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,CompraBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,SinalBuffer,INDICATOR_DATA);
Aqueles dois exemplos que mandei são em forma de script rsrsr.
Você primeiro vai declarar a variável conta, fez corretamente colocando no âmbito global. Você só muda o valor da variável conta, que é "123456" para o número da sua conta na corretora :)
Agora a condição você precisa tirar do âmbito global e colocar no OnInit.

Só esse pedaço você coloca no OnInit:

if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != conta)
  {
     Alert("Conta não cadastrada!");
     return(INIT_FAILED); //Fecha o programa
  }
 
Bom dia Thiago, tudo bem?
Cara, fiz aquela modificação mas não estou conseguindo compilar. Dá erro toda vez!
Desculpe ficar perguntando mas é que realmente não estou conseguindo. To começando agora a programar e não sei muito bem como funciona e o local correto onde colocam os códigos! rsrs

olha como eu fiz:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Entradas de Sinal.mq5 |
//|                                                  Leandro Camargo |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Leandro Camargo"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Venda
#property indicator_label1  "Venda"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Compra
#property indicator_label2  "Compra"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Sinal
#property indicator_label3  "Sinal"
#property indicator_type3   DRAW_NONE
#property indicator_color3  clrWhiteSmoke
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- input parameters
input int      periodos=14;
//--- indicator buffers
double         VendaBuffer[];
double         CompraBuffer[];
double         SinalBuffer[];

//---------------
//Chave
//---------------
uint conta = 20975302

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != conta)
  {
     Alert("Conta não cadastrada!");
     return(INIT_FAILED); //Fecha o programa
  }
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,VendaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,CompraBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,SinalBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,234);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,233);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,


os erros estão no anexo!


Obrigado pela ajuda!

Arquivos anexados:
erro_compilar.png  9 kb
 

Não esquenta, to aqui pra ajudar, amo conversar sobre programação :D

O erro é simples, basta mover aquela chave aberta para a parte superior da condição como mostra a imagem:



