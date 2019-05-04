Remover Meus Sinais

Novo comentário
 

Boa noite, pessoal.

Criei um sinal no site, mas não consigo excluir. Não achei nenhuma opção para remover o sinal. Tentei de tudo, mas meu robô ainda é exibido na opção Meus Sinais -> Todos os Sinais. Alguém poderia ajudar?

 

123tente assim

 
Denis Nikolaev:

tente assim

Obrigado, amigo, deu certo.

Novo comentário