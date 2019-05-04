Remover Meus Sinais
Boa noite, pessoal.
Criei um sinal no site, mas não consigo excluir. Não achei nenhuma opção para remover o sinal. Tentei de tudo, mas meu robô ainda é exibido na opção Meus Sinais -> Todos os Sinais. Alguém poderia ajudar?