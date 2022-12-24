MT5 Sinal - Erro (Conta foi utilizada na contratação de sinais. Sinais de revenda são restritos)

Boa noite pessoal.



Utilizei uma conta que tenho na corretora para um teste de assinatura de sinal, em seguida cancelei a assinatura, mas mesmo ela estando cancelada não consigo usar esta conta para "emitir" sinal por apresentar o erro (Conta foi utilizada na contratação de sinais. Sinais de revenda são restritos).

Sabem me dizer o tempo médio que preciso aguardar para esta conta poder criar sinal ou ficará bloqueada d eforma definitiva?
 
Bom dia amigo, 

estou com o mesmo problema. Você obteve resposta à sua dúvida acima?


Grato por compartilhar.

 


Não existe um prazo determinado. A restrição é definitiva:

Regras de Utilização do Serviço de Sinais (mql5.com)


Mensagem de erro: a conta especificada foi usada para assinar os sinais. A revenda de sinais é proibida.

Eleni Anna Branou , 13.01.2021 10:18

Claro que este é o caso, como você poderia vender o histórico de negociação produzido por sua assinatura para outros sinais (no passado) como seu?


"Conta especificada foi usada para assinar sinais. A revenda de sinais é proibida."

Eleni Anna Branou , 2021.09.02 08:35

Você não pode publicar um sinal com uma conta de negociação que foi usada no passado para copiar outro sinal.

Tente com outra conta de negociação.

 
problemas com a nova versão do mt5, não mostra as corretoras apenas fica em branco, alguém pode ajudar?
