MT5 Sinal - Erro (Conta foi utilizada na contratação de sinais. Sinais de revenda são restritos)
Bom dia amigo,
estou com o mesmo problema. Você obteve resposta à sua dúvida acima?
Grato por compartilhar.
Não existe um prazo determinado. A restrição é definitiva:
Regras de Utilização do Serviço de Sinais (mql5.com)
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Mensagem de erro: a conta especificada foi usada para assinar os sinais. A revenda de sinais é proibida.
Eleni Anna Branou , 13/01/2021 10:17
Isso está errado, uma conta usada para assinar um sinal no passado não pode ser usada para publicar um sinal.
