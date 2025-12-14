Discussão do artigo "Como colocar um produto no mercado" - página 54
As regras de https://www.mql5.com/pt/market/rules declaram que isso é proibido:
Preciso de um link para abrir um arquivo HTML salvo na área restrita.
Na descrição dos objetos gráficos, não encontrei a criação de links. Como fazer isso?
Ou eles proíbem algo que é tecnicamente impossível de ser feito? Ou isso era possível antes, mas agora não é permitido e eles se esqueceram de removê-lo das regras?
Quais são as formas alternativas?
Até agora, vi uma opção para mostrar o URL em um campo de texto, que o usuário precisa copiar e colar no navegador. A propósito, é possível copiar?
Ou abrir uma janela de seleção de arquivo, mas não selecionar o arquivo, mas abri-lo clicando com o botão direito do mouse. Mas é um pouco difícil de explicar....
Exiba o link no registro de especialistas e avise o usuário. Lá, os links são clicáveis (clique duplo).
Não sabia.
Mas não há possibilidade de clicar em páginas HTML no disco
Relatório salvo em: C:\Users\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
Mas não há possibilidade de clicar em páginas HTML no discoVocê precisa copiar e colar no navegador.
Eu também não conhecia esse recurso. Visualmente, na revista, os links não são destacados de forma alguma, de modo que sua clicabilidade não é óbvia.
Testei um pouco e descobri o seguinte:
Ou abra a janela de seleção de arquivos, mas não selecione o arquivo, mas abra-o clicando com o botão direito do mouse. Mas é um pouco difícil de explicar.....
Eu fiz dessa forma.
A aparência é a seguinte.
Mas apenas a inscrição "Right-click on report.htm and select Open" no canto esquerdo - eu não a vi até começar a procurá-la de propósito ))
. Ou seja, a maioria das pessoas não a verá e agirá por intuição. Bem, na descrição, farei essa captura de tela - espero que eles se lembrem.
Na minha opinião, essa é a opção mais conveniente para os usuários do que essas 5 etapas:
E isso não quebra nenhuma regra - não há dll, FileSelectDialog é uma função padrão.
FileSelectDialog é uma função padrão.
Script até o momento.
Como alternativa, posso criar um Expert Advisor com um belo painel. Embora eu não tenha nada para escrever nele, exceto a instrução "Clique com o botão direito do mouse em report.htm e selecione Abrir" e o botão Iniciar.
A propósito, os scripts da versão de demonstração estão disponíveis? Que tipo de limitação? No tempo, por exemplo, por alguns dias?
E é possível torná-lo gratuito para a promoção inicial e as primeiras avaliações, e depois pago?Se for um especialista, como testá-lo na versão de demonstração? Novamente, preciso de um limite de tempo simples, que não seja executado em um testador.
Os scripts no mercado são tristes e deprimentes. O usuário no testador não pode visualizá-los de forma alguma.
As versões de demonstração devem ser feitas por você mesmo e distribuídas por você mesmo.
No mercado como um produto gratuito com a maior parte da funcionalidade ou restrições razoáveis. Não no tempo e no tipo de contas, com certeza. No passado, e não sei como está agora, era permitido limitar o período de tempo ou o instrumento para esses fins.
Dê uma olhada nos produtos no mercado:
Os comentários podem ser deixados pelos usuários que compraram ou alugaram o produto
Ou seja, não faz sentido distribuir suas próprias demonstrações para promoção, porque eles não deixarão comentários na página do produto.
De fato, não há promoção alguma, exceto pela imagem e pela descrição?
E como demonstração, posso fornecer alguns arquivos HTML como exemplos do relatório. Você pode anexá-los ao blog. Você também pode escrever instruções lá.
Espero que nada do que foi dito acima seja contra as regras. Talvez existam outras formas de popularização?
A menos que você adicione amigos a uma sala de bate-papo onde eles possam adicionar seus amigos. Já vi chats de produtos com mais de 600 membros. Aparentemente, é assim que você deve/pode promover.
E, como demonstração, posso fornecer alguns arquivos HTML como exemplos de relatórios. Você pode anexá-los ao blog. Você também pode escrever instruções lá.
Espero que nada do que foi dito acima seja contra as regras. Talvez existam outras formas de popularização?
Na minha opinião, a primeira coisa a entender (embora seja difícil) é que praticamente não há comerciantes aqui, ou seja, consumidores.
Anunciar e promover o produto no site dos autores da plataforma, dos desenvolvedores de produtos semelhantes e dos recém-chegados é um desperdício de recursos pessoais.