Ajuda deposito
Pessoal sou novo aqui e gostaria de uma ajuda!
Hoje fiz o deposito para corretora CLEAR e opero com plataforma meta trade 5, já fiz o procedimento la na corretora mais fiquei meio confuso por ser iniciante e não vejo meu dinheiro real na plataforma.
Eu saio da conta demo e não aparece meu saldo na conta real, por favor alguem me ajude a resolver.
Peço desculpas se to postando algo indevido ou duplicado!
O saldo eh atualizado pela corretora. Entre em contato com o suporte da mesma.
esse e o problema, não consigo falar com ninguem, por acaso alguem teria um numero pra contato
esse e o problema, não consigo falar com ninguem, por acaso alguem teria um numero pra contato
Acesse o site e procure por chat ou e-mail.
Quanto ao problema, verifique se você está realmente conectado à uma conta real da Clear no MetaTrader.
Você deve se conectar à conta CLEAR-PRD, e, após conectado, deve aparecer o campo Trade abaixo com seus dados financeiros.
Se não aparecer, você não se conectou provavelmente, algum dado pode estar errado (senha, usuário).
esse e o problema, não consigo falar com ninguem, por acaso alguem teria um numero pra contato
Olá Alexandre,
caramba deve ser muito complicado achar o telefone do SAC da Clear no site da http://www.clear.com.br !!!
Pessoal sou novo aqui e gostaria de uma ajuda!
Hoje fiz o deposito para corretora CLEAR e opero com plataforma meta trade 5, já fiz o procedimento la na corretora mais fiquei meio confuso por ser iniciante e não vejo meu dinheiro real na plataforma.
Eu saio da conta demo e não aparece meu saldo na conta real, por favor alguem me ajude a resolver.
Peço desculpas se to postando algo indevido ou duplicado!
Oi Alexandre, também opero com a corretora Clear. É importante você acessar a aba de garantias dentro de renda variável e direcionar os seus recursos para operar na plataforma metatrade5.
No primeiro dia estranhei um pouco também. Quando você executa uma ordem é importante estar com a caixa de ferramentas visível (fica na parte de baixo do monitor) e em Negociação você vai poder acompanhar os resultados de seus trades.
O total que vc tem disponível para operar acredito que não fique visível mesmo. Na aba de ferramentas em negociação tem um histórico de suas perdas e ganhos no dia.
Acredito que no final do dia é enviado um relatório à corretora e pode conferir seu resultado na conta da corretora.
Experiência pessoal... Fuja da Clear...
Depois não diga que não avisei...
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pessoal sou novo aqui e gostaria de uma ajuda!
Hoje fiz o deposito para corretora CLEAR e opero com plataforma meta trade 5, já fiz o procedimento la na corretora mais fiquei meio confuso por ser iniciante e não vejo meu dinheiro real na plataforma.
Eu saio da conta demo e não aparece meu saldo na conta real, por favor alguem me ajude a resolver.
Peço desculpas se to postando algo indevido ou duplicado!