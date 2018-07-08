MT5 não abre no Linux depois da atualização. - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Thiago, como atualizo o source.list no debian para baixar o wine?
Se pudessem colocar o procedimento ficaria feliz.
Olá! Acredito que já tenha conseguido.
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ DISTRO mainOnde DISTRO é a versão da distribuição Debian que esta usando atualmente, como sendo wheezy, jessie, stretch, buster ou sid
Pronto! Agora você tem o Wine salvo em sources.list.d com o nome de wine.list
Para mais detalhes sobre a instalação do Wine no Debian, veja aqui neste link oficial do Wine: https://wiki.winehq.org/Debian
Novo problema ocorrido hoje.
Vejam agora a mensagem de erro da nova versão da MT5 da XP:
Mensagem: Sistema operacional não suportado!
Atualize para o Windows 7 Service Pack 1 ou posterior. A negociação nos mercados financeiros exige segurança e desempenho máximos.
Lembrando que baixei a MT5 direto do site da corretora, que é a xpmt5setup.exe . Acredito que seja 64 bits, que no caso para o meu notebook.
Novo problema ocorrido hoje.
Vejam agora a mensagem de erro da nova versão da MT5 da XP:
Mensagem: Sistema operacional não suportado!
Atualize para o Windows 7 Service Pack 1 ou posterior. A negociação nos mercados financeiros exige segurança e desempenho máximos.
Lembrando que baixei a MT5 direto do site da corretora, que é a xpmt5setup.exe . Acredito que seja 64 bits, que no caso para o meu notebook.
Olá pessoal!
Este problema foi resolvido com a ajuda do suporte.
Basta digitar no Terminal "winecfg" e selecionar o valor Windows 7 para Windows Version na janela aberta (Configuração do vinho - Aplicativos) (Wine configuration - Applications)
Parece também que a MQL5 irá resolver este problema Terminal MT5 64bits a partir da próxima atualização, talvez já nesta semana.
Vejam aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/10113/page3#comment_6139125
Olá pessoal!
Este problema foi resolvido com a ajuda do suporte.
Basta digitar no Terminal "winecfg" e selecionar o valor Windows 7 para Windows Version na janela aberta (Configuração do vinho - Aplicativos) (Wine configuration - Applications)
É preciso considerar que não vai adiantar digitar simplesmente "winecfg" Isso apenas configura a instalação normal do wine, que não instala nem roda o MQL5
É preciso digitar a linha abaixo:
WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg
Na tela que se abre, pode configurar com windows 7 ou maior
Só lembrando que somente é possível instalar o MetaTrader com o Wine criado com a linha abaixo:
WINEPREFIX="$HOME/.wine32" WINEARCH=win32 wine wineboot
Fazendo isso, será criada uma pasta ...wine32/drive_c/
Após isso, execute o WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg e configure para um windows 7 ou superior
Isso vai funcionar após executar o arquivo de instalação do MetaTrader conforme a linha abaixo:
WINEPREFIX=~/.wine32 wine mt5setup.exe ......Onde "mt5setup.exe" é o arquivo que vc baixou de sua corretora
A instalação vai funcionar e o programa MetaTrader será instalado na pasta abaixo:
..wine32/drive_c/Program Files/MetaTrader 5
Só reforçando....A pasta normal do ".wine/drive_c" vai continuar existindo, mas o MetaTrader será instalado na pasta ".wine32/drive_c"
Olá, pessoal. Primeira experiência tentado instalar o mt5 no Ubuntu 16.04 com wine 2.4 (development).
Segui as instruções que encontrei para rodar em 32 bits. Está rodando o wine 32 ok. Mas continuo recebendo a mensagem pedindo as informações de proxy e não consigo instalar. Alguém poderia me ajudar a descobrir o que está ocorrendo?
Agradeço a todos.