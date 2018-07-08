MT5 não abre no Linux depois da atualização. - página 2

Thiago, como atualizo o source.list no debian para baixar o wine?

Se pudessem colocar o procedimento ficaria feliz.

Olá! Acredito que já tenha conseguido.

  1. Vamos lá... Abra o Terminal e entre como usuário root digitando o comando: 
    su -
  2. digite a senha de root;
  3. depois como root digite o comando: 
    gedit /etc/apt/sources.list/sources.list.d/wine.list
    Será criado uma nova pasta com um novo arquivo sources.list em separado exclusivo para o Wine.

  4. Copie e cole este comando descrito no site dentro deste arquivo: 
    deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ DISTRO main
    Onde DISTRO é a versão da distribuição Debian que esta usando atualmente, como sendo wheezy, jessie, stretch, buster ou sid

  5. Depois clique em Salvar e depois Fechar.

Pronto! Agora você tem o Wine salvo em sources.list.d com o nome de wine.list


Para mais detalhes sobre a instalação do Wine no Debian, veja aqui neste link oficial do Wine: https://wiki.winehq.org/Debian
Novo problema ocorrido hoje.

Vejam agora a mensagem de erro da nova versão da MT5 da XP:



Mensagem: Sistema operacional não suportado!

Atualize para o Windows 7 Service Pack 1 ou posterior. A negociação nos mercados financeiros exige segurança e desempenho máximos.

Lembrando que baixei a MT5 direto do site da corretora, que é a xpmt5setup.exe . Acredito que seja 64 bits, que no caso para o meu notebook.

 
Olá pessoal!

Este problema foi resolvido com a ajuda do suporte.

Basta digitar no Terminal "winecfg" e selecionar o valor Windows 7 para Windows Version na janela aberta (Configuração do vinho - Aplicativos)  (Wine configuration - Applications)

 

Parece também que a MQL5 irá resolver este problema Terminal MT5 64bits a partir da próxima atualização, talvez já nesta semana.

Vejam aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/10113/page3#comment_6139125

Olá pessoal!

Este problema foi resolvido com a ajuda do suporte.

Basta digitar no Terminal "winecfg" e selecionar o valor Windows 7 para Windows Version na janela aberta (Configuração do vinho - Aplicativos)  (Wine configuration - Applications)

É preciso considerar que não vai adiantar digitar simplesmente "winecfg" Isso apenas configura a instalação normal do wine, que não instala nem roda o MQL5

É preciso digitar a linha abaixo:

WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg

Na tela que se abre, pode configurar com windows 7 ou maior

Só lembrando que somente é possível instalar o MetaTrader com o Wine criado com a linha abaixo:

WINEPREFIX="$HOME/.wine32" WINEARCH=win32 wine wineboot

Fazendo isso, será criada uma pasta ...wine32/drive_c/ 

Após isso, execute o WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg e configure para um windows 7 ou superior

Isso vai funcionar após executar o arquivo de instalação do MetaTrader conforme a linha abaixo:

WINEPREFIX=~/.wine32 wine mt5setup.exe  ......Onde "mt5setup.exe" é o arquivo que vc baixou de sua corretora

A instalação vai funcionar e o programa MetaTrader será instalado na pasta abaixo:

..wine32/drive_c/Program Files/MetaTrader 5

Só reforçando....A pasta normal do ".wine/drive_c" vai continuar existindo, mas o MetaTrader será instalado na pasta ".wine32/drive_c"

 

Olá, pessoal. Primeira experiência tentado instalar o mt5 no Ubuntu 16.04 com wine 2.4 (development).

Segui as instruções que encontrei para rodar em 32 bits. Está rodando o wine 32 ok. Mas continuo recebendo a mensagem pedindo as informações de proxy e não consigo instalar. Alguém poderia me ajudar a descobrir o que está ocorrendo?

Agradeço a todos.

