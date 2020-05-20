Problemas com a formação dos "candles"

No gráfico do WINZ16 que uso, seja de 1, 5 ou 15 minutos a formação do candle não está acompanhando a linha do último preço. Em alguns casos é como se o candle não estivesse no tempo real acompanhando a movimentação do preço. O atraso varia entre 3 e 10 segundos.

A linha do último preço, às vezes está indicando que o preço está subindo e o candle ainda está vermelho bem abaixo do preço de abertura e com um erro de 15 a 40 pontos.

Inclusive já entrei em uma operação, marcamos o stop loss e o gain e os valores reais quando a operação foi finalizada, não corresponderam com a demarcação feita.

Já desinstalei e instalei a plataforma e não corrigiu o problema. 

Estou anexando duas imagens que demonstram o momento do erro. 

Gostaria de saber se alguém está tendo esse problema... 

Boa tarde goplima,

pelas imagens que você postou, me parece que o problema está em algum indicador que você está utilizando. Minha sugestão é que você verifique indicador por indicador e descubra qual que está causando essa lentidão. Geralmente, esses casos acontecem quando o indicador personalizado não foi bem programado e, por sua vez, o cálculo se torna lento, causando este delay no gráfico. Se não for isso será necessário investigar mais a fundo. Quanto aos valores de stop loss/gain, houve muita diferença entre a execução e o valor da ordem? Como você deve estar trabalhando com ordens a mercado, precisa verificar se isso não ocorreu por causa do spread.

 

Um abraço! 

 
Boa tarde! Romeu.

 

Primeiramente, muito obrigado pela atenção.  

Infelizmente,estou tendo o mesmo problema utilizando o Metatrader5 em outra corretora e usando indicadores diferentes.  Porém, vou seguir sua sugestão e verificar indicador por indicador.  Quanto aos "stops" a diferença está muito grande entre a execução e o valor da ordem.  E não estou utilizando ordens a mercado.

Obrigado.

Gustavo 

 

Comigo está acontecendo a mesma coisa. A princípio pensei que fosse lentidão da máquina, memória insuficiente ou pouco processamento, depois pensei que a corretora talvez estivesse com problemas na emissão dos dados com o mini indice. Fiz o seguinte... coloquei o IBOV ao lado do WING17, com os mesmos indicadores em ambos. Percebi então que o IBOV trabalha muito bem, sem atrasos, enquanto o WING17 vai atrasando no decorrer do tempo, até reiniciar o MT5 e volta ao normal (isto é, atualiza todos os candles) e então vai ficando atrasado novamente o WING17 (atrasado o candle com relação ao preço real). Só pra constar... não sei se posso colocar o nome da corretora aqui... mas é aquela que não é POBRE... rs... Será que o problema pode mesmo ser da corretora? alguém mais com problema semelhante?

Olá edsonlfSPBr2016,

O Ibovespa não é calculado em tempo real, mas a cada 30 segundos, como consta em sua metodologia.

Segue o link: http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/download/Manual-de-procedimentos-pt-br.pdf

Talvez daí esteja vindo essa diferença. 

Abraços,
Malacarne

 
Olá Mestre Malacarne, obrigado pela resposta... acredito que a diferença de 30s seja pequena comparada ao problema de tempo aqui. Irei fazer mais alguns testes para reavaliar os indicadores q estou utilizando.

PS.: Professor... Parabéns pelo EASEUS... uma idéia brilhante !! 

Abraço, 

Edson 

 
Estou com mesmo problema de atraso na cotacao. Ja desinstalei o MT5 e instalei por recomendacao da XP e continua atrasando a cotacao. retirei os indicadores 1 por 1 e continua atrasando. Alguem sugere algo diferente?
 

O que fiz aqui que me resolveu a vida foi o seguinte;

Ferramentas >> Variáveis Globais
ou
Tecla de atalho F3



Apaguei todas a Variáveis que tinha.

Resolveu meu problema

:)

 

 O mercado brasileiro tem um Time&trades e ticagem muito densa, o que fiz para tentar amenizar isso foi sempre aplicar a função 

MarketBookRelease(_Symbol);

não é sempre que funciona, mas ajuda.

 

    Tente resolver seguindo esses passos:

    - Selecione "Arquivo" no menu principal da plataforma.

    - Escolha "Abrir Pasta de Dados".

    - Clique em "Bases".

    - Acesse a pasta da corretora.

    - Clique em "Histórico".

    - Nesta pasta, apague os arquivos dos ativos (ações, opções, índices, moedas,etc) em que os candles não estão aparecendo ou estão com problemas na formação.

    - Reinicie o metatrader 5.

     

    Complementando...


    • Selecione "Arquivo" no menu principal da plataforma.
    • Escolha "Abrir Pasta de Dados".
    • Feche o Metatrader.
    • Clique em "Bases". 
    • Acesse a pasta da corretora usado pela sua conta.
    • Clique em “ticks” (dentro da pasta da corretora). 
    • Nesta pasta, apague os arquivos dos ativos (ações, opções, índices, moedas,etc) em que as velas não estão aparecendo ou estão com problema na formação. 
    • Reinicie o metatrader 5.
    .
