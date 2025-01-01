ParamType

Obtém um tipo de parâmetro com o índice especificado.

ENUM_DATATYPE ParamType(

int index

) const

Parâmetros

index

[in] Índice de parâmetros.

Valor de retorno

Retorna o tipo de dados (valor do enumerador ENUM_DATATYPE) do parâmetro com o índice especificado, utilizado na criação do indicador.

Observação

Se o índice do parâmetro é inválido, retorna WRONG_VALUE.