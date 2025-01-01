Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresindicadores personalizadosParamType NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamType Obtém um tipo de parâmetro com o índice especificado. ENUM_DATATYPE ParamType( int index // parameter index ) const Parâmetros index [in] Índice de parâmetros. Valor de retorno Retorna o tipo de dados (valor do enumerador ENUM_DATATYPE) do parâmetro com o índice especificado, utilizado na criação do indicador. Observação Se o índice do parâmetro é inválido, retorna WRONG_VALUE. NumParams ParamLong